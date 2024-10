Najbliższy sklep oddalony jest o jakieś 950-970 km. Nie podskoczysz tam po pierogi, czy mąkę kiedy się skończy. Z tego powodu, każdego roku jedzenie dostarczane jest statkiem. Większość jest zamrożona. Są też produkty suche. Całe zaopatrzenie dociera do stacji, aż z Polski. Do przewożenia go z wody na ląd używa się PTS-ów, czyli amfibii z silnikiem od czołgu - takich samych, jakie pewnie do niedawna można było spotkać w polskim wojsku. Statkiem dostarczane jest również paliwo potrzebne do funkcjonowania stacji. Rocznie od 120 do 140 ton. Rozładowywanie takiej dostawy może trwać od kilkunastu godzin do kilku dni – w zależności od warunków na wodzie i doświadczenia załogi. W latach, kiedy dostarczano dużo sprzętu budowlanego potrzebnego do budowy i prefabrykatów, mogło to trwać ponad tydzień.

Oczywiście zdarza się ładna pogoda. Kiedy widzicie nagradzane na konkursach zdjęcia z Antarktydy, to zostały one wykonane w pozostałym czasie – to te 15%. Wtedy naprawdę jest ładnie. Jeszcze rzadziej widać zachody słońca. Ale są naprawdę fajne. Jeśli w taki dzień chcesz wychillować, poleżeć na (zaśnieżonej) plaży i wykąpać się, woda ma temperaturę około 0. To jednak jedna z niewielu aktywności, na jakie można tam sobie pozwolić, więc korzystamy. Harpagani wchodzą do wody także w gorszych warunkach.

Kiedy sprzyja pogoda i mamy wolny czas – a to nie zawsze idzie w parze – robimy sobie wycieczki na lodowiec. Żeby można to było zrobić, wcześniej ćwiczy się wspinaczkę lodową, wykorzystywanie technik linowych itd. Służy nam do tego lód okalający Igłę Czajkowskiego (potocznie zwana „Pałą”). Tworzy około 40-metrową, lodową falę otaczającą skałę. Do tego, pod wpływem chwili, w każdym momencie może narodzić się zupełnie nowy projekt, jak zorganizowana przez nas pierwsza na świecie siłownia na krze lodowej, albo balia z gorącą wodą wykonana ze starej tratwy ratunkowej. Chcesz rozwiesić hamak? Drzew nie znajdziesz, więc musisz to zrobić pomiędzy bryłami lodu, które wcześniej trzeba przetransportować przed główny budynek, czyli Samolot. Oczywiście mamy też kajak.

W nocy, gdy nie ma chmur – podczas ostatniej wyprawy było takich może z pięć – jest piękne, gwiaździste niebo. Dzięki temu, że nie ma zanieczyszczenia światłem, drogę mleczną widać gołym okiem. Zdjęcia wychodzą doskonale, prawie nie trzeba podkręcać ich w Photoshopie. To kosmiczny spektakl, którym można się rozkoszować godzinami. Niestety stacja leży poniżej zasięgu zorzy. To, że światła jest mało to plus, a jednocześnie minus, bo powoduje, że nawet koło stacji, w nocy łatwo się zgubić. Do tego nic nie jest pewne. Nawet jeśli wieczorem niebo jest czyste i oglądasz gwiazdy, nie zdziwisz się rano musząc wszystko odśnieżać, bo kiedy spałeś znowu była zamieć. Po kilku godzinach lekkiego wiaterku ze śniegiem wszystko zostaje przysypane. Często to powtarzam, bo mit pięknej Antarktyki trzeba zniszczyć.

