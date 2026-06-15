The Flying Bulls, Czepiela i Maja Kuczyńska na Antidotum Airshow w Lesznie!

Antidotum Airshow Leszno 2026 zapowiada się fenomenalnie. Sobota jest już wyprzedana, ale wciąż można kupić bilety na piątek oraz na czwartkowe treningi i przyloty. Bilety i program na stronie wydarzenia
The Flying Bulls i Czepiela wracają do Leszna
Za kilka dni w Lesznie znów czeka nas jeden z najbardziej widowiskowych pokazów lotniczych w Polsce, Europie, a może nawet na świecie. Antidotum Airshow Leszno 2026 odbędzie się w dniach 19–20 czerwca, ale dla największych fanów lotnictwa wydarzenie wystartuje już dzień wcześniej. W czwartek, 18 czerwca, zaplanowano sesje treningowe oraz przyloty uczestników.
To ważna informacja, bo tegoroczna edycja już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy spodziewają się łącznie nawet 85 tysięcy osób, a sobota jest kompletnie wyprzedana. Jeśli więc planujecie zobaczyć pokazy, zostają dwa najlepsze rozwiązania: piątek albo czwartek. I w obu przypadkach jest na co czekać.
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The Flying Bulls: cztery maszyny w Lesznie
Na Antidotum Airshow Leszno 2026 pojawią się aż cztery statki powietrzne The Flying Bulls. Publiczność zobaczy maszyny, które łączą historię, moc i wyjątkowy styl prezentacji w powietrzu.
W Lesznie zaprezentują się:
- North American B-25J Mitchell – jeden z najsłynniejszych bombowców II wojny światowej, rozpoznawalny dzięki sylwetce, brzmieniu dwóch potężnych silników i historii zapisanej w najważniejszych operacjach lotniczych tamtego okresu.
- Chance Vought F4U-4 Corsair – legendarny „Korsarz” z charakterystycznymi, składanymi skrzydłami. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych konstrukcji w historii lotnictwa.
- Grumman F8F-2 Bearcat – lekki, niezwykle szybki myśliwiec pokładowy zaprojektowany pod koniec II wojny światowej. Po wojnie zasłynął również w wyścigach lotniczych, gdzie liczyły się moc, zwrotność i prędkość.
- Bo 105 – jeden z niewielu śmigłowców na świecie zdolnych do wykonywania akrobacji. Pętle, beczki i dynamiczne manewry w wykonaniu tej maszyny zawsze wyglądają tak, jakby przeczyły grawitacji.
Łukasz Czepiela poleci Edge’em 540
W Lesznie nie zabraknie również Łukasza Czepieli. Mistrz świata serii Red Bull Air Race w Klasie Challenger, pierwszy pilot w historii, który wylądował samolotem na helipadzie hotelu Burdż Al Arab w Dubaju, autor lądowania na molo w Sopocie i przelotów pod mostami w Warszawie, wróci przed polską publiczność za sterami Edge’a 540. To maszyna stworzona do najbardziej wymagającej akrobacji. Edge 540 kojarzy się z precyzją, dużą dynamiką i figurami wykonywanymi z ogromnymi przeciążeniami. W rękach Czepieli oznacza to jedno: pokaz, w którym liczy się każdy metr, każda sekunda i każdy ruch sterami.
Maja Kuczyńska wyskoczy z Bo 105 i da pokaz swoich umiejętności
Do programu dołącza także Maja Kuczyńska. Jedna z najbardziej rozpoznawalnych i utytułowanych polskich zawodniczek związanych z lataniem w tunelu aerodynamicznym i skydivingiem wykona w Lesznie pokaz swoich umiejętności po skoku z pokładu śmigłowca. To jeden z tych punktów programu, które idealnie pokazują charakter Antidotum Airshow: obok historycznych maszyn, odrzutowców, śmigłowców i nocnej pirotechniki pojawia się też człowiek w powietrzu. Pełna kontrola, precyzja, opanowanie i niesamowita gracja to połączenie, które warto docenić.
Meet & greet z Łukaszem i Mają
Na miejscu planowany jest również meet & greet z Łukaszem Czepielą i Mają Kuczyńską. To dobra okazja, żeby spotkać ich osobiście, zrobić zdjęcie, zdobyć autograf i zapytać o projekty, które zwykle oglądamy tylko z perspektywy kamer i krótkich ujęć z kokpitu albo z powietrza.
Czwartek: treningi i przyloty
Warto zwrócić uwagę na bilety na czwartkowy dzień treningowy i przyloty. To świetna opcja dla tych, którzy chcą poczuć atmosferę wydarzenia jeszcze przed głównymi pokazami. Od 15:00 do 22:00 zaplanowano treningi do pokazów. Bilety na czwartek są dostępne w niższej cenie 20 zł, a pula jest ograniczona do 5000 sztuk. Na terenie wydarzenia będzie dostęp do bezpłatnych toalet oraz części stoisk gastronomicznych.
Piątek jeszcze dostępny, sobota wyprzedana
Główne dni pokazowe to piątek i sobota, ale bilety są jeszcze dostępne tylko na piątek - cena od 70 zł. Standardowy bilet daje jednorazowy wstęp na teren wydarzenia, gdzie znajdują się m.in. stoiska handlowe i promocyjne, strefy gastronomiczne, dostęp do wody pitnej i toalet, wystawa sprzętu wojskowego oraz atrakcje dla dzieci. Dostępne są też wybrane bilety specjalne, m.in. do Strefy Trybun oraz Aviator Club. Część pul jest już wyprzedana — m.in. Strefa Komfort, Strefa Spotter oraz Antidotum Camp.
Lotniczy spektakl
Antidotum od lat słynie szczególnie z części wieczornej i nocnej. To wtedy lotnictwo spotyka się z muzyką, światłem, pirotechniką i dymem, tworząc spektakl, który trudno porównać z klasycznym pokazem dziennym. Do tego lista uczestników tegorocznej edycji jest wyjątkowo mocna. W Lesznie zapowiedziano m.in. samoloty odrzutowe, historyczne konstrukcje, zespoły akrobacyjne, śmigłowce bojowe, motoszybowce z pirotechniką, motoparalotnie, balony i formacje nocne. W programie są m.in. F-16 SOLOTÜRK, Eurofighter Typhoon, JAS 39 Gripen, Panavia Tornado, Baltic Bees, aeroSPARX, Team Raven, Galeb Team, AH-64 Apache, NH90 Display Team, A-26C Invader, OV-10 Bronco, Spitfire, Sea Fury, Saab Viggen i wiele innych maszyn. Dla fanów floty Red Bulla najważniejsze punkty są jasne: The Flying Bulls, Łukasz Czepiela, Maja Kuczyńska i Bo 105 pilotowany przez Mirko Flaima. Jeśli chcecie zobaczyć ich w Lesznie, kupujcie bilety i przylatujcie jak na skrzyyydłach.
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