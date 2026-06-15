The Flying Bulls, Czepiela i Maja Kuczyńska na Antidotum Airshow w Lesznie!

To ważna informacja, bo tegoroczna edycja już teraz cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Organizatorzy spodziewają się łącznie nawet 85 tysięcy osób, a sobota jest kompletnie wyprzedana.

Jeśli więc planujecie zobaczyć pokazy, zostają dwa najlepsze rozwiązania: piątek albo czwartek.

I w obu przypadkach jest na co czekać.