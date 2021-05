Zażyj Antidotum na niedobór lotniczych emocji – w Lesznie

Nooky Booky IV to nowy „koń” w stajni The Flying Bulls. Wybudowany w 1944 roku Mustang P51-D to samolot o wyjątkowej historii, należący w przeszłości do Boba Hoovera – słynnego amerykańskiego pilota doświadczalnego i akrobacyjnego, weterana II Wojny Światowej. Z Paryża do nowego domu w Salzburgu odprowadzony został w marcu, a już w czerwcu po raz pierwszy weźmie udział w pokazach, w Polsce – w Lesznie, w towarzystwie innych maszyn z jednej z najwspanialszych kolekcji na świecie.

Nooky Booky IV to nowy „koń" w stajni The Flying Bulls. Wybudowany w 1944 roku Mustang P51-D to samolot o wyjątkowej historii, należący w przeszłości do Boba Hoovera – słynnego amerykańskiego pilota doświadczalnego i akrobacyjnego, weterana II Wojny Światowej. Z Paryża do nowego domu w Salzburgu odprowadzony został w marcu, a już w czerwcu po raz pierwszy weźmie udział w pokazach, w Polsce – w Lesznie, w towarzystwie innych maszyn z jednej z najwspanialszych kolekcji na świecie.

Jedyny typ helikoptera, który może wykonywać praktycznie wszystkie akrobacje, Bölkow Bo 105 z Hangaru 7, wielokrotnie gościł już w Polsce, więc zagorzali fani wiedzą mniej więcej, czego mogą się spodziewać. Ale oprócz nowych wiązanek – każdego roku, podczas specjalnego obozu treningowego program pokazów jest zmieniany – wrażenia estetyczne odmienią nowe barwy. W 2019 roku wszystkie egzemplarze Bölkowa we flocie The Flying Bulls zostały przemalowane. Nie zmienił się tylko pilot. Na szczęście to, co robi

T-28B „Trojan”, to wybudowany w 1954 r., samolot szkoleniowy US NAVY, który dał początek całej kolekcji The Flying Bulls. Trafił do niej razem z F4 U-4 „Corsairem”. W obecnym malowaniu to w opinii wielu najpiękniejszy T-28 na świecie. Całokształtu dopełniają nietypowe wytwornice dymu. Podczas pokazów wydobywa się on z końcówek skrzydeł, pozostawiając na niebie charakterystyczne białe smugi, wyraźnie inne od pozostałych maszyn.

