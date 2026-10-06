Antoni Kawczyński: „Marzyłem o tym, żeby wygrać Red Bull Juniorskie Asy”

Czwarta edycja cyklu Red Bull Juniorskie Asy za nami! Trzy poprzednie wygrywali zawodnicy Motoru Lublin – Mateusz Cierniak i Wiktor Przyjemski . Tym razem triumfował Antoni Kawczyński z Torunia . Zwycięstwo w najbardziej wyrównanej rywalizacji w historii serii przypieczętował widowiskową wygraną w ostatnim meczu sezonu. Po jego brawurowej jeździe w wyścigu młodzieżowym, toruńska drużyna objęła prowadzenie, którego nie oddała do końca meczu. „Kawka” wygrał „Asy” i tego samego dnia odebrał złoty medal Drużynowych Mistrzostw Polski.

Przed sezonem, podczas dnia medialnego na MotoArenie, zadeklarowałeś, że twoim celem jest zwycięstwo w serii Red Bull Juniorskie Asy. Na ile była to kurtuazja, a na ile poważna deklaracja?

Antoni Kawczyński: Całkowicie poważna deklaracja. Doskonale to pamiętam i potwierdzam, że z pełną świadomością mówiłem o chęci wygranej. Bardzo tego chciałem, taki był plan i jeden z moich najważniejszych celów na ten sezon.

Dlaczego?

Bo odkąd zacząłem jeździć w lidze to było takie moje małe marzenie. Jak widziałem Mateusza Cierniaka, a potem Wiktora Przyjemskiego, odbierających nagrodę na uroczystej Gali PGE Ekstraligi, to myślałem sobie – kurczę, też tak chcę. (śmiech) Wymyśliłem sobie, że też stanę w tym miejscu i spojrzę na wszystkich ze sceny. Bardzo się cieszę, że zrealizowałem ten cel.

Kawczyński doskonale startował w tym sezonie © Marta Mróz

Co było kluczowe w odniesieniu tego sukcesu?

Trzeba było wygrywać wyścigi juniorskie. A żeby je wygrywać, trzeba było szybko puszczać klamkę sprzęgła i gnać do przodu. Proste, prawda? Tak to brzmi, ale za tymi słowami kryje się mnóstwo rzeczy, których nie widać. Przede wszystkim ciężka praca. Ja zimą włożyłem dużo wysiłku w to, żeby jak najlepiej przygotować się do sezonu, a w ciągu rozgrywek drugie tyle, by to utrzymać. Ale to też nie jest pełny obraz, bo tak naprawdę każdy kolejny mecz pisał swoją historię. My, juniorzy, mamy swój wyścig bardzo szybko, na początku meczu, jako drudzy wyjeżdżamy pod taśmę. O torze niewiele wiemy, a musimy trafić od razu z ustawieniami, bo bieg juniorski jest jeden i często ma duże znaczenie dla całego spotkania. Dochodzi więc też koncentracja, odpowiednie nastawienie, panowanie nad stresem itp. To są detale, ale odgrywają bardzo ważną rolę.

Tegoroczna edycja Red Bull Juniorskich Asów była najbardziej zacięta w historii. To dodatkowa satysfakcja?

Ne pewno. Konkurencja była mocna i do ostatniej rundy walczyliśmy o zwycięstwo z Nazarem (Parnickim – przyp. redakcji). Nie wiem, czy on śledził uważnie serię, ale ja na pewno. Po każdej kolejce zerkałem na klasyfikację generalną i ścisk w czołówce był konkretny. Byłem pewien, że będę musiał mocno powalczyć w finale, ale Nazar stracił punkty w swoim piątkowym meczu i już przed swoim biegiem byłem pewny zwycięstwa. Bardzo chciałem jednak postawić kropkę nad „i” i mega się cieszę, że tak się stało. W ogóle cały sezon zakończył się perfekcyjnie. Ja wygrałem „Asy”, a moja drużyna obroniła mistrzostwo. Jestem wniebowzięty!

Jedną z nagród jest wizyta w Athlete Performance Center w Austrii. Wiesz, że przemaglują cię tam od stóp do czubka głowy?

Wiem! I nie mogę się tego doczekać! (śmiech)

Jak w ogóle oceniasz cykl Red Bull Juniorskie Asy?