Apex Legends: Nowa legenda, nowe zasady

Zanim trafił do Igrzysk Apex, Enea Davide Guarino (Sparrow) należał do wpływowego klanu łowców nagród z Odludzi, znanego jako Clessidra Rossa – legendarnych łuczników. Była to zamknięta społeczność żyjąca według surowych zasad, bez miejsca na kompromisy. Enea od najmłodszych lat był szkolony na przyszłego przywódcę, przewyższając rówieśników umiejętnościami, ale przez temperament ciężko mu było zgodzić się z filozofią klanu. Im bardziej próbował iść swoją drogą, tym bardziej oddalał się od rodziny. Ostatecznie doszło do zerwania więzi – został wykluczony z Clessidry. Ta sytuacja jedynie zmotywowała go do życia na własnych zasadach. W końcu został zauważony przez Kubena Bliska, który zwerbował go do Igrzysk Apex.