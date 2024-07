Oto 7 najlepszych rajdów przygodowych na świecie

Adventure Racing (AR) narodził się w latach 80-tych. Obejmuje trzy podstawowe dyscypliny: kajakarstwo, trekking i kolarstwo górskie. Zawodnicy podążają wyznaczoną trasą lub samodzielnie nawigują od punktu kontrolnego do punktu kontrolnego. Imprezy trwają od kilku godzin do 10 dni i dłużej. Często zawierają dodatkowe wyzwania, od jazdy konnej po wspinaczkę górską lub zadania linowe.

Red Bull Defiance Australia to siostrzana impreza nowozelandzkiego pierwowzoru, podczas której zawodnicy ścigają się z serca lasu deszczowego do luksusowego ośrodka Castaways Resort. Muszą tam dotrzeć w ciągu dwóch wyczerpujących dni jazdy na rowerze górskim, raftingu, biegania i kajakarstwa.

Nieoficjalne "Mistrzostwa Świata w sportach ekstremalnych" - Red Bull Dolomitenmann dodaje paralotniarstwo do tradycyjnego trio sportów AR. W zawodach biorą udział czteroosobowe drużyny, ale tutaj ścigają się one w sztafecie. Trasa wiedzie wokół austriackiego miasta Lienz, a każdy członek ekipy startuje tylko w swojej dyscyplinie, w której się specjalizuje.

