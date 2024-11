Każda postać League of Legends w Arcane: przewodnik po tym, kto jest kim

Szalenie popularny serial Netflixa Arcane to spektakularne przeniesienie historii niektórych z ukochanych postaci League of Legends, na ekrany telewizorów.

Wielkimi krokami zbliża się 2. sezon serii. To idealny czas, aby ponownie zanurzyć się w niesamowitym świecie Arcane i regionach Piltover oraz Zaun, by podsumować wszystko, co wydarzyło się do tej pory w pierwszym animowanym serialu w uniwersum League of Legends.

Poniższy artykuł jest obszernym przeglądem i ostatecznym przewodnikiem po wszystkich postaciach League of Legends, które pojawiają się w Arcane, w tym także na tyle epizodycznych, że być może nawet nie odnotowaliście ich obecności.

01 Vi

Vi musi walczyć zarówno fizycznie, jak i emocjonalnie, przez cały serial © Riot Games

Ulubiona różowowłosa awanturniczka wszystkich graczy. W League of Legends Vi jest bezwzględną policjantką, która wykorzystuje swoje doświadczenie jako były przestępca i swoje umiejętności walki, aby pomóc Strażnikom utrzymać pokój w Piltover.

Vi pierwotnie miała być symbolem przemocy, co jest bardzo właściwe dla jej charakteru w LoLu. Jednak Arcane pokazuje jej łagodniejszą stronę, a cała narracja zmienia się, gdy w sezonie 1 dowiadujemy się, że w rzeczywistości jest to skrót od Violet.

Kolejnym zabawnym faktem związanym z Vi jest jej pobyt w więzieniu w Arcane. Znana jest jako więźniarka 516, co można również zapisać stosując dwukrotnie jej imię - VIVI, oznaczając każdy numer cyframi rzymskimi.

Oto wszystko, co warto wiedzieć o Vi.

Rozwój postaci Vi w Arcane

Po tym, jak Piltovańscy Strażnicy zabili oboje jej rodziców, Vi jest wściekłym dzieckiem, które nie szanuje autorytetów i regularnie wdaje się w bójki. Chce stać się silniejsza, aby chronić swoją siostrę Powder i adoptowanych braci Mylo i Claggora oraz pokonać Piltover, aby położyć kres nierównościom, z jakimi boryka się Zaun.

Jednak jej świat zostaje wywrócony do góry nogami, gdy jej rodzeństwo próbuje okraść mieszkanie Jayce'a Talisa, ale przypadkowo powoduje eksplozję. Gdy społeczeństwo Piltovan jest w szoku, ktoś musi wziąć na siebie odpowiedzialność, a gdy Vi chce to zrobić, jej przybrany ojciec, Vander, próbuje zamiast tego oddać się w ręce policji. Niestety, zostaje on schwytany przez szefa kryminalistów Silco, który zleca swojemu opętanemu poplecznikowi wymordowanie Strażników.

Odważna próba ratunku kończy się tragedią, gdy bomba Hextech Powder, zabija całą przybraną rodzinę sióstr. Vi traci panowanie nad sobą, nazywając Powder Jinx, po czym odchodzi. Powder jest zrozpaczona, ale nie ma szansy przeprosić by przeprosić Vi, ponieważ ta zostaje schwytana przez Strażnika Marcusa i aresztowana na około siedem lat.

Vi zostaje ostatecznie uwolniona z więzienia przez Caityln Kiramman, aby pomogła postawić Silco przed wymiarem sprawiedliwości. Jednak po ucieczce Vi szybko dowiaduje się, że konsekwencje jej działań miały duży wpływ na tych, na których jej zależało - zwłaszcza Powder, która traci rozum i wywołuje chaos dla Silco pod pseudonimem Jinx.

Poczucie winy za to, że pozwoliła, by stało się to młodszej siostrze, którą zawsze starała się chronić, napędza wszystko, co robi Vi. Uczy się jednak kontrolować swój temperament i pragmatycznie współpracować z innymi, aby doprowadzić do upadku Silco. Dzięki Caitlyn Vi staje się bardziej wrażliwa emocjonalnie i zaczyna inaczej postrzegać osoby z najwyższego szczebla w Piltover, zdając sobie sprawę, że nie wszyscy są źli.

Vi w League of Legends

W League of Legends, Vi jest agresywną policjantką © Riot Games

W LoL-u Vi jest regularnie grana jako jungler - co często uważane jest za najtrudniejszą rolę w grze, ponieważ wymaga dodatkowej wiedzy i umiejętności wpływania na całą mapę. Jej wysoka mobilność i talent do rozpoczynania walk sprawiają, że doskonale radzi sobie z przemieszczaniem się między liniami, szukając ganków.

Podobnie jak większość wojowników, jest świetna w zadawaniu obrażeń z bliskiej odległości i może przyjąć kilka trafień, ale jest też bardziej mobilna niż większość z nich i doskonale radzi sobie z pojedynczymi celami.

Umiejętności Vi naprawdę sprawiają, że można poczuć się jak Strażnik ścigający przestępców. Jej Q, Vault Breaker, spowalnia jej własną prędkość ruchu, aby naładować dash, który zwiększa zasięg, prędkość i obrażenia, gdy jest w pełni naładowany. Kiedy uderzy, odrzuca wroga do tyłu, ale może spowodować jeszcze większe przemieszczenie dzięki swojej superumiejętności, Cease and Desist, w której Vi namierza cel, przemieszcza się w jego kierunku, a następnie wyrzuca go w powietrze.

W grze jest równie biegła w posługiwaniu się pięściami. Chce zadawać dużo ciosów, ponieważ jej podstawowe ataki i Vault Breaker nakładają stacki, które eksplodują przy trzecim trafieniu, zadając dodatkowe obrażenia, chwilowo zwiększając prędkość ataku Vi i skracając czas odnowienia pasywnej tarczy.

Jeśli chodzi o fabułę w grze, w przypadku Vi nie ma żadnej wzmianki o tym, że Jinx jest jej siostrą. W rzeczywistości nie zostało to potwierdzone aż do premiery Arcane, chociaż fani podejrzewali to od lat dzięki kilku dialogom.

Relacje Vi z innymi postaciami z League of Legends w Arcane

Vi zawsze była bardzo opiekuńcza wobec swojej młodszej siostry Jinx, znanej wcześniej jako Powder. W przeszłości powiedziała Powder, że "żaden potwór Cię nie dopadnie, kiedy ja tu jestem”. Jednak po aresztowaniu, Vi nie mogła dotrzymać tej obietnicy.

Początkowo ponowne spotkanie obu sióstr odbywa się w pozytywnej atmosferze, ale zmienia się to, gdy Jinx widzi, że wraz z Vi jest Strażnik, co oznacza, że nie może ufać swojej siostrze. To nadwyręża ich relacje. Vi jest przepełniona poczuciem winy i jest zdeterminowana, aby powstrzymać zbrodnie Jinx, odzyskując w ten sposób siostrę.

Vi i Caitlyn z kolei zdają się budować coś, na kształt rozkwitającego romantycznego związku, ponieważ obie stają się sobie bardzo bliskie w sezonie 1. Caitlyn ratuje Vi z więzienia i okazuje jej życzliwość, co ostatecznie zmienia opinię Vi na temat osób z Piltover. Obie bardzo się o siebie troszczą i z różnych powodów chcą powstrzymać Jinx.

Ekko podziwiał Vi dorastając; nauczył się walczyć i być nawet twardszym od niej. Vi jest zszokowana tym, jak silny i pewny siebie się stał. Oboje pozostają bliskimi przyjaciółmi i silnymi sojusznikami, którzy chcą chronić Zaun.

Vi niespodziewanie łączy też siły z Jayce'em, mężczyzną, którego okradła, gdy dorastała, aby powstrzymać Silco. Vi odbiera od niego i jego warsztatu swoje charakterystyczne rękawice Atlasa. Walczą razem w jednej z błyszczących fabryk Silco, ale Jayce przypadkowo zabija dziecko i rezygnuje z planu. Vi uważa, że jest on naiwny, jeśli chodzi o zmagania, z jakimi borykają się mieszkańcy Zaun, i uważa, że nie ma racji, wycofując wojsko z podziemnego miasta, w którym narastają kłopoty.

02 Jinx

Jinx ma tragiczny charakter i staje się brutalnym agentem chaosu © Riot Games

Jinx jest groźna. W fabule gry nieustannie sprawia problemy władzom w Piltover, czy to okrutnymi żartami, czy poważnymi, niszczycielskimi przestępstwami. W szczególności przysparza kłopotów Strażniczkom Vi i Caitlyn, dlatego też, gdy są one w przeciwnych drużynach w grze, rozpoczyna się tajna misja o nazwie "Złap mnie, jeśli potrafisz", w której odpowiadający za nie gracze otrzymują po 1 sztuce złota za zabicie się nawzajem jako zabawny mały Easter Egg.

Jinx robi wszystko z dziecięcą radością i energią, dlatego jest jedyną bohaterką LoL-a, która ma wykrzyknik przy każdej nazwie umiejętności.

Rozwój postaci Jinx w Arcane

Powder zaczyna jako nieśmiałe i niezdarne dziecko. Chce być silna i odważna jak Vi i fizycznie stara się nadążyć za swoim starszym rodzeństwem podczas ich psot. Miała traumę po utracie rodziców w młodym wieku, a ta trauma staje się jeszcze bardziej wyraźna, gdy przypadkowo zabija swoją przybraną rodzinę i wierzy, że Vi ją porzuciła.

Miała halucynacje związane z Mylo i Claggorem, które jeszcze się pogorszyły, gdy została adoptowana przez Silco. Staje się nieco sadystyczna, czerpiąc radość ze swoich zbrodni. Jest wolnym strzelcem. Nikt nie może kontrolować, ani przewidzieć, co zrobi dalej.

Jinx staje się jeszcze bardziej niestabilna psychicznie, gdy Singed daje jej shimmer, aby uratować jej życie, co prowadzi do wielu paranoi i jeszcze bardziej niekonsekwentnych decyzji. Jest w niej część, która wciąż jest słabą i bojaźliwą Powder, coś, co stara się ukrywać pseudonim Jinx, ale ostatecznie Jinx odnajduje swoją siłę i na stałe oddaje się chaotycznej stronie swojej osobowości.

Jinx w League of Legends

Jinx jest w pełni szalonym przestępcą w League of Legends © Riot Games

W grze wciela się w rolę AD Carry (strzelca), która zazwyczaj potrzebuje czasu, aby urosnąć w siłę i ostatecznie stać się najpotężniejszą bronią drużyny.

Co ciekawe, ADC są zwykle grani na dolnej linii wraz z innym graczem w roli wsparcia, którego zadaniem jest utrzymanie ADC przy życiu. A im więcej myślisz o postaci Jinx w Arcane, tym bardziej wydaje się, że potrzebuje ona pomocy.

Jednak podobnie jak jej historia, Jinx może w końcu sama stać się przerażającą bronią. Jej pasywna umiejętność, Get Excited!, zwiększa jej prędkość ruchu i ataku po tym, jak weźmie udział w zabójstwie, co pozwala jej ścigać pozostałych członków wrogiej drużyny. Podczas gdy większość ADC chce uciekać do tyłu, Jinx jest doskonała w ściganiu wrogów dzięki spowolnieniu oferowanemu przez Zap, zwiększonemu zasięgowi jej wyrzutni rakiet Fishbones i jej superumiejętności Super Mega Death Rocket, która ma nieograniczony zasięg.

Jej historia w grze nie wspomina nic o jej przeszłości. Ani o tym, że jest siostrą Vi, ani o tym, jak stała się szalona. Zamiast tego skupia się na jej obecnych wybrykach, powodujących chaos w Piltover i Zaun, przy jednoczesnym maniakalnym śmiechu radości.

Relacje Jinx z innymi postaciami League of Legends w Arcane

Jinx i Vi nieustannie o siebie dbają. Jinx niedowierza, gdy ponownie spotyka się z Vi i jest chwilowo zachwycona jej widokiem. Jednak ostatecznie nie chce grać drugich skrzypiec jako młodsza siostra i zamiast tego kontynuuje swoją ścieżkę zbrodni i chaosu, aby zniszczyć Piltover.

Kiedy Jinx mówi swojej siostrze, że to Vi stworzyła Jinx, a nie Silco, wielu odbiera to jako oskarżenie przepełnione jadem. Jednak można to również postrzegać jako podziękowanie dla Vi za pomoc Jinx w staniu się silną i niezależną na swój własny sposób. W końcu w tym samym przemówieniu Jinx mówi Vi: „Jesteś powodem, dla którego wciąż żyję”.

Jinx i Ekko byli przyjaciółmi z dzieciństwa, regularnie bawiąc się i ćwicząc razem walkę. Cytaty w grze sugerują, że Ekko podkochiwał się w Jinx, ale nie ma o tym wzmianki w Arcane. Oboje ostatecznie stają się rywalami, gdy Ekko decyduje się chronić Zaun przed takimi personami jak Silco.

Jinx od razu nienawidzi Caitlyn. Ma wypaczone postrzeganie jej osoby, zanim jeszcze się spotkają, ponieważ nie może znieść Strażników, takich jak ci, którzy zabili jej rodziców. Intymne relacje Vi z Caitlyn rozwścieczają Jinx i sprawiają, że jest zazdrosna, wierząc, że została zastąpiona, a próby ponownego pojednania się ze strony Vi nie są szczere.

03 Caitlyn Kiramman

Caitlyn forges her own path with her own skill © Riot Games

Caitlyn ma silne poczucie sprawiedliwości. Wychowana w klanie Kiramman, jednym z domów rządzących Piltover, porzuca komfort tradycyjnego, elitarnego stylu życia, na rzecz samodzielnego poznawania świata jako Strażniczka.

Po tym, jak została zblokowana przez rodzinę i skorumpowanego Marcusa, rozpoczyna własne prywatne śledztwo i zyskuje znacznie więcej, niż się spodziewała.

Rozwój postaci Caitlyn w Arcane

Caitlyn dorastała w ukryciu, a to sprawiło, że poczuła, że jej rozwój został zahamowany, co tylko wzmogło to, że była jeszcze bardziej zdeterminowana, by wytyczyć własną ścieżkę.

Caitlyn chce chronić ludzi i wykorzystuje swoje wyjątkowe umiejętności strzeleckie, aby wstąpić do akademii policyjnej i zostać Strażniczką- zdeterminowana, aby odnieść sukces dzięki własnym zasługom.

Podejrzewa, że jej rodzice wykorzystują swoje wpływy, aby utrzymać ją w nudnej pracy strażnika, a skorumpowany szeryf Marcus uniemożliwia jej prowadzenie śledztwa w sprawie Silco. Kiedy eksplozja Jinx prawie zabija Caitlyn, jej matka wykorzystuje swoją władzę, aby zwolnić córkę.

Jednak Caitlyn, będąc niezależną osobą, pozostaje zdeterminowana, by powstrzymać Silco. Odnajduje Vi w więzieniu i uwalnia ją, aby mogły razem pokonać Silco.

Caitlyn w League of Legends

In LoL, Caitlyn is the Piltover Sheriff and a lethal sniper © Riot Games

Gra daje nam wskazówkę na temat Arcane i przyszłości Caitlyn, ponieważ w LoL-u jest ona szeryfem Piltover i regularnie poluje na przestępców za pomocą potężnego karabinu snajperskiego Hextech i metalowych pułapek.

Podobnie jak Jinx, pełni rolę AD Carry, ale woli zachować większy dystans, ponieważ ma największy zasięg ataku podstawowego w grze. Po kilku podstawowych atakach, Caitlyn celuje tak, aby następny był strzałem w głowę, który zadaje znacznie większe obrażenia i ma większą szansę na trafienie krytyczne. Jeśli przeciwnik zostanie złapany w jedną z jej pułapek Yordle Snap (która ogłusza) lub 90 Caliber Net (która spowalnia i odpycha Caitlyn w przeciwnym kierunku do wystrzału), automatycznie otrzyma kolejny ładunek headshota.

Warto zauważyć, że jej pułapki mają w sobie ciasteczka, ponieważ jest to też przezwisko, które Vi żartobliwie nadaje jej zarówno w grze, jak i w Arcane. To zawsze była wskazówka co do ich bliskiej relacji, ale ich romans nie został oficjalnie potwierdzony (choć jest oczywisty dla każdego, kto ma oczy).

Relacje Caitlyn z innymi postaciami League of Legends w Arcane

Jak już wspomnieliśmy, Vi i Caitlyn nie są oficjalną parą, ale z pewnością wydaje się, że wszystko zmierza w tym kierunku. Obie są sobie bardzo bliskie i chronią się nawzajem, a także wielokrotnie ratują sobie życie. Życzliwość i współczucie Caitlyn wobec Vi, przynoszą jej nowy punkt widzenia na Piltover.

Caitlyn była dobrą przyjaciółką Jayce'a, gdy ten był studentem, dzięki sponsoringowi ze strony Kirammanów. Kiedy eksperymenty Jayce'a z magią doprowadziły do jego wyrzucenia ze studiów, Caitlyn nadal starała się utrzymywać z nim kontakt, ale rodzice jej tego zabraniają. Pozostają jednak przyjaciółmi, a Jayce oferuje Caitlyn pracę dla niego, ale ona odmawia, chcąc pozostać Strażniczką. On popiera ten wybór i ostatecznie pomaga jej uwolnić Vi z więzienia.

Ekko, co zrozumiałe, jest początkowo nieufny wobec Caitlyn, a Caitlyn również za nim nie przepada, zwłaszcza, gdy porywa ją i Vi. Ekko wierzy, że Piltovanie niszczą jego dom. Na szczęście Vi rozładowuje sytuację i ręczy za Caitlyn, co prowadzi do tego, że oboje zaczynają darzyć się zaufaniem. Caitlyn przekonuje nawet Ekko, by ten oddał jej kamień Hextech, zamiast używać go przeciwko Silco.

Jinx prawie zabija Caitlyn swoimi bombami, co doprowadza do tego, że rodzice tej ostatniej zwolnili ją z pracy, aby ją chronić. Caitlyn uważa, że Jinx jest psychicznie zbyt daleko, by Vi mogła ją jeszcze uratować, ale nadal ukrywa zbrodnie Jinx przed Radą, a później waha się z podjęciem decyzji o zastrzeleniu Jinx z powodu wstawiennictwa Vi.

04 Ekko

Ekko toughens up in Arcane through necessity © Riot Games

Ekko jest geniuszem, który wykorzystuje swój wynalazek Z-Drive do cofania czasu, aby chronić swój dom, którym jest Zaun. Chociaż nie widzieliśmy jeszcze, jak tego dokonuje w Arcane.

Oczywiście imię Ekko odnosi się do echa i faktu, że jest on w stanie powtarzać samego siebie. Ale jego imię odnosi się również do jego przewijania czasu, ponieważ dwa K tworzą strzałki, symbolizujące przewijanie do tyłu.

Mogliśmy już dostrzec przebłyski geniuszu Ekko w sezonie 1, ale prawdopodobnie odegra on znacznie większą rolę w sezonie 2.

Rozwój postaci Ekko w Arcane

Ekko zaczynał jako psotny dzieciak wykorzystujący swój błyskotliwy umysł do naprawy mechanicznych przedmiotów w sklepie Benzo. Był dobrym przyjacielem gangu adoptowanych dzieci Vandera, które nadały mu przydomek Little Man, a on szczególnie upodobał sobie Vi, mając nadzieję, że stanie się silniejszy.

Po kilku latach staje się twardszy, ale jest do tego zmuszony. Jego opiekun, Benzo, został zamordowany, a wszyscy jego przyjaciele z dzieciństwa zostali zabici, zaginęli lub stali się jego wrogami.

Ekko staje się twardym przywódcą, zbierając uciskaną młodzież w Zaun, aby chronić swój dom przed rządami Silco, tworząc grupę Ogników. Nauczywszy się ufać Vi i Caitlyn, zgadza się pomóc im w próbie powstrzymania Jinx, którą wcześniej znał jako swoją przyjaciółkę z dzieciństwa, Powder.

Wierzy, że Zaun ma niewykorzystany potencjał, broniąc tutejszej pomysłowości i zaradności. Jest to reprezentowane przez bazę Ogników zlokalizowaną wokół jednego z niewielu drzew w Zaun, co dowodzi, że życie może rosnąć, a nawet kwitnąć w podziemiach miasta.

Ekko w League of Legends

Ekko is a genius fighter with multiple self-created weapons © Riot Games

Ekko zazwyczaj gra na środkowej alejce, gdzie walczy jeden na jednego, stale wykorzystując swoje umiejętności. Choć przypomina nieco maga, jest klasyfikowany jako zabójca, ponieważ jego mobilność pozwala mu rzucać się ku upatrzonym ofiarom, aby zlikwidować najistotniejsze cele.

Nie ma z tym problemu, ponieważ może cofnąć czas o kilka sekund za pomocą swojej superumiejętności, Chronobreak. Działa to w ten sposób, że widmowy klon podąża za ruchami Ekko, ale z kilkusekundowym opóźnieniem. Następnie, po aktywacji, ciało Ekko powraca do pozycji klona; leczy się i tworzy eksplozję, która zadaje znaczne obrażenia.

Reszta umiejętności Ekko skupia się natomiast na polowaniu na poszczególne cele. Jego W, Równoległa Konwergencja, wyrzuca kopułę, która po krótkim czasie i gdy Ekko w nią wejdzie, ogłusza wszystkich wrogów znajdujących się w jej wnętrzu. Jest to dość łatwe do wykonania, ponieważ jego E, Fazowe Nurkowanie, pozwala Ekko skoczyć do przodu, a następnie przenieść się na znaczną odległość prosto na namierzonego wroga będącego w jego zasięgu.

Jeśli chodzi o fabułę gry, Ekko w grze ma nieco bardziej szczęśliwą historię. Po pierwsze, ma rodziców. Rozpoznali jego geniusz w młodym wieku i pracowali, aby w końcu móc pozwolić sobie by wysłać go do szkoły w Piltover.

Ekko lubi jednak swoje życie w Zaun i zamiast tego wolałby pomóc regionowi rozwinąć jego niewykorzystany potencjał. W jednej z opowieści jego rodzice wracają do domu wyczerpani pracą, ale przynoszą mu na urodziny drogi piltoński deser, na który ledwo ich stać. Ekko używa swoich mocy przewijania czasu, aby móc siadać znów przy stole z rodziną, nie zmieniając niczego.

Relacje Ekko z innymi postaciami League of Legends w Arcane

Vi była mentorką Ekko, a on patrzył na nią jak na starszą siostrę. Uczyła go jak walczyć, ale także pomagała mu ogarnąć się po ubrudzeniu w stercie śmieci. W późniejszym życiu porwał Vi i Caitlyn po tym, jak zobaczył je z Jinx, ale szybko im wybaczył, gdy dowiedział się, że Vi nie pomaga swojej siostrze. Nadal sobie ufają i współpracują, aby pokonać Silco.

Po porwaniu Caitlyn, Ekko nie jest zaskoczony jej podejrzliwością, ponieważ Strażnicy od dawna atakują Ogników, a ona jest na niego zła, ponieważ myśli, że zamierza skrzywdzić Vi podczas przesłuchania. Gdy Vi wyjaśnia spór i ręczy za nich oboje, zaczynają współpracować, a Ekko pomaga nawet Caitlyn wrócić do Piltover w geście dobrej woli. Ekko chce wykorzystać Hexgem przeciwko Silco, ale Caitlyn przekonuje go, że to tylko spowoduje jeszcze bardziej brutalny cykl przemocy.

Ekko i Jinx byli najlepszymi przyjaciółmi z dzieciństwa. W rzeczywistości w fabule gry Ekko dorastał, podkochując się w niej, ale w Arcane nie jest to nigdy sugerowane. Mimo to, w serialu bardzo troszczy się o swoją przyjaciółkę do tego stopnia, że namalował Powder jako część muralu w bazie Ogników, wierząc, że zginęła. W późniejszym okresie staje się jednak jego wrogiem, gdy zdał sobie sprawę, że ona i Silco stanowią zagrożenie dla pokoju w Zaun. Ostatecznie oboje kończą walcząc na moście. Jako dziecko Ekko zazwyczaj przegrywał z Jinx, ale tym razem to on był górą, choć widząc jej twarz z bliska, nie był w stanie zadać ostatecznego ciosu, a Jinx wykorzystała jego moment zawahania do zdetonowania bomby, która zraniła ich oboje.

Po wyrzuceniu z Rady, Heimerdinger znajduje pod mostem rannego Ekko. Obaj próbują pomóc mieszkańcom swoich miast, ale zostają za to odtrąceni. Heimerdinger pomaga Ekko wrócić do domu i jest zdumiony bazą Ogników i tym, jak wiele udało im się osiągnąć. Ten sojusz prawdopodobnie będzie ważny dla sezonu 2.

05 Jayce Talis

Jayce has a lot of tough decisions to make in Arcane © Riot Games

Złoty chłopiec. Pretty Boy. Cudowny Chłopiec Hextech. Patrząc na wszystkie jego pseudonimy w Arcane, trudno było pomyśleć, że Jayce to 31-letni mężczyzna. To wszystko odnosi się jednak do jego naiwności.

Naukowiec o gwieździstych oczach widzi tylko potencjał i całe dobro, które można by uczynić, gdyby mógł okiełznać moc magii za pomocą nauki. Niestety, polityka, chciwość i postacie działające w złej wierze stają mu na drodze do poprawy jakości życia.

Rozwój postaci Jayce'a w Arcane

Nie wiemy zbyt wiele o przeszłości Jayce'a, ale widzimy, że kiedy był dzieckiem, on i jego matka utknęli w burzy śnieżnej, a ona zasłabła. W ten sposób znaleźli się w prawdziwym niebezpieczeństwie, dopóki zamaskowany mężczyzna z tatuażami na palcach, prawdopodobnie inna postać znana z LoL-a, Ryze, nie użył magii, aby ich uratować.

Od tego momentu Jayce poświęca swoje życie badaniom nad magią i próbom wykorzystania jej mocy poprzez naukę, aby pomóc ludzkości. Mocno wierzy w swoje ideały, przez co ignoruje radę Heimerdingera i przyznaje się Radzie, że prowadzi badania nad magią, co prowadzi do wydalenia go z akademii.

Nie rezygnuje jednak ze swoich badań i z pomocą Viktora stabilizuje kryształ Hex i ujarzmia magię, co zyskuje poparcie Rady i prowadzi do stworzenia Hexgates.

Jayce ostatecznie dołącza do Rady, ale jego naiwność go niszczy. Wielu zaczęło chcieć używać Hextecha do tworzenia broni, co jest przeciwieństwem tego, na co liczył. Chciał tylko ratować potrzebujących i poprawiać ich jakość życia. Zostaje jednak wystawiony na ciężką próbę, gdy próbuje zamknąć swoje operacje Hextech by chronić ludzkość przed pieniędzmi, jakie zarabiali inni członkowie Rady.

Gdy napięcie między Piltover a Zaun rośnie, Jayce ogłasza całkowite zamknięcie mostu łączącego oba miasta, co wywołuje jeszcze większe niepokoje po drugiej stronie.

Niezwykle zestresowany sytuacją, ostatecznie zgadza się dołączyć do Vi w nalocie na fabryki shimmerów Silco, ale podczas walki, używając swojego nowo wykonanego Młota Merkurego, przypadkowo zabija młodego chłopca. Zrozpaczony opuszcza pole bitwy, a później zgadza się na warunki Silco, aby Zaun stał się niezależny - ku rozczarowaniu innych członków Rady.

Jayce nie boi się sprzeciwiać życzeniom Rady, ponieważ zawsze podejmuje decyzje, które uważa za słuszne w danym momencie, bez względu na to, jak niepopularne by się one nie okazały. Zawsze będzie podążał za swoimi ideałami.

Jayce w League of Legends

In LoL, Jayce is very different as an arrogant loner © Riot Games

Jako grywalna postać w LoL, Jayce jest bardzo elastyczny, ponieważ można nim grać zarówno na górnej, jak i środkowej linii. Jest unikalną mieszanką wojownika i maga dalekiego zasięgu, ponieważ może zmieniać postawy, używając swojego Młota Merkurego jako broni do walki wręcz lub magicznego działa. Jego superumiejętność z pierwszego poziomu pozwala mu przełączać się między tymi formami.

Jeśli chodzi o lore, Jayce jest bardzo różny od postaci w serialu, ponieważ jest arogancki, a ludzie nie chcą z nim pracować. On nie chce bowiem zwalniać, tak aby jego współpracownicy mogli nadążyć. Jedyną osobą, która jest w stanie dotrzymać mu kroku, jest Viktor. Obaj spotykają się na imprezie i dogadują się, nie chcąc tam być, ale później stają się rywalami, co może być wskazówką co do losów obu postaci w sezonie 2, jeśli przeżyją atak Jinx.

Relacje Jayce'a z innymi postaciami League of Legends w Arcane

Viktor przypadkowo ratuje Jayce'a przed popełnieniem samobójstwa po jego wydaleniu z akademii. Obaj pracują razem i z powodzeniem stabilizują Hexgem, stając się bliskimi partnerami i przyjaciółmi. Później ich przyjaźń staje się napięta, gdy Jayce krytykuje Viktora za przeciwstawienie się barykadzie i przejście na niebezpieczną stronę Zaun, zanim jeszcze Viktor ujawnia, że się tam urodził. Po walce z nieuleczalną chorobą, Viktor również rozważa samobójstwo, ale zostaje przypadkowo uratowany przez Jayce'a w podobny sposób, w jaki początkowo się poznali. Razem próbują zaprowadzić pokój między Piltover i Zaun, a Jayce obiecuje, na prośbę Viktora, zniszczyć niebezpieczny Hex Core, mimo że to właśnie on utrzymuje Viktora przy życiu.

Jayce był bliskim przyjacielem Caitlyn, ponieważ jej rodzina, Kirammanowie, sponsorowała jego studia, a on traktował ją jak młodszą siostrę. Po jego wydaleniu, wstyd, jaki przyniósł klanowi, oznaczał, że Caitlyn zostały zakazane jakiekolwiek formy kontaktu z nim. Później jednak kryje Caitlyn, gdy ta używa jego imienia, by uwolnić Vi z więzienia; oboje nadal są bliskimi przyjaciółmi, choć ich drogi się rozeszły.

Heimerdinger był kimś, kogo Jayce zawsze podziwiał i uważał za mentora. Jednak doświadczony Heimerdinger, który ma ponad 300 lat, obawia się niebezpieczeństw związanych z magią, choć Jayce jest przekonany, że udowodni mu, że się myli. Jayce ostatecznie zdradza Heimerdingera, czego bardzo żałuje, i wyrzuca go z Rady, aby mógł kontynuować niebezpieczny eksperyment Hex Core w celu uratowania Viktora.

06 Viktor

Viktor is driven to save himself and others, perhaps too driven © Riot Games

Arcane pokazał nam znacznie bardziej ludzką stronę Viktora.

Genialny wynalazca jest oddany rozwojowi ludzkości i podczas gdy w grze skupia się na ludzkości jako całości, w Arcane wiele uwagi poświęca próbie ocalenia siebie.

Rozwój postaci Viktora w Arcane

Viktor dorastał w Zaun ze swoją biedną rodziną w trudnych warunkach. Urodził się utykając, co utrudniało mu zabawę z innymi dziećmi, ale dzięki błyskotliwemu umysłowi spędzał czas samotnie tworząc maszyny i zabawki.

Jedną z tych zabawek jest model łodzi, który przypadkowo unosi się w ukrytym laboratorium Singeda, innego bohatera League of Legends, a Viktor z czasem pomaga mu w eksperymentach na zwierzęciu. Jednak po uświadomieniu sobie, że Singed zadaje zwierzęciu ból, aby utrzymać je przy życiu, młody Viktor wybiega z laboratorium z płaczem.

Później potencjał Viktora został dostrzeżony przez Heimerdingera i dołącza on do niego w akademii jako jego asystent. Dzięki temu poznaje Jayce'a i odkrywa jego badania nad magią. Obaj nawiązują współpracę, przypadkowo ratując życie swojemu nowemu partnerowi. Razem z powodzeniem wykorzystują moc Hexgemów i tworzą wiele przydatnych wynalazków.

Jayce w końcu dołącza do Rady, a Viktor uważa, że jego angaż w politykę odwraca uwagę od postępów w pracy, która może pomóc wielu ludziom. W tym czasie choroba Viktora pogłębia się. Zdesperowany uświadamia sobie, że arkana nie muszą być okiełznane tylko za pomocą narzędzi. Mogą przybrać dowolną formę.

Zaczyna rozwijać Hex Core, który może ewoluować i, jak ma nadzieję, poprawić fizjologię materii organicznej i potencjalnie uratować jego życie. Jednak podczas pracy mdleje i budzi się w szpitalu z Jayce'em, który informuje go, że umiera na nieuleczalną chorobę.

Jayce pomaga mu z Hex Core, ale nie udaje im się osiągnąć tak dużego postępu, jak chciałby Viktor. Pokazują przedmiot Heimerdingerowi, który jest przerażony tym, co może zrobić, więc Jayce każe Heimerdingerowi usunąć się z Rady, aby nie mógł im przeszkadzać. Wciąż potrzebując pomocy, Viktor prezentuje Hex Core Singedowi, który daje mu fiolkę z lotną substancją shimmer, aby ciało Viktora miało większe szanse na przyjęcie Hex Core'a i jego transmutacji.

Po powrocie do laboratorium Viktor wstrzykuje sobie więcej shimmeru i próbuje połączyć go z Hex Core'em, ale traci kontrolę nad magicznym wynalazkiem. Jego asystentka, Sky Young, znajduje go i próbuje go odciągnąć, ale jej energia życiowa zostaje wykorzystana do zasilenia transformacji ręki Viktora. Dzięki notatnikowi Sky, Viktor dowiaduje się, że ta się w nim podkochiwała, co całkowicie go załamuje, w efekcie czego próbuje zniszczyć Hex Core, ale nie może się do tego zmusić. Ostatecznie zmusza Jayce'a, by obiecał, że go zniszczy.

Viktor w League of Legends

Viktor in LoL is unrecognisable from his Arcane character © Riot Games

W LoL-u Viktor jest zupełnie inny, co widać na jego zdjęciu powyżej.

Viktor ulepsza siebie za pomocą technologii, aby stać się silniejszym i wierzy, że tylko technologia może pomóc ludziom w pełni wykorzystać ich potencjał po tym, jak zauważył, że większość wypadków w miejscu pracy w Zaun była spowodowana błędem ludzkim. Jego gotowość do odebrania ludziom wolnej woli w celu stworzenia bezpieczniejszego środowiska pracy jest przyczyną jego konfliktu z Jayce'em.

W grze Viktor zaczyna z unikalnym przedmiotem zwanym Hex Core, o którym mowa w Arcane, który można ulepszyć, aby nadać jego umiejętnościom dodatkowe efekty.

Viktor gra na środkowej alei jako mag z wieloma zdolnościami zadającymi duże obrażenia, w tym Promieniem Śmierci E, który wystrzeliwuje laser z trzeciego mechanicznego ramienia przymocowanego do jego pleców.

Relacje Viktora z innymi postaciami League of Legends w Arcane

Jak już wspomniano, ma on kluczowe relacje z Jayce'em, z którym wspólnie tworzą Hextech, dzięki któremu Piltover staje się międzynarodową potęgą. Obaj ratują sobie nawzajem życia i choć od czasu do czasu zachodzą między nimi spory, to pozostają sobie bliscy.

Heimerdinger odnalazł Viktora i sprowadził go do Piltover, aby wykorzystać jego potencjał jako wynalazcy. Viktor był jego asystentem i bardzo szanował swojego mentora. Chociaż regularnie się nie zgadzali, zwłaszcza w kwestii użycia magii. Heimerdinger szczególnie sprzeciwiał się tworzeniu Hex Core pomimo śmiertelnej choroby Viktora, nie rozumiejąc przy tym w pełni ludzkiej śmiertelności jako 300-letni Yordle.

07 Heimerdinger

Arcane finally gave Heimerdinger some real lore © Riot Games

Ten niski i uroczy naukowiec jest absolutnym geniuszem. Heimerdinger jest szanowaną postacią w Piltover po trzech wiekach pomagania bystrym umysłom w regionie w realizacji ich potencjału, dzięki czemu został dziekanem akademii i przewodniczącym Rady Piltover.

Jego nazwisko jest tak naprawdę mixem nazwisk J. Roberta Oppenheimera, ojca bomby atomowej i nagrodzonego Nagrodą Nobla fizyka Erwina Schrödingera.

Rozwój postaci Heimerdingera w Arcane

Nie wiemy zbyt wiele o przeszłości Heimerdingera, choć jako Yordle musiał pochodzić z Bandle City. W końcu przybył do Piltover i zainspirował się widokiem jednego z naukowców, postanawiając podążać tą samą ścieżką.

Dzięki swojemu ogromnemu doświadczeniu życiowemu staje się zagorzałym przeciwnikiem mieszania nauki z magią - ku rozczarowaniu Jayce'a i Viktora oraz ich pracy nad Hextechem.

Gdy jednak Hextech odnosi sukces, Heimerdinger zachęca parę do zachowania szczególnej ostrożności i spowolnienia tempa rozwoju ich potencjalnie niebezpiecznych wynalazków. Obaj są jednak zbyt zdeterminowani i ambitni by się słuchać. Ostatecznie Jayce dołącza do Rady i doprowadza do tego, że Heimerdinger zostaje usunięty z funkcji jej lidera, by nie mógł przeszkadzać w rozwoju Hex Core.

Chcąc pomóc, udaje się do Zaun, gdzie spotyka Ekko, który imponuje mu pomysłowością Ogników.

Heimerdinger w League of Legends

Heimerdinger is a unique champion who lets his inventions fight for him © Riot Games

Niestety, Heimerdinger ma bardzo krótką historię w podstawowej wersji gry. W rzeczywistości są to tylko cztery zdania opisujące go jako innowacyjnego i cenionego wynalazcę, który z oddaniem dzieli się swoją wiedzą i uczy innych.

Heimerdinger to kolejny bohater grany na środkowej alei, który nie lubi walki wręcz. Choć przypomina maga, jest to postać, której nie da się zamknąć w jednym pudełku.

Jego umiejętności polegają na przywoływaniu wieżyczek i wystrzeliwaniu z nich potężnych rakiet, podczas gdy on sam pracuje nad ulepszeniem swoich śmiercionośnych wynalazków.

Relacje Heimerdingera z innymi postaciami League of Legends w Arcane

Heimerdinger jest mentorem zarówno dla Jayce'a, jak i Viktora. Po przerażających spotkaniach z magią w przeszłości, stara się nakierować obu na ostrożność przy ich wynalazkach związanych z Hextechem i choć czasami słuchali jego ostrzeżeń, w końcu ich ambicja spowodowała, że posunęli się za daleko.

Yordle pod koniec Sezonu 1 spotyka Ekko i, podobnie jak w przypadku Jayce'a i Viktora, natychmiast rozpoznaje jego błyskotliwy umysł i potencjał jako wynalazcy. Heimerdinger chce zaoferować swoją pomoc Zaunowi i jest pod wrażeniem Ogników, choć kwestionuje niektóre z ich nieefektywnych metod, takich jak jazda na niebezpiecznych deskach. Ekko tłumaczy mu, że ważne jest, aby mieszkańcy Zaun otrzymali to, czego potrzebują do życia, a także to, czego potrzebują, aby przetrwać. Ten przypływ adrenaliny jest tym, co utrzymuje ich przy życiu.

08 Bohaterowie LoL-a, o których mogliście nie wiedzieć, że pojawili się w Arcane

Singed is a crucial character to Season 1 of Arcane © Riot Games

Nie powinno nikogo dziwić, że Arcane zawiera mnóstwo Easter Eggów związanych z innymi bohaterami League of Legends.

Istotna postać, która nie została wymieniona w serialu, to Singed, wynalazca Shimmera, który pomaga zarówno Silco, jak i Viktorowi przez cały serial.

Kolejną stosunkowo dużą postacią jest Ambessa Medarda, matka Mela Medardy i potężna wojowniczka z Noxus. W tym roku ma ona zostać wydana jako grywalny bohater w LoL-u, po tym, jak po raz pierwszy została zaprezentowana jako postać właśnie w Arcane.

Dostajemy również rzadkie spojrzenie na Kindred w jej ludzkiej postaci, noszącą charakterystyczną maskę, siedząc w burdelu Zaun, do którego wchodzą Caitlyn i Vi.

Jak też już wspomnieliśmy wcześniej, zakapturzona postać, która używa magii, aby uratować Jayce'a, to najprawdopodobniej Ryze, jeden z oryginalnych bohaterów gry.

I wreszcie, istnieje wiele odniesień do jednej z najbardziej kultowych postaci LoL-a - Teemo. Można go zobaczyć w książce, którą jeden z popleczników Silco przegląda w Akcie 2. Jeden z jego śmiercionośnych grzybów, można również dostrzec w pierwszym epizodzie jako część łupu sklepowego wraz z zamkniętymi w klatkach Krugsami (jednym z wielu stworzeń z dżungli w grze).