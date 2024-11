Jinx: Głębokie spojrzenie na niezrozumianego agenta chaosu

Jinx, złośliwa, klinicznie szalona, przestępczyni, jest jedną z najbardziej kultowych bohaterek League of Legends, więc nie było zaskoczeniem, że wystąpiła w pierwszym w historii serialu od Riot Games - Arcane.

Wysoko oceniany serial Netflixa sprawił, że chaotyczna bohaterka stała się jeszcze bardziej uwielbianą postacią, a fani LoL-a w końcu zyskali wgląd w jej tragiczną historię osiem lat po jej oryginalnej premierze w grze.

Jeśli chodzi o samą bohaterkę, znaną wcześniej jako Powder, jest tu wiele do odkrycia i przeanalizowania. Na szczęście ten artykuł zawiera wszystkie informacje, których możesz potrzebować, w tym najbardziej zawiłe części jej historii, rozwój postaci Jinx w Arcane i to, co stanie się z nią w sezonie 2.

01 Historia Jinx w Arcane

Jinx miała rozdzierające serce dzieciństwo © Riot Games

Jinx pierwotnie nazywała się Powder i urodziła się w zubożałym podziemnym mieście Zaun, niecce, która żyła z odpadków bogatego miasta Piltover na górnym brzegu rzeki. Ona i jej starsza siostra Vi, zostały sierotami w młodym wieku po tym, jak oboje ich rodziców zostało zabitych przez piltovańskich Strażników podczas nieudanego powstania przeciwko ciemiężcom Zaun.

Przywódca tej rewolucji, Vander, zauważył dwie przerażone młode dziewczyny, wplątane w chaos bitwy i zdecydował się odejść wraz z nimi, aby je chronić, żałując swoich wcześniejszych działań. Zaadoptował obie siostry, a także dwóch chłopców w wieku Vi, Mylo i Claggora. Grupa, prowadzona przez porywczą Vi, regularnie wpadała w kłopoty, a Powder towarzyszyła jej, ale starała się nadążyć za starszym rodzeństwem.

Grupa próbowała dokonać napadu na mieszkanie Jayce'a Talisa, ale plan poszedł fatalnie, gdy Powder przypadkowo spowodowała ogromną eksplozję, upuszczając potężny Hexgem. Później straciła również cały łup, wrzucając go do rzeki, gdy była ścigana przez inny gang. Incydent ten oburzył mieszkańców Piltover i sprawił, że Vander, chcąc chronić dzieci, wziął winę na siebie. Jednakże, gdy Strażnicy mieli go zabrać, zostali zabici przez popleczników lorda przestępczości Zaun, Silco, który następnie schwytał samego Vandera.

Dzieci postanowiły ratować Vandera, jednak Vi kazała Powder zostać w domu, zostawiając ją samą i płaczącą w ich pokoju. Powder zdała sobie jednak sprawę z niszczycielskich zdolności Hexgemów, które zachowała z napadu i wykorzystała je do stworzenia śmiercionośnej bomby, której następnie używa, by uratować Vi, ale cała sytuacja kończy się tragicznie - zabiciem całej ich przybranej rodziny - Mylo, Claggora i Vandera.

Vi budzi się i, dowiedziawszy się o bombie, traci panowanie nad sobą, policzkując młodszą siostrę i odchodząc. Powder jest zdruzgotana i samotna, czując się całkowicie winna i opuszczona, dopóki Silco nie znajdzie jej i nie weźmie pod swoje skrzydła.

02 Jak Powder stała się Jinx?

Trauma Powder powoduje, że tworzy ona nową osobowość © Riot Games

Po wybuchu bomby Vi wpada we wściekłość i nazywa Powder „Jinx”, podobnie jak wcześniej zrobił to Mylo po ich nieudanym napadzie. Powder natomiast najwyraźniej bierze sobie te komentarze do serca.

Nękana traumą, Powder cierpi na halucynacje, regularnie widząc martwe ciała Mylo i Claggora oraz słysząc ich głosy w swojej głowie. Gdy staje się coraz bardziej destrukcyjna podczas pobytu u Silco, tworzy dla siebie pseudonim Jinx, z chichotliwą i żywiołową powierzchownością, aby ukryć swoje lęki i wewnętrzne cierpienie, podczas gdy dalej popada w szaleństwo.

Relacje Jinx z Vi

Jinx i Vi mają wspólną, tragiczną, historię © Riot Games

Powder i Vi były sobie bardzo bliskie jako dzieci. Pomimo tego, że Powder ciągle rozrabiała podczas ich przygód, Vi zawsze brała za nią odpowiedzialność i była bardzo opiekuńcza wobec swojej młodszej siostry. Kiedy obie bawiły się w udawanie potworów, Vi przypadkowo posunęła się za daleko i przestraszyła Powder. Chwilę potem pocieszyła ją jednak, mówiąc: „Żaden potwór cię nie dopadnie, kiedy ja tu jestem”.

Niestety, tak się jednak nie stało, ponieważ po bombie odpalonej przez Powder, Vi odeszła, a następnie została odurzona i schwytana przez Strażników. W ten sposób Vi utknęła w więzieniu na lata, a Powder uwierzyła, że została porzucona.

Lata później Caitlyn pomaga Vi wydostać się z więzienia, aby ta pomogła jej w śledztwie w sprawie Silco. Jinx z kolei dowiaduje o tym podczas przesłuchania Seviki. Wcześniej nie wiedziała nawet, czy jej siostra żyje.

Jinx decyduje się wówczas wejść na dach z niebieską flarą, którą Vi dała jej w dzieciństwie z instrukcją, by zapaliła ją, jeśli kiedykolwiek znajdzie się w sytuacji awaryjnej, dzięki czemu Vi będzie mogła ją znaleźć.

To prowadzi do emocjonalnego spotkania między siostrami, podczas którego Vi wyjaśnia, gdzie była i próbuje pogodzić się z Jinx. Jednak radosny nastrój szybko się psuje, gdy Jinx zauważa, że Strażniczka Caitlyn jest razem z Vi. Jinx wpada w paranoję i zaczyna wierzyć, że to wszystko jest ukartowane, aby ją aresztować.

Ponowne spotkanie sióstr nie poszło zgodnie z planem © Riot Games

Utracone zaufanie jeszcze bardziej nadwyręża ich relacje, nawet pomimo najlepszych starań Vi, aby pomóc siostrze. Vi wciąż bowiem troszczy się o Jinx i nie słucha innych, którzy mówią, że jej młodsza siostra jest zbyt daleko, by ją uratować. W głębi duszy Jinx jednak również wciąż na niej zależy.

Pod koniec sezonu 1., Jinx porywa Vi i prezentuje dwa puste krzesła oznaczone odpowiednio jako Powder i Jinx, walcząc z kryzysem tożsamości. Vi mówi, że nadal będą siostrami i mogą być razem, ale Silco twierdzi, że ta odejdzie, gdy zda sobie sprawę, jak bardzo zmieniła się Jinx.

Ostatecznie jednak Jinx instynktownie zabija Silco, by chronić Vi. Mimo to jest zrozpaczona zabiciem kolejnego przybranego rodzica i nadal nie staje po stronie siostry, zamiast tego wybiera krzesło Jinx i akceptuje swój los, zanim wystrzeli gigantyczną rakietę w radę Piltover.

03 Jak Jinx stała się szalona w Arcane?

Walka z wewnętrznymi demonami i Shimmerem to zbyt wiele dla Jinx © Riot Games

Trauma związana z utratą rodziców w młodym wieku, a następnie przypadkowym zabiciem jej przybranej rodziny, złamała Jinx.

Jinx, będąca dostatecznie niestabilna z powodu dręczących jej wizji i emocjonalnych udręk po tragicznych wydarzeniach z dzieciństwa, tylko pogrąża się w szaleństwie pomagając Silco w jego w przestępczej działalności. Czyni ją to sadystyczną do tego stopnia, że cieszy się z bycia przestępcą i nie wykazuje żadnych wyrzutów sumienia za swoje czyny.

Po jednej z brutalnych walk z Ognikami, Singed odurza Jinx Shimmerem, aby uratować jej życie, co tylko jeszcze bardziej pogłębia jej szaleństwo. I chociaż sprawiło to, że stała się silniejsza i szybsza, to odbyło się to kosztem jej stanu psychicznego, który jeszcze się pogorszył.

Ponowne spotkanie z Vi spowodowało, że Jinx popadła w jeszcze głębszą paranoję, wierząc, że Caitlyn próbuje ukraść jej siostrę. Doprowadza to do tego, że Jinx ostatecznie porywa Vi oraz Caitlyn.

Nieśmiała i bojaźliwa Powder wciąż jest jednak gdzieś w głębi, co powoduje, że Jinx toczy wewnętrzną walkę ze swoją prawdziwą tożsamością. Jak wspomniano, nadal troszczy się o Vi, tak bardzo, że kiedy Silco próbuje zastrzelić jej starszą siostrę, Jinx działa instynktownie i impulsywnie go zabija. Następnie jednak akceptuje swój los jako Jinx i kontynuuje swoje przestępcze życie, pozostawiając relację sióstr bez pojednania.

04 Broń Jinx w Arcane

Jinx tworzy własną, unikalną broń © Riot Games

Nawet jako dziecko, Powder była bardzo pomysłowa. Nie była wojowniczką jak jej rodzeństwo, ale była bardzo sprytnym wynalazcą i zawsze tworzyła dla siebie nowe gadżety, które mogły jej pomóc w przypadku kłopotów.

Pomimo utraty zdrowia psychicznego i braku wykształcenia, dzięki kreatywności i ciągłym eksperymentom, Jinx stała się genialnym wynalazcą. Stworzyła dla siebie wiele broni, a nawet była w stanie odtworzyć kryształy Hextech, aby stworzyć jeszcze bardziej śmiercionośne narzędzia. Większość jej broni z LoL-a pojawiło się już w Arcane, z wyjątkiem jej pistoletu Zap; choć, sądząc po zwiastunie, może on odegrać swoją rolę w sezonie 2.

Pow-Pow to nazwa różowego działka, które sama zaprojektowała i zbudowała; jest to jej ulubiona broń o dużej szybkości wystrzałów.

Tworzy również bomby z wielkimi szczękającymi zębami inspirowanymi jej projektami z dzieciństwa, które są bardzo trudne do rozbrojenia.

I wreszcie, gwiazdą serialu jest jej kultowa wyrzutnia rakiet, która wygląda jak rekin. To kolejny projekt, oparty na jej rysunkach z dzieciństwa. Podobnie jak bomby, jest zasilany przez Chemtech, ale pod koniec sezonu 1. Jinx wzmacnia rakietę za pomocą Hextecha, aby dać jej znacznie większy zasięg, docierając nią w ten sposób na spotkanie rady.

05 Jinx w League of Legends

Jinx jest brutalną postacią w LoL-u © Riot Games

W LoL-u Jinx jest szaloną przestępczynią, która chce wywołać chaos za pomocą szeregu śmiercionośnych broni, którymi z radością się posługuje.

W grze występuje jako AD Carry, czyli w roli, która zazwyczaj potrzebuje czasu, aby urosnąć w siłę i ostatecznie stać się najpotężniejszą bronią drużyny. Co ciekawe, ADC są zwykle grani na dolnej linii wraz z supportem, którego zadaniem jest utrzymanie ADC przy życiu. A im bardziej zastanowić się nad postacią Jinx w Arcane, tym bardziej wydaje się, że potrzebuje ona pomocy.

ADC zwykle polegają na autoatakach, a nie na rzucaniu umiejętności zadających obrażenia. Jinx jest jednak rzadkim przypadkiem, ponieważ ma wiele rodzajów autoataków, mogąc przełączać się między szybką serią z Pow-Pow a dodatkowym zasięgiem i siłą ognia wyrzutni-rekina.

Ze względu na swoją sadystyczną naturę i wstręt do nudy, za każdym razem, gdy Jinx bierze udział w zabójstwie, „wpada w ekscytację”, co powoduje, że biegnie szybciej i przekracza limit prędkości ataku, co pozwala jej na gigantyczny snowball i eliminację wrogów jeden po drugim.

I wreszcie, podobnie jak w zakończeniu Sezonu 1, superumiejętność Jinx to gigantyczna rakieta, która leci przez całą mapę, chyba że trafi we wroga. To niesamowicie satysfakcjonujące, gdy uda ci się kogoś wyeliminować z naprawdę dużej odległości.

06 Różnice w postaci Jinx w League of Legends i Arcane

Historia Jinx w grze zawiera zaskakująco mało faktów © Riot Games

Wszyscy bohaterowie LoL-a są wydawani z własną, bogatą historią, aby dać fanom lepsze wyobrażenie o postaciach, którymi grają. Możesz być jednak zaskoczony, jak bardzo historia Jinx różni się od jej historii w Arcane.

W rzeczywistości, przed powstaniem Arcane, nie znaliśmy absolutnie żadnych szczegółów dotyczących historii Jinx. Przed serialem nie było nawet potwierdzenia, że Vi jest jej siostrą.

Mimo to w społeczności krążyły teorie na temat związku tej dwójki. Cytat z Jinx w grze: „Myślisz, że jestem szalona? Powinieneś zobaczyć moją siostrę” wzbudził ciekawość wielu osób, a spekulacje te zostały jeszcze bardziej podsycone, gdy sklepikarz otrzymał nową linię dialogową skierowaną do Vi, mówiącą: „Wyglądasz jak twoja siostra! Czekaj, nie powinnam o tym mówić...”.

Historia Jinx w grze tak naprawdę opisuje jej przeszłość tylko z pierwszego aktu, w którym mieszkańcy Zaun wspominają słodką niebieskowłosą dziewczynę, która zawsze majstrowała przy wynalazkach i miała wielkie pomysły, ale nigdy nie pasowała do reszty.

Od tego momentu jej historia przeskakuje do momentu, w którym Jinx staje się legendarną przestępczynią, która regularnie sieje chaos w Piltover. To, co zaczęło się od anonimowych psikusów na mieszkańcach, szybko przerodziło się w niebezpieczne wybryki, które Jinx w końcu zaczęła oznaczać własnym podpisem w postaci dziecinnego graffiti, aby zdystansować się od plotek, że była jakkolwiek powiązana z gangami chem-punkowymi. Nie lubiła, gdy inni przypisywali sobie zasługi za jej pracę.

07 Co czeka Jinx w 2. sezonie Arcane?

Sezon 1. był tylko przedsmakiem pandemonium, jakie wywoła Jinx © Riot Games

Z oficjalnego zwiastuna wynika, że Jinx staje się znakiem nadziei dla mieszkańców Zaun po śmierci Silco. Jak jednak wielu się obawiało, jej działania tylko eskalują napięcia z Piltover i mogą doprowadzić do kolejnego buntu, takiego jak ten, który zabił jej rodziców.

Jak na ironię, Vi zostanie Piltovańskim Strażnikiem, stając się tym, czego nienawidziła, biorąc pod uwagę, że to właśnie Strażnicy zabili jej rodziców.

Gdy Vi w końcu akceptuje fakt, że Jinx jest już zbyt odległa by ją ratować, ale wciąż obciążona poczuciem winy, rozpocznie się nieustanna zabawę w kotka i myszkę między Jinx i Vi, w trakcie której ta druga spróbuje schwytać i powstrzymać Jinx przed eskalacją tworzonego przez nią chaosu w jeszcze większą katastrofę.

Niezależnie od tego, czy Vi odniesie sukces, czy nie, możemy być jednak pewni, że czeka nas ogromny zamęt, jeśli tylko we wszystko zamieszana jest Jinx.