8 rzeczy, których dowiadujemy się ze zwiastuna nowego sezonu Arcane

Jinx's blue hair has become an icon for the revolution

Is this frame a sign that Viktor's still with us?

Lekarz, który pomógł Viktorowi, a także wynalazł shimmer, przypominał wielu weteranom LoL-a Singeda. Zostało to potwierdzone przez napisy Netflixa, ale serial utrzymywał to w tajemnicy, nigdy go nie wymieniając. W 1m 13s zwiastuna widzimy doktora z bliznami i maską na ustach, przypominających sposób, w jaki Singed nosi swoje bandaże.

Lekarz, który pomógł Viktorowi, a także wynalazł shimmer, przypominał wielu weteranom LoL-a Singeda. Zostało to potwierdzone przez napisy Netflixa, ale serial utrzymywał to w tajemnicy, nigdy go nie wymieniając. W 1m 13s zwiastuna widzimy doktora z bliznami i maską na ustach, przypominających sposób, w jaki Singed nosi swoje bandaże.

Lekarz, który pomógł Viktorowi, a także wynalazł shimmer, przypominał wielu weteranom LoL-a Singeda. Zostało to potwierdzone przez napisy Netflixa, ale serial utrzymywał to w tajemnicy, nigdy go nie wymieniając. W 1m 13s zwiastuna widzimy doktora z bliznami i maską na ustach, przypominających sposób, w jaki Singed nosi swoje bandaże.

Is Le Blanc about to join the cast?