Dziedzictwo Vi: Głębokie spojrzenie na jej wpływ na Zaun

Vi, porywczy i zarozumiały badass, który uwielbia rozwiązywać problemy za pomocą pięści, jest jedną z najpopularniejszych bohaterek League of Legends i gwiazdą Netflixowego fenomenu Arcane.

Różowowłosa bohaterka przeszła już sporą podróż w Arcane, a mimo to nie widzieliśmy jej pełnego charakteru postaci, ponieważ przed nią wciąż daleka droga, zanim zmieni się w swoją postać w grze.

Ten artykuł zawiera wszystko, co musisz wiedzieć o Vi: jej historię w LoL-u, podsumowanie dotychczasowych wydarzeń w Arcane i to, co czeka ją w sezonie 2.

01 Historia Vi w Arcane

Vi miała tragiczne dzieciństwo © Riot Games

Vi i jej siostra Powder urodziły się w podziemnym mieście Zaun. Ich rodzice zostali tragicznie zabici przez Strażników podczas brutalnego powstania przeciwko znacznie bogatszemu sąsiedniemu miastu Piltover, pozostawiając dwie młode dziewczyny osierocone.

Na szczęście dwójka została znaleziona przez przywódcę rebelii Vandera, który był zdruzgotany, że jego działania kosztowały życie ich rodziców. Natychmiast zdecydował się je adoptować i od tej pory starał się wieść spokojniejsze życie, prowadząc popularny bar znany jako The Last Drop.

Nic dziwnego, że to traumatyczne wydarzenie doprowadziło Vi do silnej nienawiści do Strażników i całego Piltover. Kiedy więc dowiaduje się od Ekko o adresie bogatego mieszkańca Piltover, nie waha się zabrać Powder, a także inne adoptowane dzieci Vandera, Mylo i Claggora, aby się tam włamać.

Jednak włamanie nie poszło zgodnie z planem, ponieważ musieli wyjść wcześniej i przypadkowo spowodowali ogromną eksplozję podczas ucieczki. Wściekli mieszkańcy miasta, domagający się postawienia sprawcy przed sądem, doprowadzili do tego, że Vi wpadła w znacznie większe kłopoty, niż się spodziewała...

02 Związek Vi z Jinx

Vi i Jinx mają skomplikowane relacje © Riot Games

Vi i Jinx, wcześniej znana jako Powder, są siostrami, ale nie są już tak blisko jak kiedyś, co jest efektem kolejnego tragicznego wydarzenia w ich dzieciństwie.

Po eksplozji Hexgema, mieszkańcy Piltover domagali się ukarania winnych, a Vi próbowała oddać się w ręce sprawiedliwości, aby ocalić wszystkich innych, ale Vander szybko zamknął ją w jej pokoju i zdecydował się wziąć winę na siebie. Strażnicy, którzy próbowali go aresztować, zostali jednak zabici przez popleczników władcy przestępczości Zaun, Silco, który następnie schwytał samego Vandera.

Vi wymyka się i próbuje go uratować, jednocześnie nakazując Powder pozostanie w domu. Powder jednak się nie posłuchała i podążyła za siostrą wraz ze swoim najnowszym gadżetem, niestabilnym i wybuchowym Hexgemem ze wspomnianego rabunku.

Ostatecznie Powder odpala bombę, a ogromna eksplozja zabija całą jej adoptowaną rodzinę: Claggora, Mylo i Vandera - ten ostatni poświęca się, by uratować Vi.

To sprawia, że Vi traci panowanie nad sobą. Uderza siostrę i nazwała ją „Jinx”, tak jak wcześniej Mylo, a następnie odchodzi, podczas gdy jej młodsza siostra jest całkowicie rozbita emocjonalnie.

Następnie Vi zostaje odurzona, schwytana i aresztowana, podczas gdy Powder zostaje sama i czuje się opuszczona, co doprowadza ją prosto w ramiona Silco.

Po tych wydarzeniach siostry nie widziały się przez lata, aż Caitlyn, początkująca piltońska Strażniczka z prestiżowej rodziny, pomaga Vi wydostać się z więzienia, aby razem mogły znaleźć wystarczającą ilość dowodów, by zlikwidować Silco.

W ten sposób Vi ponownie spotyka się ze swoją siostrą, która teraz nosi imię Jinx i jest o wiele mniej zdrowa na psychice niż wcześniej. Spotkanie przebiega jednak dobrze, dopóki Jinx nie zauważa Caitlyn i natychmiast wpada w złość. Nieporozumienie powoduje wiele napięć i jeszcze bardziej nadwyręża relacje sióstr.

Ponowne spotkanie sióstr nie poszło zgodnie z planem © Riot Games

Vi wciąż trawi poczucie winy i desperacja, by pomóc siostrze, mimo że inni tłumaczą jej, że Jinx jest już zbyt daleko. Ostatecznie Jinx przypadkowo zabija Silco, by chronić Vi, ale to tylko po raz kolejny komplikuje ich relacje.

Jinx porzuciła swoją postać Powder i choć nadal zależy jej na Vi, czuje, że nie może pogodzić się z siostrą. To jednak nie powstrzyma Vi przed próbą pomocy.

03 Jak Vi zdobyła swoje rękawice w Arcane?

Vi zawsze miała talent do boksu i regularnie ćwiczyła walkę z żelaznymi rękawicami Vandera, których później użyła, próbując uratować go przed gangiem Silco.

Później jednak dostała ogromne ulepszenie, gdy otrzymała od Jayce'a swoje charakterystyczne rękawice Atlasa. Vi spotyka się z nim w jego warsztacie z planem zniszczenia Silco. Podczas gdy Jayce tworzy inne przedmioty Hextech, Vi natychmiast zauważa prototypowe rękawice i musi je przymierzyć. Chociaż miały być używane do górnictwa i niszczenia ścian, Vi wie, że te narzędzia zasilane Hextechem, są idealne dla jej stylu walki, ponieważ znacznie zwiększają jej siłę i zwinność.

Vi i Rękawice Atlasa to zabójcza kombinacja © Riot Games

04 Rozwój postaci Vi w Arcane

Jako dziecko Vi była porywcza, zarozumiała i regularnie wdawała się w bójki. Jej pewność siebie była jednak uzasadniona, ponieważ była twarda i całkiem nieźle dawała sobie radę. Wszystko to potwierdziło się także wówczas, gdy była przetrzymywana w więzieniu Stillwater, ponieważ tam również regularnie wdawała się w bójki i pakowała w kłopoty, w tym, gdy pobiła poplecznika Silco, Locka.

W dalszej części serii, Vi nadal ma swój gorący temperament, ale kontroluje go znacznie lepiej. Dobrze współpracuje z Caitlyn i Jayce'em w nadziei na pokonanie Silco i ostatecznie uratowanie Jinx. Vi nadal jest opiekuńczą starszą siostrą, ale teraz te uczucia są połączone z przytłaczającym poczuciem winy, które popycha ją do pracy jako Strażnik, mimo że nienawidziła ich jako dziecko.

Relacja z Caitlyn zmieniła spojrzenie Vi na Piltover. Nadal widzi tam korupcję i nierówność, ale teraz wie, że na górze są też dobrzy ludzie. Nie oznacza to jednak, że będzie do nich pasować, o czym prawdopodobnie przekonamy się w 2. sezonie.

05 Vi w League of Legends

W LoL-u Vi jest twardą policyjną detektyw i bardzo mobilną wojowniczką © Riot Games

W LoL-u Vi jest byłą kryminalistką zamienioną w Strażniczkę, która wykorzystuje swoje wcześniejsze doświadczenia, aby pomóc łapać kryminalistów. Nic dziwnego, że w grze zadaje dużo ciosów.

Jej Rękawice Atlasa odgrywają kluczową rolę, ponieważ dzięki nim jest w stanie się naładować, a następnie rzucić naprzód, pięściami w kierunku swoich celów, aby je odrzucić. A dzięki swojej superumiejętności może też skupić się na jednym przeciwniku, rzucając się w jego kierunku, a następnie wybijając go w powietrze.

Jej zdolność do celowania w jedną osobę i utrudnianie jej ruchów doskonale pasuje do jej motywu jako detektywa, który nie boi się ubrudzić sobie rąk. Ze względu na mobilność i zdolność do angażowania się w walki z zaskoczenia, zazwyczaj gra się nią jako junglerem, czyli w roli, w której wędrujemy po mapie w poszukiwaniu okazji do walki.

06 Różnice fabularne Vi w League of Legends w stosunku do Arcane

Oryginalna historia Vi jest zdumiewająco odmienna od Arcane © Riot Games

Arcane ma niesamowitą historię, ale nie jest uznawany za kanon uniwersum LoL-a. Każdy bohater w grze ma bowiem swoją własną, bogatą historię i możesz być zaskoczony, jak bardzo różna od serialu jest oryginalna historia Vi.

Po pierwsze, jej historia w grze ledwo wspomina o Jinx.

W rzeczywistości przed Arcane nigdy oficjalnie nie potwierdzono, że są siostrami, mimo że fani podejrzewali to od lat. W grze istnieje bowiem chociażby taki cytat Jinx: „Myślisz, że jestem szalona? Powinieneś zobaczyć moją siostrę”, który zaintrygował wiele osób, a spekulacje zostały jeszcze bardziej podsycone, gdy sklepikarz otrzymał nową linię dialogową, skierowaną do graczy Vi, mówiącą: „Wyglądasz jak twoja siostra! Czekaj, nie powinienem o tym mówić...”.

W tradycyjnym lore Vi także była sierotą, ale dorastała w sierocińcu, a później ze swoim mentorem, już po stworzeniu gangu ulicznego. Przyjmuje się, że był nim Vander, choć nigdy nie wspomniano o nim bezpośrednio w fabule gry. Podobnie jak Vander w Arcane, mentor ten pomógł złagodzić autodestrukcyjne tendencje Vi i próbował nauczyć ją przestrzegania kodeksu moralnego i dyscypliny w walce.

Jeśli chodzi o sposób, w jaki Vi zdobyła swoje rękawice, był to napad na bogatą kopalnię. Potrzebując dodatkowych rąk do pomocy, zwerbowała w tym celu gang Factorywood Fiends, ale to przyniosło odwrotny skutek, gdy ich przywódca zabił właściciela kopalni i uwięził resztę pracowników w tunelach.

Podczas gdy bandyci uciekli z łupami, Vi nie mogła znieść śmierci niewinnych ludzi, więc założyła rękawice i, znosząc ból zaciskający się na jej ramieniu, przebiła się przez ścieżkę bezpieczeństwa, aby uwolnić górników.

Wciąż nosząc rękawice, Vi odwiedziła następnie Factorywood Fiends i w pojedynkę wymierzyła im tak legendarne lanie, że do dziś mówi się o nim na Zaun Lanes.

07 Co czeka Vi w 2. sezonie Arcane?

Trudna podróż Vi będzie jeszcze trudniejsza © Riot Games

Jak widzieliśmy w zwiastunie, Vi będzie bardziej przypominać swoją postać z LoL-a, gdy w końcu wcieli się w rolę piltovańskiego Strażnika, stając się tym, czego wcześniej nienawidziła.

Fakt ten, a także poczucie winy, że jej siostra popadła w szaleństwo, sprawi, że będzie to trudny czas dla różowowłosej strażniczki, która będzie musiała się zmierzyć z wieloma emocjami. Zwłaszcza, że debiutująca postać Warwicka jest podejrzewana przez wielu fanów o to, że jest mocno odurzonym, wyimaginowanym trupem innej postaci, którą poznaliśmy wcześniej... Nie będziemy jednak tego spoilerować.

Zmaganie się z kryzysem tożsamości, przy jednoczesnej walce o utrzymanie pokoju w Zaun i osiedlaniu się w Piltover będzie samo w sobie wystarczająco trudne. Do tego jednak dojdzie też próba schwytania i powstrzymania Jinx przed wywołaniem jeszcze większego chaosu, próbując ją ratować.

Jest zatem pewne, że w 2. sezonie Vi będzie musiała stawić czoła wielu wyzwaniom, potencjalnie zbyt dużym nawet dla jej dużych, mechanicznych rąk.