Arkadiusz Dudko: Drift Masters będzie organizować rundy na całym świecie

Kacper Nowogrodzki: Kiedy w marcu ogłaszaliśmy na RedBull.pl, że miniony właśnie sezon Drift Masters zakończy runda na PGE Narodowym , powiedziałeś: “Jestem pewien, że to wydarzenie odbije się szerokim echem. A my chcemy pokazać się jak najszerszej publiczności.” Udało się! Jak wrażenia po największych zawodach driftingowych w historii?

Arkadiusz Dudko: (Śmieje się). Dzisiaj można nazwać to stwierdzenie proroczym, ale kiedy to mówiłem, było tylko marzeniem. Tak, udało się. Impreza odbiła się szerokim echem nie tylko w świecie driftu, ale sportu w ogóle. Spłynęło – i spływa nadal – do nas wiele gratulacji, że to było przepiękne wydarzenie. Bo trzeba to przyznać, że nawet poza kontekstem sportowym, czyli poziomem jazdy kierowców, był to wspaniały spektakl. Nawet ludzie z PGE Narodowego, którzy robią w tym miejscu 30-40 imprez rocznie i przechodzili przez różne rzeczy – od piłki nożnej przez koncerty po konferencje i wydarzenia motoryzacyjne, byli zdziwieni. Jeszcze nigdy w historii tego miejsca nie było imprezy, która trwała 8 czy 9 godzin i widzowie zostali do samego końca, nie chcieli wyjść!

Jak zapamiętasz to wydarzenie? Jak będzie wyglądało w Twojej pamięci po latach?

Zapamiętam je jako coś, co odjęło mi 10 lat życia (śmieje się). To był bardzo obciążający event, który wymagał od wszystkich osób zaangażowanych w jego realizację innego podejścia. Bo czegoś tak wielkiego jeszcze nie robiliśmy. A nie jesteśmy wielką organizacją. Rozwijamy się z roku na rok, jesteśmy coraz więksi, ale jak na skalę tego wydarzenia przygotowaliśmy je tak naprawdę małym zespołem. To dla nas dodatkowy powód do dumy. Nie ukrywam, że na początku, kiedy kończyliśmy przygotowania i zaczynały się treningi, czułem się oszołomiony. Zastanawialiśmy się, jak zachowa się asfalt, czy nowe bandy, które opracowaliśmy specjalnie przed tą rundą, będą bezpieczne, czy nie będzie jakichś problemów z dymem. Ale kiedy wyszedłem na środek, by razem z naszymi ambasadorami oficjalnie rozpocząć zawody i zobaczyłem trybuny wypełnione po brzegi, poczułem się znacznie lepiej. Zapamiętam tę rundę jako najbardziej emocjonującą rzecz w moim życiu. I zawsze będę czuł dumę, że ta impreza odbyła się w Polsce, została zorganizowana przez Polaków i usłyszał o niej cały świat.

1 min Conor Shanahan wygrywa Drift Masters w Warszawie - finałowy pojedynek Shanahan vs. Heinonen - czyli finał ostatniego w sezonie pojedynku Drift Masters. Zobacz niezwykle wyrównany pojedynek Irlandczyka z Finem wieńczący największą imprezę driftingową w historii.

Są powody do dumy! Ale skupmy się na kulisach i wróćmy do tych band, bo to interesujący temat, o którym sam rozmawiałem z kierowcami w padoku – czym się różnią, co sprawia, że są tak wyjątkowe?

To bandy stworzone przez naszą organizację we współpracy z naszym partnerem – firmą Budmat specjalnie dla driftingu. Istnieją homologowane bariery używane na torach Formuły 1, ale z naszej perspektywy mają istotny minus – ich długość wynosi 4 metry. A to utrudnia ułożenie gładkich łuków, które w drifcie są bardzo ważne. Nasze bandy są krótsze, 3-metrowe i mają taki system łączeń, który pozwala na stworzenie możliwie najbardziej płynnego łuku w jedną lub w drugą stronę. Ponadto mocowania uniemożliwają otwarcie się bandy w przypadku uderzenia, więc eliminują problem, z którym borykaliśmy w trakcie finału poprzedniego sezonu na stadionie żużlowym w Łodzi. Auto ma się po takiej zaporze po prostu prześlizgnąć. Sprzyja temu sama waga – rok temu w Łodzi jeden blok ważył około 900 kg, a na PGE Narodowym – ponad 3 tony. Dodaliśmy też siatki na zakrętach, które zabezpieczały, by jakaś część auta nie poleciała w stronę trybun. To był nowy projekt, pierwszy taki na świecie, wszystko opracowaliśmy sami. Więc było wielką niewiadomą, czy wszystko zadziała tak, jak to sobie wyobrażaliśmy.

Czy Drift Masters wróci na Stadion Narodowy? Nie mogę potwierdzić i nie mogę zaprzeczyć.

53 tys. widzów oglądało finał sezonu Drift Masters na PGE Narodowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Co było dla Was, organizatorów, największym wyzwaniem w trakcie tych zwodów? Dym?

Oj, wyzwań było sporo, zaczynając od padoku, który niestety nie był na tyle duży, żeby pomieścić zespoły wszystkich kierowców, więc część musiała stacjonować w tunelach prowadzących na płytę. Jeśli wrócimy jeszcze na PGE Narodowy, to z pewnością będziemy starali coś z tym zrobić. Kolejnym wielkim wyzwaniem, chyba tym największym, był właśnie dym. Nie tyle pozbycie się go, bo na to nie ma sposobu, co odsunięcie go od trybun. Bardzo się baliśmy, że przyjdą osoby, które będą miały kontakt z driftingiem po raz pierwszy – a takich widzów było bardzo wielu – i wyjdą, bo dym będzie im przeszkadzał. A nie wiedzieliśmy, jak on będzie się rozchodził. Oczywiście dach nad płytą był otwarty, ale trybuny są zadaszone na stałe i wysokie, więc nadal to zaprzątało nam głowę. PGE Narodowy nie jest tak przewiewny jak obiekty do żużla, na których wcześniej organizowaliśmy podobne zawody. I tak zrodził się pomysł użycia armatek śnieżnych, których ogromne wentylatory kierowały dym ku górze w stronę otwartego dachu, jednocześnie odpychając go od trybun. A było jeszcze dodatkowe zagrożenie, że dym dostanie się do tuneli w środku stadionu, uruchomi system przeciwpożarowy i będziemy mieli po zawodach. Bo go się nie da o tak wyłączyć, wiąże się z tym cała procedura. Pierwotnie zakładaliśmy użycie 15 armatek, ale już po pierwszym dniu wiedzieliśmy, że jest ich za mało, więc w nocy z piątku na sobotę [między dniem kwalifikacji a dniem zawodów], przy ogromnej pomocy naszych partnerów, ściągnęliśmy z okolic Zakopanego kolejne. Ostatecznie mieliśmy niecałe 30 sztuk. To było wyzwanie, ale koniec końców w 90 procentach poradziliśmy sobie z dymem. Teraz wiemy też dużo więcej – jak ustawiać wentylatory, jakie są modele armatek. Kolejną rzeczą było to, czy uda nam się zgrać ze scenariuszem, bo mieliśmy wszystko przygotowane naprawdę co do minuty. Obawialiśmy się, że jeśli pojawią się jakieś zakłócenia, to kibice zaczną wychodzić. Dlatego zadbaliśmy o dodatkowe atrakcje, bo już kiedyś mówiłem to w jednym z wywiadów – drifting to nie wszystko, musi być dodatkowa oprawa. A obiekt był dla nas nowy, komunikacja odbywała się nieco inaczej. Dużo było takich detali.

Marko Zakuril i Paweł Korpuliński podczas Drift Masters na PGE Narodowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

A ustawienie samego toru wymagało od Was dodatkowej pracy? W końcu układ był podobny do tego w Łodzi rok temu czy kiedyś w Toruniu.

Tak, w rzeczywistości projekt tego toru narodził się w 2014 roku, w pierwszym sezonie istnienia Drift Masters, kiedy organizowaliśmy zawody na stadionie do żużla w Toruniu. Jego układ został wymyślony przeze mnie, Maćka Polody, Dawida Karkosika i Tomka Chwastka, czyli ludzi, którzy organizowali Drift Masters na samym początku. W ubiegłym sezonie ten układ z drobnymi modyfikacjami przenieśliśmy do Łodzi, również na arenę do żużla. Na PGE Narodowym założenia pozostały te same, bo na takiej powierzchni ósemka jest chyba najlepszym rozwiązaniem. Ale w Warszawie tor trzeba było mocno przeprojektować, bo płyta Narodowego mocno różni się wymiarami od stadionu w Łodzi. Areny żużlowe są dłuższe, a w Warszawie mieliśmy do zagospodarowania powierzchnię zbliżającą się raczej do kwadratu. I kluczem było to, by żeby flow przejazdu nadal był dobry, żeby kierowcy nie musieli zbyt mocno zwalniać. Dużo pomógł nam symulator, bo mogliśmy odtworzyć, jakie będą wrażenia z jazdy przy danym układzie toru. Zdecydowaliśmy się też poszerzyć tor względem tego, jak wyglądał w Łodzi. Dołożyliśmy przynajmniej po metr asfaltu, żeby kierowcy mieli więcej miejsca, bo – to coś, co zauważyłem w czasie zawodów np. w Niemczech, gdzie tor również jest otoczony bandami – czują się wtedy bezpieczniej i jeżdżą bardziej agresywnie, chętniej atakują. Myślę, że dzięki temu oraz tym nowym bandom w Warszawie było znacznie mniej wypadków niż rok wcześniej w Łodzi. Wjazd na tor i zjazd z niego również musieliśmy zrobić inaczej.

Rozmawiamy o profesjonalnych zawodach driftingowych zorganizowanych na stadionie, jakby to było coś powszedniego. Kto wpadł na tak szalony pomysł, żeby organizować rundy stadionowe?

Ten pomysł zrodził się na początku Drift Masters, czyli już prawie 10 lat temu, bo w przyszłym roku mamy jubileusz. A jego twórcą jest Dawid Karkosik, którego rodzina jest mocno związana z żużlem i z Toruniem. To Dawid wpadł na pomysł, żeby przenieść rywalizację na stadion. Potem byliśmy też wiele razy na stadionie piłkarskim Wisły Płock, ale tam kształt toru był inny, bo nie mogliśmy położyć asfaltu na murawie. I tam też odbywały się cudowne zawody, choćby pamiętna runda w 2019 roku ze świetnym pojedynkiem Pawła Borkowskiego i Jamesa Deane’a, który na miejscu widziało 14 tysięcy ludzi, a obecnie na naszym kanale na Youtubie ma już prawie siedem milionów wyświetleń. Więc te rundy stadionowe towarzyszyły nam od samego początku. I chcemy to kontynuować, bo drifting to jedyny motorsport, który da się w taki sposób na stadionie zorganizować. Bo oczywiście organizowane są rajdowe odcinki specjalne na stadionach, w ubiegłym sezonie w czasie Rajdu Akropolu, rundy WRC, był odcinek stadionowy, który oglądało 60 tys. ludzi. Jest też impreza Race of Champions, która kiedyś była organizowana na stadionie Wembley i oglądało ją 70 tys. ludzi. Więc nasz rekord [53 tys. osób] jest typowo driftingowy. Ale tym, co wyróżnia tę dyscyplinę motorsportu, jest to, że właściwą rywalizację można pokazać na małej przestrzeni. I tak zrodził się ten pomysł – skoro zawody można zrealizować kompaktowo, to dlaczego nie wykorzystać do tego stadionu?

A kiedy wpadliście na pomysł, by przyjechać z Drift Masters na PGE Narodowy?

To też było w naszych głowach od dawna. Wiem, że to zawsze było wielkim marzeniem właściciela ligi, pana Bogdana Więcka. Bo ten obiekt jest dumą naszego kraju, a my jesteśmy polską organizacją. Tylko problemem było zawsze wypełnienie trybun. Bo choć drifting się rozwijał, przez lata nie był jeszcze na takim poziomie, żeby zebrać kilkadziesiąt tysięcy kibiców w jednym miejscu. Oczywiście można było zorganizować zawody na PGE Narodowym wcześniej, ale nawet jeśli przyszłoby 25 tys. osób, to one wypełniłby tylko dolną część trybun. Byłoby fajnie, ale z perspektywy kosztów wydarzenia to nie miało sensu. Więc czekaliśmy, aż będziemy gotowi. No i w zeszłym roku, kiedy wyprzedaliśmy bilety na trzy tygodnie przed zawodami w Łodzi, zaczęliśmy się zastanawiać – a może to już jest ten czas? Później zaczęły się rozmowy z zarządcą i okazało się, że jest termin (bo znalezienie wolnego terminu w tym miejscu, w którym jest kilkadziesiąt imprez rocznie, jest bardzo trudne). I udało się. Teraz, jak o tym mówię, to aż ciężko w to uwierzyć.

Czyli tak naprawdę czekaliście, aż drifting w Polsce dojrzeje do tak wielkiego wydarzenia?

Tak, jako liga zawsze stawialiśmy sobie duże cele. I tak będzie dalej, nie zatrzymujemy się, będziemy się rozwijać, mamy wielkie plany. Ale nie ma też co ukrywać, że w zapełnieniu stadionu bardzo pomógł nam nasz ambasador Budda. I to też się fajnie złożyło, że Kamil kocha drifting, bo mógłby być fanem rajdów albo Formuły 1, ale on wybrał ten sport i ma ogromne zasięgi, trafia do wielu młodych ludzi. Szczęśliwie się złożyło.

44 min Drift Masters z bliska: Zobacz film dokumentalny Zobacz, jak wyglądały zawody Drift Masters w Rydze w 2020 roku, gdy cały sezon skrócono jedynie do jednej imprezy w stolicy Łotwy.

Powiedziałeś sporo o przygotowaniach do finału na PGE Narodowym. Ale jedna z rzeczy, które zaskoczyły mnie najbardziej, wydarzyła się już po zawodach – mam na myśli to, jak szybko rozpoczął się demontaż toru. Ledwo kibice zdążyli opuścić stadion, a już na płytę wjeżdżał ciężki sprzęt. Chyba Wam się wyjątkowo spieszyło?

Tak, to było kolejne wyzwanie. Tydzień po zawodach na PGE Narodowym odbywał się koncert Sanah na ponad 70 tys. ludzi. A przygotowanie sceny i nagłośnienia dla takiego artysty wymaga bardzo dużo czasu. Wydarzenie skończyło się około 21:30, a prace porządkowe były zaplanowane na północ. Ekipa pracowała w trybie trzyzmianowym – cała noc, później cała niedziela i znowu cała noc (z niedzieli na poniedziałek). W poniedziałek o 12:00 musieliśmy oddać obiekt. Tego dnia o tej porze cała płyta była czysta i już stało na niej około 15 tirów ze sprzętem do budowy sceny. Gdyby pojawiło się jakieś opóźnienie, to byłby dramat i wielkie kary finansowe do zapłacenia. Dlatego ciężarówki, o których mówisz, zaczęły wjeżdżać wcześniej, już koło 22:00. Należą się wielkie podziękowania dla firmy Tree, która z nami budowała ten tor i później go sprzątała, bo współpraca była niesamowita i wszystko udało się zrobić na czas. W zeszłym roku w Łodzi mieliśmy 5 czy 6 dni więcej, co jest nieporównywalne. Zresztą przy sprzątaniu na PGE Narodowym też pojawiły się dodatkowe trudności. Na płycie są odprowadzenia wody, które niestety były zapełnione piaskiem spod budowy toru. To wszystko trzeba było usunąć specjalnymi odkurzaczami przemysłowymi. Sztab ludzi przy tym pracował. Ale się udało. Jak się chce, to się da (śmieje się).

To mogłby być Wasze hasło…

Tak, ale też nie chcę, żeby to zabrzmiało tak, że my nie wiadomo jacy to jesteśmy. Nie mamy zadartych nosów i nie chcemy spocząć na laurach. Cieszymy się tym sukcesem, ale się nie zatrzymujemy i będziemy dalej rozwijać ten sport najlepiej, jak potrafimy. Chcemy, żeby to był największy motorsport na świecie i żeby ludzie się nim po prostu bawili. To jest nasz cel długoterminowy.

Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Marzy nam się starcie zawodników Formula Drift i Drift Masters, takie starcie tytanów – USA kontra Europa. Kto wie, może to uda się już w przyszłym roku.

No dobrze, to skoro mówimy o planach – czy Drift Masters wróci jeszcze na PGE Narodowy?

Nie mogę potwierdzić i nie mogę zaprzeczyć. Kalendarz na następny sezon mamy już w zasadzie gotowy. Planujemy zorganizować kolejny sezon mistrzostw Europy. Będziemy też mieli spory rebranding, bo jednocześnie odchodzimy powoli od nazwy Drift Masters European Championship. Będziemy używać po prostu nazwy Drift Masters.

Czyli to taki powrót do korzeni?

Trochę tak, ale chodzi głównie o to, że chcemy iść globalnie i chcemy po prostu promować markę Drift Masters. Na pewno będziemy nadal organizować mistrzostwa Europy w driftingu, ale jak do tego dojdą też rundy w innych częściach świata, to seria będzie się nazywała po prostu Drift Masters. Bo jest drifting i jest Drift Masters (śmieje się). Z całym szacunkiem do Formula Drift, która jest też wielką ligą, w tym roku obchodzi 20-lecie, też mocno propaguje ten sport, ale w ogóle się nie rozwija. To nie tylko moje zdanie, ale też kibiców i kierowców. Dalej jest ta magia USA, dalej kierowcy chcą tam jeździć, ale wiedzą, że to jest inny poziom. Adam LZ, który przyleciał do Warszawy, powiedział, że on chce przejechać u nas cały przyszły sezon, bo ten event jest dla niego organizacyjnie nieporównywalny. Pomijam, że przyjechał na naszą najlepszą rundę. No ale klimat, jaki był w tym roku w Finlandii, w Niemczech, w Rydze, w Irlandii to też było coś niesamowitego. On mówi, że Amerykanie też wiedzą o tym, że [Drift Masters] to jest najmocniejsza liga na świecie. No więc my chcemy iść globalnie, chcemy w najbliższych pięciu latach zacząć robić eventy w Stanach i na innych kontynentach. A naszym najbliższym planem w tym zakresie jest wydarzenie gdzieś na świecie, w którym zmierzą się zawodnicy Formula Drift i Drift Masters, takie starcie tytanów – USA kontra Europa. Kto wie, może to uda się już w przyszłym roku.

Takie zawody odbyłyby się za Atlantykiem czy gdzieś w Europie?

Żeby było sprawiedliwie, chcemy wybrać miejsce, które będzie neutralne dla wszystkich, którego nie będzie znał ani kierowca FD, ani zawodnik z Europy. Chcemy zrobić coś takiego, bo wiemy, że kibice na to czekają. Na razie jeszcze nic nie jest potwierdzone, choć wszystko zmierza w tym kierunku, że te zawody uda się to zrobić jeszcze w przyszłym roku. Ale sam wiesz, jak to jest, różne rzeczy dzieją się na świecie, niczego nie możemy być pewni. Natomiast taki jest plan, że w ciągu pięciu lat Drift Masters będzie organizować rundy na całym świecie. Do mistrzostw Europy dołożymy rundy globalne i w sezonie będzie ich łącznie 10-12.

Wow!

Czyli są kierowcy, którzy jadą tylko rundy europejskie, a tacy, którzy mogą sobie na to pozwolić, walczą o mistrza świata.

Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Czy sukces zawodów na PGE Narodowym sprawi, że rundy stadionowe będą w kalendarzu Drift Masters pojawiać się częściej?

Z jednej strony tak, ale z drugiej chcielibyśmy, żeby przez najbliższy rok czy dwa lata runda stadionowa była takim zwieńczeniem sezonu i to organizowanym w Polsce. Żeby to był ten moment wow, na który wszyscy czekają. Nie chcielibyśmy, żeby takie wydarzenia spowszedniały. Bo to jest ewenement na skalę światową. Odezwały się do nas inne areny w Europie z zaproszeniami. Ale nie ukrywam, że organizowanie imprezy tego typu u nas w kraju jest prostsze. Ale kto wie, może w przyszłości rundy stadionowe pojawią się w kalendarzu w większej liczbie.

Ale czy fani tradycyjnego driftingu na torach wyścigowych nie zaczną się obawiać, że rywalizacja przeniesie się na stadiony?

Nie, nie, chcemy być różnorodni. Tor wyścigowy to zawsze obiekt przygotowany do sportu tego typu, jest lepiej z padokiem, z infrastrukturą, z ustawieniem kamer. Na stadionie trzeba wszystko szyć od zera. Da się, co pokazaliśmy, ale różnorodność w naszej lidze też jest piękna. Wiele ludzi to podkreśla, że mamy różne tory – szybkie, wolne, techniczne – różne unikatowe miejsca. I tory wyścigowe chcemy jak najbardziej utrzymać w kalendarzu.

Arek Dudko podczas zawodów Drift Masters © Rafał Kurek / www.facebook.com/rafalkurekfotografia

A może czas na jakąś rundę uliczną? Do głowy od razu przychodzi jedno miejsce – Karpacz…

Tak, myślimy o jakiejś rundzie górskiej. Szukamy odpowiednich miejsc, bo nie chcemy organizować zawodów, które zobaczą dwa czy trzy tysiące ludzi. Myślimy w skali dziesiątek tysięcy. Rozglądamy się, mamy to na radarze.

Czyli przyszłość Drift Masters wygląda mniej więcej tak – nowe miejscówki i więcej zawodników spoza Europy?

Dokładnie. Możemy zdradzić, że już w przyszłym roku będzie jedno nowe miejsce na mapie lub dwa, a może nawet trzy.

Czy 10 lat temu, bo przecież w przyszłym roku obchodzicie okrągły jubileusz, kiedy zakładaliście tę ligę, mieliście taki plan albo chociaż marzenie, że ten projekt rozwinie się do takich rozmiarów i zorganizujecie największe zawody driftingowe w historii?

Nie, absolutnie. To, jak rozwinęła się ta liga i w jakim kierunku zmierza, to zbieg wielu różnych okoliczności. To efekt pracy wielu osób, wsparcia wspaniałych partnerów, ludzi, którzy uwierzyli w ten projekt, właściciela ligi, który w poprzednich latach inwestował w nią ogromne pieniądze. To ogromne szczęście, jak to się wszystko rozwinęło. Bo to nie tylko kwestia pieniędzy, pracy, wiedzy i uporu, ale też szczęścia, by spotkać takich ludzi, którzy będą chcieli pomagać, czasami bezinteresowanie. Oczywiście nasze pierwotne założenia tak wyglądały, że organizujemy profesjonalną ligę, robimy selekcję zawodników, angażujemy telewizję. Ale nie wyobrażaliśmy sobie aż takich efektów. Zresztą na początku sam drifting wyglądał inaczej. Ale nie spoczywamy na laurach. Będziemy robić wszystko, żeby dalej się rozwijać. Jesteśmy też otwarci na krytykę, sam zwracam na to dużą uwagę, słuchamy tego, co mówią zawodnicy i fani. Wiemy, że nie wszystkie nasze pomysły są dobre i uczymy się na błędach.

No właśnie, to skoro mówimy o rzeczach, które można poprawić, czy nie uważasz, że zawody trwają zbyt długo? Rozmawiałem z wieloma osobami na ten temat i sam jestem podobnego zdania.

Tak, w większości popularnych sportów zawody trwają dwie-trzy godziny. A w Warszawie, jak otworzyliśmy bramy o 14, to zamknęliśmy je o 21. Wiemy o tym, że to jest problem. Dlatego zawodnicy dostali od nas informację, że zmniejszamy liczbę kierowców, którzy będą mogli wystartować w cyklu. Czyli lista startowa w sezonie nie będzie liczyła 50 nazwisk, tylko 40. W przyszłym roku Top 32 zostanie, ale mniejsza liczba kierowców skróci kwalifikacje, sprawi też, że będzie więcej miejsca w padoku i ułatwi organizowanie treningów. W dalszej przyszłości może zrezygnujemy z Top 32 i wrócimy do formuły Top 16, są takie plany.

Arek Dudko © Archiwum Prywatne Jest plan, że w ciągu 5 lat Drift Masters będzie organizować rundy na całym świecie. Do mistrzostw Europy dołożymy rundy globalne i w sezonie będzie ich łącznie 10-12. Arek Dudko

A co z sędziowaniem? Myślicie, żeby skorzystać z jakichś nowych technologii, które wsparłby sędziów, żeby uniknąć pojawiających się czasami kontrowersji?

W przyszłym roku tych zmian jeszcze nie będzie, ale otwieramy program tworzenia nowego systemu sędziowania elektronicznego. Na tym etapie nie ma jeszcze takiej technologii, która pozwoli wyeliminować sędziów w ogóle. Naszym celem jest dołożenie takiego czwartego cyfrowego sędziego. On będzie dawał ocenę czysto matematyczną. Obecnie staramy się na dofinansowanie tego projektu z funduszy unijnych, więc to też nie jest temat na przyszły sezon. I to jest kwestia skomplikowana technicznie. Były już przecież próby stworzenia podobnego systemu u nas, w Japonii próbowano, w Stanach, ale zmiennych jest tyle, tak dużo się dzieje, do tego dochodzi jeszcze kwestia przesyłu danych. Razem z naukowcami z Polski mamy na to trochę inny pomysł.

Możesz powiedzieć, na czym to będzie polegało?

Na tym etapie nie mogę powiedzieć więcej. Nie chcę też wchodzić w szczegóły techniczne tego systemu, żeby czegoś nie pomylić. To na razie to jest taki projekt badawczo-naukowy, który realizujemy z różnymi politechnikami w Polsce. Zresztą prowadzący go profesor, kiedy na początku dowidział się, jak to było robione wcześniej, stwierdził, że to trzeba zrobić inaczej, że on ma na to pomysł. Ale jak dostał ode mnie wszystkie dane, które zbieraliśmy w poprzednich sezonach, to po dwóch tygodniach, kiedy widzieliśmy się na kolejnym spotkaniu, stwierdził, że to jednak jest bardziej skomplikowane i nie zadziała tak, jak myślał. Z drugiej strony wiesz, ten sport od zawsze był oceniany i to jest część tej gry. Ja nie neguję tego, że takie rozwiązanie nie jest potrzebne, ale sezon za sezonem leci, kontrowersje się pojawiają, bo poziom jest coraz wyższy, jednak liga się rozwija, w przyszłym roku znowu podnosimy nagrody dla zawodników, idziemy do przodu. Cały czas reinwestujemy pieniądze w zawodników, bo wiemy, że to są największe gwiazdy i bez nich nie ma zawodów.

Drift Masters 2023 na PGE Nardowym © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

No dobrze, ale czy wraz z tym rozwojem startowanie w Drift Masters nie stanie się po prostu zbyt drogie? Nie myślicie o jakichś ograniczeniach, które trochę ten spowolniłyby wyścig zbrojeń? Może mocniejsze ograniczenie szerokości opon albo ustalenie minimalnej masy auta?

Nad oponami pracujemy. W przyszłym roku zostajemy jeszcze przy aktualnym rozmiarze [obecnie maksymalna dopuszczalna szerokość opony w Drift Masters wynosi 285 mm], ale w sezonie 2025 na pewno będą węższe opony. A przez cały najbliższy rok będziemy pracować, robić testy opon z twardszej mieszanki, żeby dopuścić opony, które pozwolą kierowcy dłużej pojeździć na jednym secie, a po drugie będą emitowały mniej dymu, mniej śladu węglowego. A dodatkowo auta będą mogły być słabsze, więc spadną też koszty związane z budową i serwisowaniem napędu. To jest cel na sezon 2025.

A może jedna opona dla całej ligi? Jest taki plan?

Nie, na razie nie. Musielibyśmy tak dogadać się z producentem tej opony, żeby była tania. Bo wielu kierowców ma sponsorowane opony. Więc po takiej zmianie musieliby za nie normalnie płacić. Dlatego na razie chcemy zmniejszyć szerokość opony, bo to już obniży koszty, chcemy też wprowadzić listę firm i modeli, które są dopuszczone. I w ten sposób możemy postawić na twardsze opony, które wystarczą na dłużej, więc koszt będzie mniejszy.

Tak, tylko twardsza opona będzie mniej przyczepna, więc kierowcy będą wolniejsi, prawda?

Tak. Byłem przerażony w zeszłym roku, bo było wiele opinii, że pary się pogorszyły przez bardziej przyczepne opony. Ale w tym roku kierowcy nauczyli się jeździć na Valino czy Extreme’ie i teraz pary były naprawdę dobre, a prędkość zwiększyła się, co jest bardziej efektowne dla kibiców. Dlatego chcemy jeszcze ten przyszły rok zostawić, bo kierowcy mają w magazynach opony 285, no i co teraz by z nimi zrobili? Dlatego pierwszym krokiem będzie zmniejszenie szerokości na 265. A później zajmiemy się mieszanką.

To na koniec pytanie bezpośrednio do Ciebie, jako współorganizatora Drift Masters i jednego z ojców polskiego driftingu – jakie jest Twoje największe marzenie?

Moim marzeniem jest to, żeby ekologia nie zabiła nam tego sportu. I żeby drifting stał się największą dyscypliną sportową pod względem popularności.

W takim razie życzę spełnienia marzeń! Dziękuję za rozmowę.

* * *

Arkadiusz Dudko jest wiceprezesem zarządu Drift Masters Grand Prix, profesjonalnym sędzią i kierowcą driftingowym. Z driftem jest związany od 2004 roku, czyli od początku istnienia tej dyscypliny w Polsce. Więcej o swojej historii opowiedział w #16 odcinku podkastu Macieja Kiwaka i Marka Wartałowicza Driftingowy Backstage.

