Armand Duplantis podczas Mondo Classic w Uppsali, w Szwecji, 6 lutego 2024 r.
© Richard Ström/Red Bull Content Pool
Lekkoatletyka

Duplantis znów to zrobił! Nowy rekord świata w skoku o tyczce!

Armand Duplantis przekroczył, a właściwie przeskoczył kolejną granicę! Podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata w Tokio, Szwed po raz 14. ustanowił rekord globu w skoku o tyczce. Pokonał 630 cm!
Autor: Agata Strausa
Published on

Armand Duplantis

Szwedzko-amerykański tyczkarz Armand Duplantis od siódmego roku życia wyznacza własne standardy, a dziś jest rekordzistą świata.

SzwecjaSzwecja

Born to Fly

Poznaj niezwykłą drogę Mondo Duplantisa od podwórkowego marzyciela do światowej sensacji w skoku o tyczce.

1 h 36 min
Jak wyobrazić sobie skalę kolejnego niebotycznego skoku Duplantisa? To tak, jakby przeskoczył ponad dwoma autobusami ustawionymi jeden na drugim! Szwed po raz kolejny zszokował sportowy świat, a jego wyczyn jest tym cenniejszy, że dokonał tego podczas mistrzostw świata. Lista rekordów "Mondo" robi ogromne wrażenie.
Duplantis aż 14 razy ustanawiał rekord świata w skoku o tyczce. Dokonał tego na trzech różnych kontynentach, a swoją rekordową podróż zaczął... w Polsce! Pierwszy raz pobił rekord w Toruniu - w lutym 2020 roku pokonał poprzeczkę zawieszoną na wysokości 6 metrów i 17 centymetrów. Potem były rekordowe skoki m. in. w Glasgow, Paryżu, dwukrotnie w Belgradzie i amerykańskim Eugene oraz ponownie w naszym kraju - 25 sierpnia ubiegłego roku w Chorzowie skoczył 6 metrów i 26 centymetrów. Teraz pokonał kolejną granicę. W tokijskim Shinjuku poszybował ponad poprzeczką na wysokości 6 metrów i 30 centymetrów.
Gigant tyczki opowiedział nam o swoim treningu i podejściu do sportu, zdradził, co zmienił w swoich przygotowaniach przed tym sezonem i przyznał, co pozostaje u niego niezmienne od początku kariery.
Armand Duplantis pokonuje poprzeczkę podczas Mondo Classic 2025 w Uppsali w Szwecji.

Armand Duplantis bije rekordy seriami

© Richard Ström/Red Bull Content Pool

Co zmieniłeś w swoim podejściu do treningu w tym roku?

Armand Duplantis: Przyznam, że nie zmieniło się u mnie zbyt wiele. Powiedziałbym, że przygotowywałem się tak, jak przez ostatnich sześć lat, choć oczywiście wzbogacam swój trening o pewne detale. Przede wszystkim z wiekiem lepiej rozumiem swoje ciało, a to bardzo pomaga uczynić trening bardziej eektywnym. Nie trenowałem więcej, ale na pewno mądrzej. Lepiej rozumiem, co dobrze funkcjonuje w moim reżimie treningowym i co muszę zrobić, aby czuć się jak najlepiej przed zawodami.

Armand Duplantis

Lata rywalizacji nauczyły Mondo, na co stać jego umysł i ciało

© Adam Klingeteg/Red Bull Content Pool

Lepiej rozumiem, co działa w moim treningu i co muszę zrobić, aby czuć się jak najlepiej podczas zawodów.
Armand Duplantis

Przygotowujesz się z tymi samymi ludźmi?

Tak, mam obok niezmiennie te same osoby. To moja mama i mój tata. I to wszystko! Mam oczywiście w sztabie fizjoterapeutę i współpracuję jeszcze z kilkoma specjalistami, ale to rodzice są ze mną od początku i im ufam najbardziej.

Armand Mondo Duplantis ze swoją mamą

Mama jest z Armandem od pierwszego treningu

© Richard Ström/Red Bull Content Pool

Pobiłeś swój pierwszy rekord świata w 2020 roku. Czym różni się Mondo z tamtego okresu od sportowca, który pobił rekord w Tokio?

Na pewno jestem o wiele lepiej zorganizowany. Dużo więcej wiem o swoim organizmie i zgłębiłem przez ten czas wiedzę o fizycznym i psychologicznym aspekcie sportu. Myślę, że jestem po prostu lepszy we wszystkich tych aspektach. Z większą troską dbam o swoje ciało, bo przekonałem się, jak wielką wagę ma odpowiednia regeneracja. Myślę, że jestem lepszą, bardziej świadomą wersją siebie sprzed pięciu lat.

1 h 36 min

Co czeka cię w najbliższej przyszłości?

Żenię się w przyszłym roku, więc czekają mnie bardzo poważne zmiany w życiu osobistym. Myślę, że to będzie naprawdę ważny krok i nie mogę się doczekać tego nowego rozdziału.

Armand Mondo Duplantis podczas Red Bull Mondo Classic w Uppsali w Szwecji 13 marca 2025 r.

Wydaje się, że dla Armanda "Mondo" Duplantisa nie ma limitów

© Richard Ström/Red Bull Content Pool

Wiele osób wierzy, że możesz skoczyć nawet 6,40 m. Myyślisz, że stać cię na taki wynik?

Sport nie jest sferą, w której możesz być czegokolwiek pewien, ale na pewno zrobię wszystko, żeby tego dokonać. Jeśli będę zdrowy i wszystko pozostanie kwestią treningu i odpowiednich przygotowań, to jestem przekonany, że tak się stanie. A kiedy? Tego oczywiście nie wiem, ale mam nadzieję, że to się stanie.

Możemy spodziewać się twoich nowych utowrów muzycznych?

Tak, na pewno. Jak tylko wrócę z Tokio, poświęcę trochę czasu na komponowanie. Kocham muzykę i nie chcę porzucać tej pasji. Mam sporo kawałków, nad którymi pracowałem przed mistrzostwami. Będę musiał zdecydować, które z nich dokończyć i wydać. Mam wiele rzeczy, które naprawdę mi się podobały i mam nadzieję, że jak wrócę do nich po pewnym czasie, nadal będą dobrze brzmieć. Nowa muzyka na pewno się pojawi i to szybko, więc bądźcie czujni!

Lekkoatletyka