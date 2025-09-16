Duplantis znów to zrobił! Nowy rekord świata w skoku o tyczce!
Co zmieniłeś w swoim podejściu do treningu w tym roku?
Przyznam, że nie zmieniło się u mnie zbyt wiele. Powiedziałbym, że przygotowywałem się tak, jak przez ostatnich sześć lat, choć oczywiście wzbogacam swój trening o pewne detale. Przede wszystkim z wiekiem lepiej rozumiem swoje ciało, a to bardzo pomaga uczynić trening bardziej eektywnym. Nie trenowałem więcej, ale na pewno mądrzej. Lepiej rozumiem, co dobrze funkcjonuje w moim reżimie treningowym i co muszę zrobić, aby czuć się jak najlepiej przed zawodami.
Lepiej rozumiem, co działa w moim treningu i co muszę zrobić, aby czuć się jak najlepiej podczas zawodów.
Przygotowujesz się z tymi samymi ludźmi?
Tak, mam obok niezmiennie te same osoby. To moja mama i mój tata. I to wszystko! Mam oczywiście w sztabie fizjoterapeutę i współpracuję jeszcze z kilkoma specjalistami, ale to rodzice są ze mną od początku i im ufam najbardziej.
Pobiłeś swój pierwszy rekord świata w 2020 roku. Czym różni się Mondo z tamtego okresu od sportowca, który pobił rekord w Tokio?
Na pewno jestem o wiele lepiej zorganizowany. Dużo więcej wiem o swoim organizmie i zgłębiłem przez ten czas wiedzę o fizycznym i psychologicznym aspekcie sportu. Myślę, że jestem po prostu lepszy we wszystkich tych aspektach. Z większą troską dbam o swoje ciało, bo przekonałem się, jak wielką wagę ma odpowiednia regeneracja. Myślę, że jestem lepszą, bardziej świadomą wersją siebie sprzed pięciu lat.
1 h 36 min
Born to Fly
Poznaj niezwykłą drogę Mondo Duplantisa od podwórkowego marzyciela do światowej sensacji w skoku o tyczce.
Co czeka cię w najbliższej przyszłości?
Żenię się w przyszłym roku, więc czekają mnie bardzo poważne zmiany w życiu osobistym. Myślę, że to będzie naprawdę ważny krok i nie mogę się doczekać tego nowego rozdziału.
Wiele osób wierzy, że możesz skoczyć nawet 6,40 m. Myyślisz, że stać cię na taki wynik?
Sport nie jest sferą, w której możesz być czegokolwiek pewien, ale na pewno zrobię wszystko, żeby tego dokonać. Jeśli będę zdrowy i wszystko pozostanie kwestią treningu i odpowiednich przygotowań, to jestem przekonany, że tak się stanie. A kiedy? Tego oczywiście nie wiem, ale mam nadzieję, że to się stanie.
Możemy spodziewać się twoich nowych utowrów muzycznych?
Tak, na pewno. Jak tylko wrócę z Tokio, poświęcę trochę czasu na komponowanie. Kocham muzykę i nie chcę porzucać tej pasji. Mam sporo kawałków, nad którymi pracowałem przed mistrzostwami. Będę musiał zdecydować, które z nich dokończyć i wydać. Mam wiele rzeczy, które naprawdę mi się podobały i mam nadzieję, że jak wrócę do nich po pewnym czasie, nadal będą dobrze brzmieć. Nowa muzyka na pewno się pojawi i to szybko, więc bądźcie czujni!