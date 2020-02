Art Brut 2, Biały Tunel, Kundel: płyty, na które czekamy w 2020 najbardziej

„Nocy bunt wzywa, słońca wschód wzdryga / To nie Bóg chyba, odwiesił mi się znów wywar / To smród życia, to tu zdycham / To znów finał, to Art Brut – wdychaj” – rapował Oskar na kultowym mixtapie z 2014 roku. Specjalnie polskich słuchaczy nie trzeba było do tego namawiać – połączenie mocnego rapu z samplami powyciąganymi z archiwum polskiej piosenki (m.in. Breakout, Zdzisława Sośnicka) przyniosło

wielką sławę i długo nie trzeba było czekać, by pod jednym czy drugim klipem pojawiły się wpisy w rodzaju: „Oddam za to nerkę”. Może aż tyle nie trzeba – bo kiedy piszę te słowa, najtańszy kompakt z tym mixtapem kosztuje na Allegro 579,00 zł, winyl 1350 zł – ale fakty są takie, że pierwsze wydanie „Art Brutu” to dziś dla wielu najważniejsza rapowa płyta ostatniej dekady, warta dużych pieniędzy. Czy też najważniejsza dla PRO8L3Mu? Jak na razie. Choć duet wydał potem jeszcze kilka krążków – ostatni, „Widmo”, w 2019 roku – to ogłoszony na 2020 rok „Art Brut 2”, będzie dla Oskara i Steeza testem najtrudniejszym. Czy ten cudowny przepis znów zadziała? Czy będzie w tym ta sama magia? No i wreszcie: czy w szkiełku nagrodę za płytę roku wręczą potem PRO8L3Mowi, czy jednak Dawidowi Podsiadle?