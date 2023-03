Red Bull Doodle Art Where does the mind take you?

zostać pierwszym człowiekiem, jaki przekroczył prędkość dźwięku w spadku swobodnym. Wcześniej Thompson był jedną z osób, która brała udział w tworzeniu niewidzialnego dla radarów bombowca B-2. Za każdym razem, gdy zaświta mu w głowie nowy pomysł, nie rzuca się do komputera i nie szkicuje go w CAD-zie. Zawsze zaczyna

“Zazwyczaj jest to jakiś szybki pomysł, który jest niemal kompletnie niespójny, ponieważ jestem na wpół śpiący. Służy mi jednak jako przypomnienie o funkcjonalności tego, co chcę zaprojektować" - tłumaczy.

“Zazwyczaj jest to jakiś szybki pomysł, który jest niemal kompletnie niespójny, ponieważ jestem na wpół śpiący. Służy mi jednak jako przypomnienie o funkcjonalności tego, co chcę zaprojektować" - tłumaczy.

“Zazwyczaj jest to jakiś szybki pomysł, który jest niemal kompletnie niespójny, ponieważ jestem na wpół śpiący. Służy mi jednak jako przypomnienie o funkcjonalności tego, co chcę zaprojektować" - tłumaczy.

“Zawsze mówiłem o rysowaniu na serwetce, bo to zawsze jest jakiś pomysł, który powstaje gdy rozmawiasz z kolegami przy lunchu, czy gdziekolwiek indziej i nie zawsze jest pod ręką papier. Za to zawsze gdzieś w pobliżu jest coś w rodzaju serwetki" - mówi Thompson z uśmiechem.

“Zawsze mówiłem o rysowaniu na serwetce, bo to zawsze jest jakiś pomysł, który powstaje gdy rozmawiasz z kolegami przy lunchu, czy gdziekolwiek indziej i nie zawsze jest pod ręką papier. Za to zawsze gdzieś w pobliżu jest coś w rodzaju serwetki" - mówi Thompson z uśmiechem.

“Zawsze mówiłem o rysowaniu na serwetce, bo to zawsze jest jakiś pomysł, który powstaje gdy rozmawiasz z kolegami przy lunchu, czy gdziekolwiek indziej i nie zawsze jest pod ręką papier. Za to zawsze gdzieś w pobliżu jest coś w rodzaju serwetki" - mówi Thompson z uśmiechem.

Art Thompson odpowiedział też na pytanie, jak według niego, można rozwijać swoje umiejętności w zakresie szkicowania swoich pomysłów. “Po pierwsze, po prostu trzeba robić ich więcej" - poleca. "Zawsze staraj się robić większe rysunki, niż mniejsze. Jednym z błędów, który ludzie często popełniają jest to, że mając do dyspozycji dużą kartkę, rysują coś bardzo małego w rogu. Nie bój się śmiało rysować swoje pomysły".

Art Thompson odpowiedział też na pytanie, jak według niego, można rozwijać swoje umiejętności w zakresie szkicowania swoich pomysłów. “Po pierwsze, po prostu trzeba robić ich więcej" - poleca. "Zawsze staraj się robić większe rysunki, niż mniejsze. Jednym z błędów, który ludzie często popełniają jest to, że mając do dyspozycji dużą kartkę, rysują coś bardzo małego w rogu. Nie bój się śmiało rysować swoje pomysły".

Art Thompson odpowiedział też na pytanie, jak według niego, można rozwijać swoje umiejętności w zakresie szkicowania swoich pomysłów. “Po pierwsze, po prostu trzeba robić ich więcej" - poleca. "Zawsze staraj się robić większe rysunki, niż mniejsze. Jednym z błędów, który ludzie często popełniają jest to, że mając do dyspozycji dużą kartkę, rysują coś bardzo małego w rogu. Nie bój się śmiało rysować swoje pomysły".

On sam nie stara się też robić idealnych rysunków od samego początku. "Zazwyczaj rysunek jest bardzo szybkim, ogólnym konturem tego o czym myślisz. Starasz się bardzo szybko zwizualizować generalny zarys albo pomysł. Dopiero wtedy możesz sięgnąć po drugą kartkę, albo nawet rysować na tym, co już masz - dopracowywać to w nieco lepiej dookreśloną wizję. Potem możesz wziąć swój 'rysunek na serwetce' i pomyśleć o nim w 3D, na komputerze. W moim przypadku to się sprawdza" - mówi.

On sam nie stara się też robić idealnych rysunków od samego początku. "Zazwyczaj rysunek jest bardzo szybkim, ogólnym konturem tego o czym myślisz. Starasz się bardzo szybko zwizualizować generalny zarys albo pomysł. Dopiero wtedy możesz sięgnąć po drugą kartkę, albo nawet rysować na tym, co już masz - dopracowywać to w nieco lepiej dookreśloną wizję. Potem możesz wziąć swój 'rysunek na serwetce' i pomyśleć o nim w 3D, na komputerze. W moim przypadku to się sprawdza" - mówi.

On sam nie stara się też robić idealnych rysunków od samego początku. "Zazwyczaj rysunek jest bardzo szybkim, ogólnym konturem tego o czym myślisz. Starasz się bardzo szybko zwizualizować generalny zarys albo pomysł. Dopiero wtedy możesz sięgnąć po drugą kartkę, albo nawet rysować na tym, co już masz - dopracowywać to w nieco lepiej dookreśloną wizję. Potem możesz wziąć swój 'rysunek na serwetce' i pomyśleć o nim w 3D, na komputerze. W moim przypadku to się sprawdza" - mówi.