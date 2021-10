Mamy nowego mistrza świata na żużlu. Janowski na pudle w ostatnim turnieju!

Nigdy wcześniej dwóch zawodników nie zdominowało elitarnej serii tak bardzo. Wystarczy napisać, że inaugurujący sezon turniej w Pradze wygrał Maciej Janowski, a 10 (słownie: „dziesięć”) kolejnych padło łupem wyłącznie Łaguty i Zmarzlika! Obaj wygrali po 5 imprez, ale ostatecznie minimalnie lepszy był Rosjanin. Zamykający rok turniej zwyciężył Zmarzlik, ale Łaguta już wcześniej, awansując do finału, zapewnił sobie złoty medal. Jego team, ale także rywale, nie pozwolili mu nawet wrócić do parku maszyn – przejmując jeszcze na torze i podnosząc radośnie do góry.

