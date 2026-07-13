Assassin’s Creed Black Flag Resynced - 10 porad na start

Assassin’s Creed Black Flag Resynced to remake, o który fani prosili od dawna. Ta odświeżona wersja kultowej pirackiej przygody z 2013 roku zyskała nowoczesną oprawę graficzną oraz mnóstwo nowej zawartości. Przeniesienie produkcji na silnik Anvil sprawiło, że rozgrywka stała się znacznie bardziej płynna i dynamiczna. Oto najlepsze porady i mechaniki, które warto opanować na początku tej podróży.

01 Skradanie się i parowanie to Twoi najlepsi sprzymierzeńcy

Skradanie się to potężne narzędzie © Ubisoft

Edward Kenway, łączący profesję asasyna i pirata, jest najskuteczniejszy wtedy, gdy działa z ukrycia. Choć otwarta walka zawsze wchodzi w grę, ciche eliminowanie celów znacznie ułatwia realizację misji. Krzaki, stogi siana i dachy stanowią doskonałą osłonę podczas infiltracji obszarów zastrzeżonych. Pamiętaj o gwizdaniu – to świetny sposób na odciąganie strażników z tras patrolowych i eliminowanie ich bez podnoszenia alarmu.

Oryginalny Red Bull Red Bull Energy Drink Dowiedz się więcej

Gdy starcie stanie się nieuniknione, kluczem do sukcesu jest defensywa. Zwracaj uwagę na czerwony błysk pojawiający się nad głową przeciwnika tuż przed zamachem. Jeśli w tym idealnym momencie wciśniesz przycisk LB/L1, sparujesz cios, wystawiając wroga na zabójczą kontrę lub natychmiastową egzekucję.

02 Zadbaj o zapas środków pierwszej pomocy na wypadek sytuacji awaryjnej

Jeśli preferujesz bezpośrednie starcia, zawsze miej pod ręką pełny zapas lekarstw. Możesz ich użyć w dowolnym momencie walki, aby błyskawicznie podreperować pasek zdrowia i zyskać chwilę wytchnienia podczas długich bitew.

Gdy Edward zostanie wykryty, wrogowie błyskawicznie zbiegają się w grupy, przez co bardzo łatwo dać się przytłoczyć. Posiadanie apteczki w kieszeni potrafi uratować skórę w podbramkowej sytuacji – zwłaszcza że system punktów kontrolnych w Assassin’s Creed Black Flag Resynced bywa bezwzględny i potrafi cofnąć Cię o spory kawałek rozgrywki.

03 Wzrok orła pomaga śledzić każdego wroga

Pamiętaj, żeby najpierw sprawdzić teren zanim tam wejdziesz © Ubisoft

Funkcja „Wzrok orła” od samego początku stanowi nieodłączny element serii Assassin’s Creed, ale w pierwszych godzinach rozgrywki łatwo o niej zapomnieć.

Aktywacja tego trybu podświetla wrogów na czerwono, kluczowe obiekty na żółto, a cele misji na zielono, co znacznie ułatwia ocenę sytuacji przed rozpoczęciem akcji. Co ważne, we „Wzroku orła” możesz trwale oznaczyć przeciwników za pomocą prawego spustu celowania (RT/R2). Dzięki temu ich sylwetki będą widoczne nawet przez ściany po wyłączeniu trybu. To jedno z najbardziej przydatnych narzędzi do czyszczenia wrogich obozów bez ryzyka wykrycia.

04 Regularnie ulepszaj swój statek, aby podbić morza

Kawka to znacznie więcej niż tylko środek transportu między kolejnymi misjami. Bitwy morskie, szturmy na forty, wyprawy harpunowe i zarządzanie flotą – wszystko to wymaga potężnego, dobrze wyposażonego okrętu.

Podczas swobodnej żeglugi i skakania z wyspy na wyspę łatwo zapomnieć o modyfikacjach, ale ulepszanie statku powinno być Twoim priorytetem, gdy tylko zgromadzisz odpowiednie fundusze i surowce. W pierwszej kolejności zainwestuj w zwiększenie pojemności ładowni, co pozwoli Ci na przewożenie większej ilości amunicji do morskiego arsenału.

Dbaj o Kawkę © Ubisoft

Regularne wzmacnianie kadłuba i dział sprawia, że trudniejsze starcia na pełnym morzu stają się znacznie łatwiejsze, a jednocześnie odblokowuje dostęp do nowych aktywności, takich jak nurkowanie głębinowe czy polowanie na legendarne, gigantyczne stworzenia morskie.

Pamiętaj też, że odblokowanie zaawansowanych planów konstrukcyjnych będzie wymagało rozbudowy Twojej pirackiej kryjówki na wyspie Great Inagua – dbaj więc o regularne inwestowanie w rozwój tej bazy.

05 Lepsza broń pozwala dotrzymać kroku silniejszym przeciwnikom

Chociaż Assassin’s Creed Black Flag Resynced oferuje znacznie prostszą mechanikę RPG w porównaniu z nowszymi odsłonami serii, ulepszanie oręża Edwarda wciąż zapewnia potężną przewagę na polu bitwy.

Inwestycja w lepsze pistolety i miecze wyraźnie ułatwia późniejsze starcia i pozwala błyskawicznie rozprawić się z liczniejszymi grupami strażników. Łatwo o tym zapomnieć, ponieważ arsenał do kupienia jest mniejszy niż w klasycznych erpegach, ale zakup topowych ostrzy drastycznie zwiększa Twoją siłę ognia i szybkość zadawania ciosów.

Lepsze wyposażenie uratuje Ci skórę w miarę postępów w fabule, gdy na Twojej drodze staną nowi, elitarni przeciwnicy – tacy jak zwinni zwiadowcy czy ciężkozbrojni grenadierzy, którzy potrafią rzucać bombami i parować proste ataki.

06 Zajmujcie statki zamiast je niszczyć

Podczas bitew morskich staraj się unikać całkowitego zatapiania wrogich jednostek. Gdy unieruchomisz okręt i dokonasz udanego abordażu, zyskasz znacznie więcej surowców i otrzymasz do wyboru kilka kluczowych opcji: wykorzystanie wraku do naprawy Kawki, zmniejszenie poziomu poszukiwania przez łowców piratów lub wcielenie jednostki do swojej floty.

Przejmowanie statków i wysyłanie ich do Floty Kenwaya zapewnia największe długoterminowe korzyści. Statki te możesz następnie delegować do bezpiecznych misji handlowych z poziomu kabiny kapitana. To genialny sposób na generowanie ogromnego, pasywnego dochodu oraz zdobywanie rzadkich surowców bez Twojego bezpośredniego udziału w walce.

07 Poluj na zwierzęta, aby zdobyć cenne materiały do ulepszeń

W tej grze opłaca się polować © Ubisoft

Aby ułatwić sobie przetrwanie, regularnie poluj na dziką zwierzynę – zarówno na lądzie, jak i na pełnym morzu, gdzie możesz brać udział w widowiskowych polowaniach z harpunem.

Zdobyte w ten sposób skóry, kły czy tłuszcz są niezbędne do rzemiosła. Dzięki nim trwale zwiększysz pasek zdrowia Edwarda, wytworzysz dodatkowe olstra na pistolety czy powiększysz torby na amunicję i petardy. Chociaż większość tych surowców możesz z czasem po prostu kupić u kupców, są one niezwykle drogie. Zdecydowanie lepiej zdobyć je samemu, a zaoszczędzone reale przeznaczyć na kosztowne ulepszenia Kawki.

08 Wykonuj zadania z kontraktów, by łatwo zarobić pieniądze

Po przejęciu posiadłości na wyspie Great Inagua odblokujesz dostęp do zleceń zabójstwa oraz zleceń morskich rozsianych po całej mapie. Pierwsze z nich polegają na cichym wyeliminowaniu wskazanego celu na lądzie, natomiast drugie przenoszą akcję na pełne morze.

Chociaż aktywności te są całkowicie opcjonalne, stanowią one znakomite źródło gotówki, a niektóre kontrakty morskie nagradzają Cię rzadkimi materiałami do rozbudowy okrętu. Zanim jednak podejmiesz się misji na wodzie, koniecznie sprawdź jej sugerowany poziom trudności. W zadaniach z wyższych regionów przyjdzie Ci stawić czoła potężnym liniowcom (Man-o’-War), które bez trudu obrócą słabo ulepszoną Kawkę w pył.

09 Odkryj mniejsze wyspy

Trochę eksploracji może się opłacić © Ubisoft

Bardzo łatwo ulec pokusie i pędzić wyłącznie za głównym wątkiem fabularnym, odwiedzając po drodze tylko największe miasta i kluczowe lokacje. Choć nikt Ci tego nie zabrania, pamiętaj, że jedne z najlepszych elementów wyposażenia w grze ukryto w ustronnych, bezludnych zakątkach mapy.

Na mniejszych wyspach znajdziesz schowane skrzynie z kosztownościami, fragmenty Animusa, rzadkie surowce rzemieślnicze oraz stele Majów, które są niezbędne do odblokowania legendarnego pancerza Majów (zapewniającego odporność na kule wroga).

Zrób sobie czasem przerwę między misjami na swobodną eksplorację. Nie tylko urozmaici to rozgrywkę i uchroni Cię przed rutyną, ale przede wszystkim opłaci się w postaci potężnych ulepszeń, które bez myszkowania po mapie byłyby poza Twoim zasięgiem.

10 Zostaw legendarne bitwy morskie na później, aż „Jackdaw” będzie gotowy

Cztery legendarne statki w Assassin’s Creed Black Flag Resynced stanowią absolutnie najtrudniejsze wyzwanie w całej grze. Każdy z tych potężnych morskich bossów patroluje jeden z rogów mapy świata.

Okręty te dysponują niszczycielską siłą ognia, niespotykaną odpornością na uszkodzenia oraz unikalnymi strategiami walki – od taranowania po błyskawiczne salwy burtowe. Podejmowanie z nimi walki bez maksymalnie ulepszonej Kawki to czyste samobójstwo. Zanim wyzwiesz je na pojedynek, Twój okręt musi być ulepszony w stu procentach. W przeciwnym razie Twój dumny flagowiec w kilka sekund zamieni się w stertę dryfujących drzazg.