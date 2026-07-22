Assassin’s Creed: Jak grać w kultową serię? Kolejność i chronologia

Seria "Assassin’s Creed" istnieje już od niemal 20 lat. Jej pierwsza część zadebiutowała bowiem w 2007 roku. Przejście wszystkich odsłon po kolei może być nie lada wyzwaniem. Liczy ona ponad 18 gier, których akcja toczy się w najróżniejszych epokach historycznych, a przy okazji też dostępna jest na wielu różnych platformach. Dodając do tego rozbudowaną fabułę łączącą wszystkie tytuły, łatwo się w tym wszystkim pogubić.

Dlatego też przygotowaliśmy specjalny przewodnik, który przybliży wam historię serii oraz przedstawi kolejność gier (wraz z zarysem fabuły) według ich wewnętrznej chronologii. Do dzieła!

01 Kolejność wg daty wydania

Assassin's Creed (2007)

W pierwszej – i rozpoczynającej cały cykl – części "Assassin’s Creed” wcielasz się we współczesnego Desmonda Milesa. Zostaje on porwany i zmuszony do przeżywania wspomnień swojego przodka, Altaïra – członka Bractwa Asasynów z czasów III krucjaty (1191 rok). Za pośrednictwem urządzenia Animus przemierzasz Damaszek, Akkę oraz Jerozolimę, eliminujesz wyznaczone cele i odkrywasz wielki spisek.

Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC

Assassin's Creed II (2009)

W drugiej części serii ponownie śledzimy losy Desmonda Milesa. Po uwolnieniu przez współczesnych asasynów bohater znów trafia do Animusa – tym razem, by poznać historię ulubieńca fanów, Ezio Auditore da Firenze. Akcja rozgrywa się we Włoszech epoki renesansu (w latach 1476–1499). Odświeżona rozgrywka oferuje graczom ulepszony system parkouru oraz bogatszy wachlarz skrytobójczych umiejętności.

Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Ezio to jedna z kultowych postaci serii © Ubisoft

Assassin's Creed: Brotherhood (2010)

Historia Ezio jest kontynuowana w drugiej części poświęconej mu trylogii. Za sprawą kolejnych wspomnień poznawanych przez Desmonda przenosimy się do Rzymu z lat 1499–1507, by zadać ostateczny cios wpływowemu rodowi Borgiów i stojącym za nim templariuszom. Zyskując dostęp do niezwykłych wynalazków Leonarda da Vinci oraz możliwość rekrutowania własnej armii asasynów, druga przygoda Ezio okazuje się równie porywająca co pierwsza, podczas gdy wątek Desmonda we współczesności nabiera coraz większego tempa.

Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed: Revelations (2011)

Trzecia i zarazem ostatnia część trylogii o Ezio przenosi nas do Konstantynopola z lat 1511–1512. Dojrzalszy bohater wyrusza tam na poszukiwanie wspomnień Altaïra – protagonisty pierwszej odsłony cyklu. Nowy oręż oraz zmodyfikowana mechanika rozgrywki nadają przygodzie świeżości. Zwieńczenie losów Ezio i wyraźne nawiązania do początków serii czynią ten tytuł pozycją obowiązkową dla każdego fana.

Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed III (2012)

Assassin's Creed III wyznaczyło nowe standardy dla tej serii © Ubisoft

"Assassin’s Creed III” domyka historię Desmonda, sygnalizując jednocześnie wątki, które rozwiną się w kolejnych częściach cyklu. Gra przenosi nas w zupełnie nowe otoczenie i wprowadza dopasowaną do niego mechanikę rozgrywki. Wcielamy się w postać Connora - asasyna półkrwi Indianina, pół-Anglika. Akcja toczy się natomiast w realiach XVIII-wiecznej rewolucji amerykańskiej. Przemierzając Boston i Nowy Jork, a także dzikie pogranicze, zyskujemy nowe możliwości skradania się (np. krycie się w wysokiej trawie). Jednak największą nowością – która stała się fundamentem kolejnej odsłony - okazują się bitwy morskie.

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Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Assassin's Creed IV: Black Flag (2013)

Bitwy morskie były wielką atrakcją w grze „Assassin’s Creed IV: Black Flag” © Ubisoft

Czwarta główna część serii przenosi nas na Karaiby roku 1715 – do świata piratów, morskich żeglug i skrytobójczych zleceń, w którym prym wiezie Edward Kenway. Rozwijając mechanikę walk morskich z poprzedniej odsłony, "Assassin’s Creed IV: Black Flag” kładzie nacisk na żeglugę po otwartych wodach, oferując pasjonujące bitwy okrętów i ogromny świat do odkrycia.

Wątek współczesny odchodzi tu od historii Desmonda i przybiera zupełnie nową formę, a środek ciężkości zostaje przeniesiony na czystą akcję. Eksploracja Kingston czy Hawany dostarcza masy atrakcji, jednak prawdziwą perełką pozostaje żeglowanie po oceanie przy akompaniamencie pirackich szant śpiewanych przez załogę.

Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch

Play Resynced on: Xbox Series S|X, PlayStation 5, and PC

Assassin's Creed Rogue (2014)

Nieco zapomniany "Assassin’s Creed Rogue” kontynuuje morską przygodę znaną z "Black Flag”, ale serwuje nam niezwykły zwrot akcji. Tym razem nie wcielamy się w asasyna, lecz w jego zaprzysiężonego wroga – templariusza. Akcja gry przypada na lata 1752–1760, czyli czas wojny siedmioletniej. Jako Shay Cormac, były członek Bractwa, który przeszedł na stronę zakonu, przyjdzie nam polować na dawnych sojuszników. Do naszej dyspozycji oddano opustoszały Nowy Jork, mroźny Północny Atlantyk oraz malowniczą dolinę River Valley.

Dostępne na: PlayStation 3, Xbox 360, PC, PlayStation 4, Xbox One, and Nintendo Switch

Assassin's Creed Unity (2014)

W grze "Assassin’s Creed Unity” dostajemy niesamowicie odwzorowany Paryż © Ubisoft

W 2014 roku fani serii otrzymali nie jedną, lecz aż dwie produkcje. Drugą z nich było "Assassin’s Creed Unity” – gra stworzona z myślą o nowej generacji konsol, której akcja przenosi nas do oszałamiającego, odwzorowanego w skali 1:1 Paryża z czasów rewolucji francuskiej (od 1789 roku). Autorzy ponownie ulepszyli system parkouru, wprowadzając płynne przemieszczanie się nie tylko w górę, ale i w dół budynków. Z kolei przebudowana walka dała graczom znacznie większą swobodę w eliminowaniu przeciwników.

Dostępne na: PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Chronicles (2015-2016)

Oprócz głównych, trójwymiarowych odsłon z widokiem z trzeciej osoby, Ubisoft stworzył również trylogię "Assassin’s Creed Chronicles”. To mniejsze, 2,5-wymiarowe platformówki nastawione na akcję i skradanie, które przenoszą nas w najróżniejsze zakątki świata i epoki: do XVI-wiecznych Chin, XIX-wiecznych Indii czy Rosji z początku XX wieku. Wszystkie trzy części łączy wspólny motyw – poszukiwanie tajemniczego artefaktu zwanego Puzdrem Prekursorów. Wcielając się w Shao Jun, Arbaaza Mira oraz Nikolaia Orelova, gracze otrzymali klasyczną dla serii rozgrywkę w kompaktowym wydaniu, która dodatkowo rozbudowała bogate uniwersum gier.

Dostępne na: PlayStation 4, Xbox One, PlayStation Vita, and PC

Assassin's Creed Syndicate (2015)

"Assassin’s Creed Syndicate” rozgrywa się na ulicach Londynu © Ubisoft

Rok 1868, wiktoriańska Anglia, rewolucja przemysłowa i dwójka rodzeństwa w rolach głównych. "Assassin’s Creed Syndicate” zachwycało tłem fabularnym oraz możliwością eksploracji XIX-wiecznego Londynu. Oferowało przy tym usprawnioną rozgrywkę – wprowadzenie wyrzutni z liną i haka znacząco przyspieszyło przemieszczanie się po XIX-wiecznej metropolii. Choć wątek współczesny schodzi tu na dalszy plan, historia skupia się na walce o wpływy, jaką w cieniu miejskich zaułków toczą bliźniacy Jacob i Evie Frye. Po drodze spotkamy też całą plejadę autentycznych postaci historycznych.

Dostępne na: ​​PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Origins (2017)

Jak sugeruje sam tytuł, "Assassin’s Creed Origins” przenosi nas do korzeni Bractwa. Razem z Bayekiem – jednym z jego założycieli – trafiamy do starożytnego Egiptu z 49 roku p.n.e. Śledząc jego osobistą zemstę, poznajemy całkowicie odświeżoną formułę serii, która narodziła się na nowo jako pełnoprawne RPG.

Eksplorację ogromnego świata ułatwia orzeł zwiadowczy dający podgląd z lotu ptaka oraz opcja wspinaczki na niemal każdą powierzchnię. Dodatkowo monumentalne grobowce, pieczołowicie odwzorowane piramidy oraz rozbudowany system zdobywania rynsztunku idealnie dopełniają tę nową wizję. To właśnie "Origins” stworzyło fundamenty pod RPG-ową erę cyklu, wprowadzając przy tym nową protagonistkę wątku współczesnego – Laylę Hassan.

Dostępne na: ​​PlayStation 4, Xbox One, and PC

Assassin's Creed Odyssey (2018)

Starożytny Egipt stanowi scenerię "Assassin’s Creed Origins” © Ubisoft

Jeśli "Origins” wyznaczyło nowe standardy, to "Assassin’s Creed Odyssey” poszło jeszcze o krok dalej. W tej ogromnej, epickiej przygodzie osadzonej w starożytnej Grecji (w latach 431–422 p.n.e.) wcielamy się w jedno z rodzeństwa spartańskich najemników – Kassandrę lub Alexiosa. Wątek współczesny kontynuuje tu misję Layli Hassan, jednak sama gra w znacznie większym stopniu stawia na elementy mityczne, magię oraz wybory kształtujące własną opowieść. W efekcie "Odyssey” wyraźniej odcina się od tradycyjnego konfliktu między asasynami a templariuszami.

Dostępne na: ​​PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, and PC

Assassin's Creed Valhalla (2020)

Ze starożytnej Grecji przenosimy się wprost do ery wikingów. "Assassin’s Creed Valhalla” zabiera nas w lata 872–878 n.e. – w czasy nordyckiej ekspansji na wyspy brytyjskie – i kontynuuje współczesny wątek Layli Hassan. Wcielamy się w postać Eivora – wodza, który prowadzi swój klan przez angielskie ziemie w sam środek konfliktu między Ukrytymi a Zakonem Starożytnych (przodkami znanych z późniejszych epok asasynów i templariuszy). Z systemem walki dwiema broniami naraz, rzecznymi najazdami i oblężeniami potężnych fortów, Valhalla jeszcze bardziej rozbudowała formułę znaną z Odyssey.

W grze "Assassin’s Creed Valhalla” królują przygody wikingów © Ubisoft

Dostępne na: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, and PC

Assassin's Creed Mirage (2023)

Znany z Valhalli mistrz Ukrytych, Basim, zabiera nas w nostalgiczną podróż do korzeni cyklu. "Assassin’s Creed Mirage” odrzuca rozbudowane mechaniki RPG z ostatnich odsłon na rzecz klasycznej rozgrywki skupionej na skradaniu, walce z ukrycia i płynnym parkourze. Akcja gry przenosi nas do Bagdadu z 861 roku n.e. Śledzimy w niej przemianę Basima z ulicznego złodziejaszka w pełnoprawnego asasyna, odkrywając przy tym jego tajemniczą przeszłość oraz powiązania z szerszą historią serii.

Dostępne na: PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC, and iOS

W grze „Assassin’s Creed Mirage” wrócono do korzeni © Ubisoft

Assassin's Creed Shadows (2025)

W odsłonie z 2025 roku, seria "Assassin’s Creed” zabiera nas wreszcie do świata ninja i samurajów. Akcja "Assassin’s Creed Shadows” osadzona jest w XVI-wiecznej Japonii pod koniec okresu Sengoku i oferuje dwie grywalne postacie: Naoe (shinobi z prowincji Iga) oraz Yasuke - afrykańskiego samuraja inspirowanego autentyczną postacią historyczną.

Śledzimy ich losy na tle krwawej wojny domowej, która wstrząsa całym krajem. Choć Shadows rezygnuje z rozbudowanego wątku współczesnego, gra serwuje przemyślane połączenie klasycznego skradania z rozbudowanymi mechanikami RPG z późniejszych odsłon.

Dostępne na: PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2, PC, macOS, and iPadOS

Japońska sceneria w grze "Shadows” © Ubisoft

02 Kolejność wg chronologii wydarzeń

Jeśli chcesz poznać serię "Assassin’s Creed” w porządku chronologicznym pod względem epok historycznych, poniższe zestawienie przeprowadzi Cię przez wszystkie ery krok po kroku. Warto jednak pamiętać: ze względu na przeplatający się wątek współczesny oraz liczne powiązania między tytułami, taka kolejność może też nieco pogmatwać niektóre tematy...

Assassin’s Creed Odyssey - Czas akcji: 431–422 p.n.e.

Assassin’s Creed Origins - Czas akcji: 49–44 p.n.e.

Assassin’s Creed Mirage - Czas akcji: 861–870

Assassin’s Creed Valhalla - Czas akcji: 872–878

Assassin’s Creed - Czas akcji: 1191

Assassin’s Creed II - Czas akcji: 1476 to 1499

Assassin’s Creed: Brotherhood - Czas akcji: 1499 to 1507

Assassin’s Creed: Revelations - Czas akcji: 1511 to 1512

Assassin's Creed Chronicles: Chiny - Czas akcji: 1526-1532

Assassin’s Creed Shadows - Czas akcji: 1579

Assassin’s Creed IV: Black Flag - Czas akcji: 1715 to 1722

Assassin’s Creed Rogue - Czas akcji: 1752 to 1760

Assassin’s Creed III - Czas akcji: 1754 to 1783

Assassin’s Creed Unity - Czas akcji: 1789 to 1794

Assassin's Creed Chronicles: Indie - Czas akcji: 1841

Assassin’s Creed Syndicate - Czas akcji: 1868

Assassin's Creed Chronicles: Rosja - Czas akcji: 1918