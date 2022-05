asthma: Gram młodego Borixona. I to jest bardzo ciekawa historia

Nie mieliśmy niestety jeszcze okazji porozmawiać. KRS nagrał te wersy i powiedział Młodemu, że jeśli znajdzie kiedyś rapera, który pasuje do koncepcji, to może bez problemu go zaprosić do numeru. Wysłaliśmy im gotowy kawałek i wideoklip, ale odpowiedź była lakoniczna. KRS jest raczej mało internetowy. O „Never Forget” rozmawiałem za to z osobą, która jest odpowiedzialna za profil Public Enemy na Instagramie. Nie wiem, kto mi odpisywał. Może Chuck D, a może jakiś menedżer. W każdym razie kawałek się spodobał. Numer pochwalili też raperzy z Onyx.

Nie do końca. Bliższy jest mi Kendrick Lamar, który pisze świetne teksty. Za przykład niech posłuży „Sing About Me, I'm Dying Of Thirst”. Lubię też numery, które po sobie zostawił Guru z Gang Starr. On miał niesamowity feeling.

To może zabrzmieć banalnie, ale najważniejsze jest czucie jej. Lubię muzykę przeżywać emocjonalnie i cieszę się, kiedy ona zostawia coś po sobie w mojej głowie. Lubię teksty, w których ktoś bezpośrednio zwraca się do polityków, legislatorów i mocodawców, ale równie ważne są dla mnie kawałki intymne - dotyczące duchowości. Wytykanie błędów ludziom odpowiedzialnym za prawo i propagandę to jedno, ale niemniej istotne jest skupianie się na rozwoju duchowym. Po co mamy zabierać się za zmiany w administracji i konstytucji, jeśli jesteśmy złymi ludźmi? Wiesz, próba zmiany prawa, które wykorzystuje pewne grupy społeczne jest ważna, ale istotniejsze jest to, by zmiany zacząć od siebie i być wrażliwy na drugiego człowieka.

, który za chwilę wydaje solową płytę. Pierwszy singiel promuje fabularny klip wyreżyserowany przez Igora Leśniewskiego. Igor zadzwonił do mnie, bo wiedział o tym, że chodziłem do szkoły aktorskiej. Był przekonany, że nadal studiuję aktorstwo. Projekt był bardzo profesjonalny, dlatego nie chcieli brać po prostu młodego rapera, który nie ma doświadczenia w pracy z kamerą. Akcja osadzona jest w latach 90. Ja w tym teledysku gram młodego Borixona... I to akurat była bardzo ciekawa historia. Do tej roli podszedłem totalnie na luzie. Nie na zasadzie: jestem młodym raperem, który wciela się w rolę weterana sceny. To, że jestem raperem, nie miało na mnie wpływu w całej tej sytuacji. Nie patrzyłem na rolę z perspektywy fana Borixona. Mój emocjonalny stosunek do niego w ogóle nie stawał mi na drodze. Mam tam sceny, w których jako małolat kradnę samochód czy robię napad w domu handlowym.