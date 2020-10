Najlepsze z Astigmatic Records, czyli jak robić niezależny label w Polsce

Astigmatic Records to projekt trzech osób, które zarażają optymizmem i pokonują własne ograniczenia. Nigdy nie spodziewali się, że dotrą do miejsca, w którym są aktualnie, a nowych planów przybywa z każdym dniem. Sprawnie udowadniają, że jazz może być znów modny w Polsce, jednocześnie rozpychając się łokciami na trudnej, przepełnionej talentami scenie zagranicznej.

Wszystko zaczęło się do J Dilli

Początek istnienia Astigmatic Records sięga 2015 roku. Pomysł wykiełkował w głowie dwóch przyjaciół z Poznania. Znali się z hiphopowych koncertów, ale ich muzyczne horyzonty wybiegały dużo dalej, w stronę niezależnej sceny Los Angeles, której w tym czasie najjaśniejszą postacią był Flying Lotus . W tym czasie pierwszy z nich, Łukasz Wojciechowski, mieszkał już w Londynie, miał stałą pracę, a wolny czas spędzał na diggowaniu w sklepach winylowych i na targach staroci. Drugi, Marcin Piechowiak, studiował w Poznaniu, a po godzinach prowadził popularny na Facebooku profil 5:55, który w międzyczasie przerodził się w cykl imprez w klubie pod nazwą Projekt LAB. Przyjaźń zrodziła się z miłości do muzyki, zwłaszcza tej nagranej na analogowym nośniku. To zaś przerodziło się w chęć założenia niezależnego labelu skupionego wokół winyli. Pierwszym wydawniczym marzeniem okazał się początkujący zespół Bitamina , znany wtedy garstce pasjonatów, wrażliwych na lokalne projekty wyrosłe na zamiłowaniu do brzmień beatowych, u których podstaw leżała muzyka pioniera z Detroit – J Dilli .

3 lutego 2016, Wrocław - narodziny Astigmatic Records © archiwum prywatne

Wśród entuzjastów muzycznych dokonań Bitaminy był wówczas inny poznaniak, który przez swoje kontakty miał pomóc w dotarciu do zespołu. Sebastian Jóźwiak, bo to o nim mowa, to człowiek orkiestra, którego charakter działań na krajowej scenie najlepiej określa angielskie pojęcie „middle man”. Sebol, jak do niego mówią, był w tym czasie autorem popularnego bloga promującego okołosoulowe brzmienia, wspierał Maceo Wyro w koncertowym cyklu Warsoul Sessions , by w końcu przeprowadzić się do Wrocławia i tam współorganizować kultowe już jam sessions Electro Acoustic Beat Sessions, na bazie którego składu ukonstytuował się zespół EABS. Sebastian świetnie czuł się w łączeniu kreatywnych ludzi i często używał swoich znajomości, by doprowadzać do powstania ciekawych projektów muzycznych.

„Wychodząc z koncertu Dam Funka w poznańskim LABie zaczepił mnie Piechu i zapytał czy mógłbym pomóc w dotarciu do Bitaminy” – wspomina dzisiaj. „Tak się składało, że złapałem jakiś kontakt z chłopakami z zespołu na festiwalu pianistów jazzowych w Kaliszu, potem trafiłem na ich Bandcampie na »Plac Zabaw«, który już był tam podwieszony. Napisałem do nich z propozycją wydania tego albumu na winylu i to był, jak się okazało początek mojej przygody z Marcinem i Łukaszem pod szyldem Astigmatic, chociaż znaliśmy się już wcześniej od lat”.

We trójkę pierwszy raz jako współpracownicy spotkali się na wrocławskiej edycji imprezy J Dilla Tribute. To moment bardzo symboliczny dla istnienia wytwórni w pierwszych latach, w których brzmienie inspirowane dorobkiem, współzałożyciela Slum Village, twórcy kultowego albumu „Donuts”, definiowało charakter Astigmatic Records. Jednak spójna wizja artystyczna, to nie jedyny czynnik wpływający na powodzenie wytwórni.

Łukasz Wojciechowski: „Bardzo długo myślałem o założeniu wytwórni, ale nigdy wcześniej nie było wystarczająco energii i pieniędzy. Nie interesowało mnie zakładanie net labelu i wydawanie muzyki online. Zawsze kolekcjonowałem płyty i nośnik winylowy był dla mnie najważniejszy. W pewnym momencie wizja labelu mogła się zmaterializować, bo znalazły się na to pieniądze. Wiedziałem, że mam wiedzę, wyrobiony gust, ale potrzebowałem partnerów, bo czułem, że sam nie będę w stanie tego udźwignąć. Nie chodzi nawet o stronę techniczną. Nie chciałem być w tym po prostu osamotniony, bo zdawałem sobie sprawę z tego, że to kawał ciężkiej pracy”.

Sebastian Jóźwiak wyznaje, że od początku mocno zwracał uwagę na potrzebę stworzenia modelu biznesowego nastawionego przynajmniej na brak strat – takiego, który pozwoli w przyszłości zarabiać w pierwszej kolejności artystom, a potem też labelowi. „Żeby nie było to prowadzenie działalności bez excela i bez wiedzy, w jaki sposób dzielimy zyski, bo wiedzieliśmy, że przez wiele lat nie będziemy wyciągać z tego labelu ani złotówki” – mówi nam.

Dojrzałe podejście do planowania działań okazało się niezbędne na przestrzeni pięciu pierwszych lat działalności. Zaczęli od wytłoczenia trzystu egzemplarzy wspomnianego już „Placu Zabaw” Bitaminy. Pomogły kontakty w środowisku i tytaniczna praca związana z wysyłką mailingu do dziennikarzy oraz docieraniem do kolejnych odbiorców. Wszystkie wysyłki pakowali i wysyłali sami.

„Był to zdecydowanie ekscytujący czas. Świetnie było zacząć naszą wydawniczą przygodę od bardzo ważnej dla mnie płyty” – przypomina Marcin Piechowiak. „Album wyprzedał się w kilka miesięcy, co było dla mnie sporym zaskoczeniem, gdyż wytłoczyliśmy więcej winyli niż Bitamina miała wówczas fanów na Facebooku. Daliśmy krążkowi drugie życie, a pozytywny odbiór całej akcji w mediach i wśród słuchaczy tylko napędził nas do dalszych działań. Wtedy jeszcze nie zdawałem sobie sprawy, że trwać to będzie aż do dziś”.

Astigmatic Records © archiwum prywatne

Odwaga, konsekwencja, jazz

Świetne przyjęcie albumu pozwoliło na pierwsze wyjście z cienia Bitaminie, która w tym czasie miała już gotowy nowy materiał (płytę Kawalerka, na której znalazł się hitowy „Dom”). Dzięki wielu publikacjom zaczęła rosnąć również świadomość istnienia Astigmatic Records wśród osób śledzących około hiphopowe brzmienia w Polsce. Pierwszy lokalny sukces nie pozwolił spocząć na laurach, a jedynie rozgrzał apetyty. Poszukiwania muzyczne twórców wytwórni zaprowadziły ich do projektu JAUBI, kwartetu muzyków, którzy przykuli ich uwagę przekładając kompozycję J Dilli na język tradycyjnej muzyki pakistańskiej. To było coś, obok czego nie mogli przejść obojętnie. Zaczęło się od wysyłki spontanicznego maila, a finałem było wydania autorskiego materiału JAUBI w Astigmatic. Odzew przyszedł natychmiast i wiązał się głównie z zainteresowaniem mediów zagranicznych. Wśród nich było m.in. rozpoczynające swoją działalność worldwide.fm, internetowe radio dowodzone przez Gillesa Petersona – żywą legendę BBC Radio i jednego z najważniejszych propagatorów muzyki jazzowej w Europie. Niewiele było do tej pory polskich inicjatyw muzycznych, które znalazły swoje uznanie w oczach Petersona. Od tego czasu większość wydawnictw z pieczątką Astigmatic Records trafiało na playlisty jego radia. Potwierdzeniem sukcesu JAUBI za granicą były również pozytywne recenzje na portalach Music Is My Sanctuary czy Stamp The Wax.

Choć pierwsze dwa wydawnictwa przyniosły wytwórni spory rozgłos i nieśmiałe sukcesy, to milowym krokiem okazała się debiutancka płyta (wówczas) septetu EABS. Wrocławska grupa wyklarowała się ze składu jam sessions, odbywającego się regularnie w nieistniejącym już klubie Puzzle. Podczas cyklicznych spotkań, przez kilka miesięcy na jednej scenie spotykała się grupa jazzowych muzyków, wspierana przez zaproszonych raperów i wokalistów. W Puzzlach gościnnie pojawiali się m.in. Paulina Przybysz czy nawet M.E.D., Jeru The Damaja, amerykański wokalista soulowy Coultrain oraz związany później z chicagowskim International Anthem – Ben Lamar Gay. Po zakończeniu funkcjonowania Puzzli cykl Electro Acoustic Beat Sessions przekształcił się w zespół EABS.

Wydany przez Astigmatic debiut zespołu to interpretacje mniej znanych kompozycji Krzysztofa Komedy, które złożyły się na album „Repetitions. Letters to Komeda”. Świeże podejście do twórczości poznańskiego pianisty, ale i udział w wydawnictwie Michała Urbaniaka, pozwoliły wzbudzić zainteresowanie mediów jazzowych, na czele z „Jazz Forum”. Po premierze płyty EABS wystąpili m.in. na Męskim Graniu i Open’erze, zostali zaproszeni na trasę Marcusa Millera, gdzie supportowali skład legendarnego basisty, a także zdążyli zadebiutować na koncertach za granicą. Dzięki wszystkim tym sukcesom EABS stało się wizytówką Astigmatic Records, a o labelu zaczęto głośno mówić jako o pierwszej w Polsce jazzowej wytwórni, która zdaje się świetnie rozumieć to, co dzieje się na współczesnej światowej scenie, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii.

EABS plays Komeda

Łukasz Wojciechowski: „Ciężko zaprzeczyć, że udało się zbudować wokół wytwórni pewien mit. To, że niektórzy myśleli, że jesteśmy wytwórnią z Londynu, nie jest bez znaczenia. Muzyką, którą chcieliśmy wydawać w Astigmatic zawsze było to, czym się aktualnie jaraliśmy. Ja mieszkając w Londynie, żyłem tamtejszą sceną jazzową, byłem w jej środku. Naturalnym było dla nas, że wydając polski jazz, chcemy go też zaprezentować w londyńskich mediach i cieszę się, że udało się tutaj to zrobić”.

Praca u podstaw

Trudno nie odnieść wrażenia, że największym wyróżnikiem działań Astigmatic Records jest wyjątkowo świadome podejście do promocji w Polsce i za granicą. Zaczynając od doskonale przygotowanej oprawy graficznej, materiałów prasowych, kończąc na konsekwentnym docieraniu do zainteresowanych tego rodzaju muzyką liderów opinii – dziennikarzy, promotorów, influencerów. Z każdym kolejnym wydawnictwem baza mediów stawała się coraz większa, a liczba fanów wśród dziennikarzy. Wymagało to tytanicznej pracy, polegającej na spersonalizowanej wysyłce wiadomości na setki adresów mailowych.

Marcin Piechowiak: „Z każdym kolejnym wydawnictwem próbujemy dotrzeć do nowych odbiorców, zarówno wśród słuchaczy, jak i dziennikarzy czy DJów radiowych. Bez względu na to, czy to jest małe studenckie radio lub blog, czy mainstreamowa rozgłośnia lub większe czasopismo. Nie raz doświadczyliśmy tego, że nawet z pozoru mała publikacja lub czyjeś polecenie, rozpoczynało pewną kulę śniegową zainteresowania. Wielu znanych DJów obserwuje indie blogi zajawkowiczów, którzy najgłębiej diggują muzykę. Takie osoby często zaczynają sprawdzać kolejne wydawnictwa w ciemno”.

Pomogło w tym wszystkim na pewno chłopakom doświadczenie z pracy w agencji reklamowej i poznane tam mechanizmy promocji, stare kontakty nabyte w blogosferze i podczas pracy wokół Warsoul Sessions, a także networking na festiwalach jak Spring Break . Konsekwencja procentowała wieloma prestiżowymi publikacjami. O płycie EABS informowały mainstreamowe media w Polsce, przypominały branżowe blogi i portale za granicą, a jeden z numerów mogliśmy nawet usłyszeć na oficjalnej playliście Spotify, obok najważniejszych postaci współczesnej sceny jazzowej w Wielkiej Brytanii.

EABS © O. Bodnaruś

„W pewnym momencie zauważyliśmy, że gdy w zalewie pozytywnych recenzji, zaczęły pojawiać się też negatywne opinie, to za każdym razem podkreślano w nich, że maszyna PRowa jest bardzo dobra” – mówi Łukasz Wojciechowski. „ Tak jakby działania promocyjne i sukcesy osiągnięte na tym polu przewyższały jakość samej muzyki. Czuliśmy, że dobry PR jest po prostu jakimś tematem tabu w środowisku. Przypominało to trochę case undergroundowych hiphopowców w latach 90., którym zainteresowanie mainstreamowych mediów nie zawsze zapewniało street credit. Nas to jednak nie martwiło, bo negatywne opinie prowokowały dyskusje, a dzięki temu temat EABS, a co za tym idzie Astigmatic, był bardziej widoczny. Dla nas zawsze najważniejsze było to, żeby nasza muzyka na kogoś wpływała, elektryzowała i wzbudzała emocje. Negatywne opinie, które pojawiały się na tle wielu pozytywnych, były dla nas miarą sukcesu i hype’u wytworzonego wokół zespołu”.

Rok 2017 zdecydowanie należał do EABS. Dziesiątki koncertów, recenzje, ale przede wszystkim liczba sprzedanych płyt, potwierdzająca wierność społeczności zebranej wokół Astigmatic Records. „Repetitions” do dziś rozeszło się w nakładzie tysiąca winyli i trzykrotnie wyższej liczby płyt CD. Intensywność działań wokół albumu sprawiła, że w 2017 było to jedyne wydawnictwo, które poszerzyło katalog wytwórni. Następny rok to nie do końca zaplanowany, ale świadomy zwrot w stronę eksperymentalnej, głównie opartej na samplingu, muzyki elektronicznej. Najpierw światło dzienne ujrzał footworkowy album „Trip to Warsaw” nowozelandzkiego producenta, ukrywającego się pod pseudonimem Surly. Następnie wyjątkowym miksem psychodelicznego rocka, jazzu, z UK funky popisali się Naphta & The Shamans, a zwieńczeniem elektronicznych popisów okazała się płyta duetu Sarmacja zatytuowana „Tutejsi”.

Sebastian Jóźwiak: „Nakład pracy przy płycie EABS spowodował, że 2018 rok zdominowały albumy, które trochę czasu przeczekały w kolejce. Nie mieliśmy po prostu sił przerobowych. Nie było tak, że po sukcesie jazzowego materiału, zdecydowaliśmy się na pójście w elektronikę. Z resztą to cały czas były wydawnictwa spójne z ideą wytwórni, choć coraz rzadziej punktem wspólnym było bezpośrednie skojarzenie z muzyką J Dilli”.

DNA wytwórni

Kolejny rok to znów zwrot w stronę brzmień jazzowych, już nie tylko polskich. Efektem londyńskich znajomości Łukasza było wydanie płyty ultrautalentowanych muzyków z Cykady, a także trzynastoosobowego składu Levitation Orchestra. Oba wydawnictwa były jasnym sygnałem, że Astigmatic Records chce coraz śmielej rozszerzać zasięg swoich działań za granicą. Od tego momentu, z wyjątkiem mixtape’u Bennelux , wszystkie albumy, które ujrzały światło dzienne dzięki labelowi były jazzowe. Nie sprawiło to jednak, że w opinii założycieli wytwórni, gatunek tren miał stać się wyróżnikiem oficyny.

„W tym czasie pojawił się inny mianownik naszych inspiracji, przemyśleń i brzmienia. Każdy z nas w wytwórni ma różny gust, wywodzimy się z hip-hopu, interesuje nas elektronika, corem jest jazz, ale zaczęliśmy w warstwie konceptualnej pytać o tożsamość. Zarówno w Bitaminie, jak i w EABS czy Sarmacji” – mówi Sebastian Jóźwiak. „W juke’owej płycie Nowozelandczyka przeglądaliśmy polskie sample oczyma kogoś, kto jest z zewnątrz. Z jeszcze innej perspektywy można było na to spojrzeć, słuchając płyty »Polska« Piotra Damasiewicza. W albumie »Repetitions. Letters to Komeda« chodziło o zwrócenie uwagi na to, co dzieje się z polską polityką, a szerzej o wojenne nastroje. Ta płyta była antywojenna, kończyła się piosenką o końcu świata. Treściowy background albumu dotyczył tego, co może się zdarzyć, jeśli nie będziemy działać inaczej, bo historia lubi się powtarzać. »Slavic Spirits« jest o tym samym, tylko jest to álbum głębiej zaangażowany na poziomie nacjonalizmu”.

Łukasz Wojciechowski: „Każdy kolejne nasze wydawnictwo opowiada jakąś historię i one są ze sobą jakoś związane. I to nie tyczy się tylko polskich albumów. To są rzeczy, które jednak zrozumiemy całościowo później. Trochę jak z Avengersami. Gdy pisałem pierwszego maila do JAUBI, to nie wiedziałem, że po trzech latach pojedziemy do Pakistanu nagrywać płytę, na której połączymy polski i brytyjski jazz z pakistańską muzyką tradycyjną. To się udaje, bo wszyscy mają ten pierwiastek post-hiphopowy, a gdy łączą się ze sobą, to ten język, którym się posługują, staje się jeszcze bardziej uniwersalny. Nagle spotykają się osoby z różnych końców świata i okazuje się, że mogą grać coś niesamowitego, bo nadają na tych samych falach”.

Rozwaga w działaniu i ciągła nauka

Drugi album EABS to do tej pory największy projekt wytwórni. Po sukcesie „Repetitions…” i wielu prestiżowych koncertach przyszedł czas na zaprezentowanie w pełni solowego repertuaru. Z pomocą przyszedł londyński saksofonista, bardzo dobrze znany na brytyjskiej scenie jazzowej, Tenderlonious. Mimo że kontekst albumu był osadzony w słowiańskiej kulturze i bardzo podkreślał korzenie zespołu, to główną ambicją bandu, jak i wydawcy była ekspansja poza granice gatunku i kraju. Po raz kolejny album wzbogacony został o wspaniałe wydanie, niemal książkowe, z rozległym opisem tego, co zespół chciał przekazać językiem muzyki, a nakład płyty został podwojony w stosunku do debiutu. Tło historyczne albumu świetnie opisał Sebastian Jóźwiak, rzucając światło na inspiracje duchologią, muzyką dawną i tak ważny w muzycznej tożsamości zespołu wątek słowiańskiej melancholii. Oczekiwania względem tej premiery były naprawdę duże, nie tylko wśród odbiorców, ale też wewnątrz wytwórni. Mimo że płyta spotkała się z pozytywnym przyjęciem, nie wszystkie apetyty były zaspokojone.

Sebastian Jóźwiak: Po premierze »Slavic Spirits« zdaliśmy sobie sprawę, że mając teoretycznie lepsze wydawnictwa niż te mainstreamowe, nie zawsze jesteś w stanie się wybić. Nadal jest wiele sufitów, które trzeba przebić. Jeśmy zadowoleni z pozycji, którą mamy z Astigmatic w Polsce i na świecie, ale wiemy, że jesteśmy blisko, a zarazem daleko od tego, żeby zrobić kolejny krok. »Slavic Spirits« był dla nas sprawdzianem, który pokazał, że jest jeszcze wiele pracy przed nami ale zdajemy sobie sprawę z popełnionych błędów i już wyciągamy z nich wnioski. Pewnie następnym razem nie zdecydujemy się zaufać zagranicznej agencji PRowej, która mimo że ma świetne portfolio, to nie potraktuje naszego projektu jak priorytet albo nie ma w głowie rozmiaru naszej wizji. Prawdopodobnie lepiej poradzilibyśmy sobie sami. W takim wypadku ważniejsze jest, by pracować z kimś, kto wierzy w projekt równie mocno jak ty. Dziś nie nakładalibyśmy sobie trudnych do zrealizowania, przy tak skomplikowanym projekcie, ram czasowych. Wiemy też jak rozsądniej zaplanować kwestie dystrybucji albumu. Mamy świadomość, że to wszystko musiało się wydarzyć, żebyśmy mogli wyciągnąć wnioski. Tym razem poszło dobrze na 80 procent”.

Limitowany produkt, nielimitowane emocje

Niedosyt i duża pokora, którą czuć w powyższych słowach, przełożyły się na kolejne działania wewnątrz wytwórni. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Wydany z zaskoczenia debiutancki materiał tajemniczej grupy Błoto (złożonej z czterech członków EABS) „Erozje” wyprzedał się w preorderze, zanim w sieci pojawił się jakikolwiek singel. W miesiąc sprzedaż winyla wyniosła 1 tys. egzemplarzy, co w dzisiejszych czasach, zwłaszcza przy nowym projekcie, jest nie lada wyczynem. Nie udałoby się to jednak bez odpowiedniego PRu i legendy, którą zbudował wokół siebie label. Dziś Błoto ma na koncie już dwa wydawnictwa. Ostatnie, najnowsze w katalogu Astigmatic, nagrane w ciągu trzech dni w nowo powstałym warszawskim klubie Jassmine, również bardzo szybko znalazło pierwszą pulę entuzjastów. Limitowany, wyjątkowo wydany, pierwszy nakład „Kwiatostanu” sprawił , że wydawnictwo stało się jeszcze bardziej ekskluzywne, a po kolejne tłoczenie z pewnością ustawią się kolejki.

Łukasz Wojciechowski: „Nie wiem, gdzie będziemy za pięć lat. Ciężko to przewidzieć, bo w ciagu pierwszych pięciu doszliśmy do momentu, którego nigdy nie planowaliśmy. Każdy kolejny krok jest spełnieniem marzenia, o którym nawet nie myślałem wcześniej. Wiem, że nasze następne wydawnictwa będą tylko potwierdzeniem tego, że jeśli czegoś bardzo chcesz, to możesz to mieć”.

Historia Astigmatic Records to przede wszystkim opowieść o pełnym pasji podejściu do rozpowszechniania jakościowej muzyki. Bez kompromisów, z dużą świadomością podjętego wyzwania. Z planem biznesowym, ale bez dużych ekonomicznych oczekiwań na starcie. Każdy z założycieli wytwórni zarabia na życie w inny sposób, czy to pełniąc funkcję menedżera zespołu, czy to spełniając się równolegle w innej branży. Konsekwencja, z jaką budują markę wytwórni, skłania jednak nas ku nadziei, że już wkrótce będą mogli w pełni poświęcić się swojemu muzycznemu dziecku. W kolejce czekają już kolejne wydawnictwa, z dopiero co ogłoszonym albumem flagowego EABS, reinterpretującego muzykę legendarnego Sun Ra na czele (pod tytułem „Discipline of Sun Ra”). To podobno najbardziej jakościowy materiał, jaki do tej pory wyszedł spod rąk (a może serc?) sekstetu.

Aż strach pomyśleć, gdzie dziś Astigmatic byłoby, gdyby Sebastian, Łukasz i Marcin, mogli traktować swoją wytwórnię jako główne zajęcie.