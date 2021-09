Od snowboardu do astrofotografii

Gdyby amatorzy sprzed 15 lat popatrzyli na dzisiejszy sprzęt, faktycznie powiedzieliby, że jest kosmiczny. Ale to wszystko zależy, o jakiej fotografii mówimy. Astrofotografia dzieli się na wiele różnych poddziedzin, które różnią się też wymaganym sprzętem. Zupełnie inny zestaw będzie potrzebny do fotografowania planet układu słonecznego, czy tarczy słońca, czyli naszej dziennej gwiazdy, a zupełnie inny sprzęt będzie potrzebny jeśli ktoś się interesuje tzw. obiektami głębokiego nieba, czyli jakimiś mgławicami, mgławicami emisyjnymi, czy planetarnymi. Te obiekty mają bardzo różną jasność i inną mechanikę jeśli chodzi o poruszanie się po niebie. Jest tutaj sporo zmiennych. Ale generalnie, jeśli ktoś chciałby fotografować obiekty głębokiego nieba, a do planet też może się to przydać, to montaż paralaktyczny, czyli urządzenie, które kompensuje ruch obrotowy Ziemi. Dzięki niemu możemy utrzymać obiekt na niebie w okolicach tego samego piksela na matrycy. Dzięki temu nie mamy rozmytych gwiazd, obiekty są ostre itd. Jeżeli ktoś nie używa takiego sprzętu, ma ograniczony czas ekspozycji, w którym musi się zmieścić, aby obiekt na zdjęciu nie został poruszony.

Tak. W ogóle zagadnienie skali w astrofotografii jest bardzo obszernym tematem. Odpowiednią skalę można uzyskać na różne sposoby. Można skorzystać z tego, że mamy coraz lepsze matryce, coraz mniejsze piksele i niektórzy producenci już udostępniają to amatorom. Wtedy możemy ograniczyć wielkość teleskopu. Ale jeżeli ktoś ma warunki i budżet, może zwiększać jego wielkość, czy tzw. aperturę (dop. średnicę rury teleskopu). Można iść w coraz lepsze montaże, bardziej precyzyjne silniki itd. Jest to całkiem niezła sztuka, żeby dobrać odpowiednią skalę obrazowania do danego obiektu, który chcemy fotografować. To jest trochę jak z księżycem. Jak patrzymy na niego gołym okiem, wygląda super okazale, zwłaszcza podczas pełni. Jak ktoś się dobrze przypatrzy, to będzie nawet widział kratery. A jak

To zależy od osoby i oczekiwanych rezultatów. Im bardziej mają być one spektakularne, tym większych umiejętności potrzeba. Do podstawowych zdjęć, gdzie naszym oczekiwaniem jest po prostu to, żeby złapać obiekt na zdjęciu i potem móc go na nim rozpoznać, wystarczą podstawowe umiejętności, takie jak dobieranie czasu ekspozycji w aparacie, ogniskowej i ustawianie ostrości. Jest mnóstwo materiałów w internecie, tutoriali na YouTube i blogów. Dużo osób kieruje swoje wskazówki właśnie do amatorów, którzy chcieliby zacząć przygodę z astrofotografią. Jeśli jednak ktoś będzie chciał osiągać rezultaty półprofesjonalne, albo pokazujące detale poszczególnych obiektów i niuanse, musi opanować różne techniki – posługiwanie się kamerami i aparatami kolorowymi, czy mono, gdzie dochodzi wiedza na temat użycia poszczególnych filtrów, jak trzeba złożyć materiał i zmapować na odpowiednią kolorystykę itd. Jeżeli oczekiwany rezultat jest niezbyt wygórowany, każdy amator może takie zdjęcia robić. Ale im dalej w las, tym ciemniej i ilość czasu, który można poświęcić na to, żeby coraz bardziej zgłębiać tajniki astrofotografii, jest nieograniczona.

