Atarashii Gakko naładują cię świetną energią

. Primavera to jest to miejsce, gdzie wiele znakomitych zespołów i artystów gra swoje jedyne koncerty na naszym kontynencie albo przynajmniej jedne z pierwszych, dlatego festiwal cieszy się ogromną popularnością także wśród polskiej widowni. Lecąc na Primaverę masz pewność, że zobaczysz i usłyszysz wszystko, co obecnie najciekawsze w muzyce na świecie.

Do Polski jeszcze nie dotarły, ale mamy nadzieję, że to tylko kwestia czasu. Najbliżej naszego kraju były na przełomie maja i czerwca w Barcelonie –

. Ba, „brilliant, game-changing show”, jak pisano o ich występie potem w mediach społecznościowych. I po tym, co widzieliśmy w Barcelonie, tylko możemy to potwierdzić.

Rzeczywiście, muzyka i koncerty Atarashii Gakko uderzają świeżością i trudno je porównać do kogoś innego. Występują w charakterystycznych japońskich mundurkach szkolnych w stylu marynarskim, które są jak peleryny superbohaterów. Największą mocą dziewczyn jest bowiem dobra zabawa, do której zapraszają słuchaczy i widzów niezależnie od wieku. „Czy jesteś zmęczony, czy smutny – jako Atarashii Gakko damy ci moc!” – mówią, duży nacisk kładąc na dotarcie ze swoją twórczością do starszych od siebie.

