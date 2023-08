Air Show Radom odleci z The Fying Bulls i prawdziwymi gwiazdami awiacji

Łukasz Czepiela Pierwszy polski pilot w Red Bull Air Race, Łukasz Czepiela złapał lotniczego bakcyla w wieku 6 lat. Było to wtedy, gdy ojciec zabrał go na pokazy lotnicze odbywające się w podrzeszowskiej Jasionce.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW Radom zapowiadane są jako największe tego rodzaju wydarzenie nie tylko w kraju, ale też w Europie Środkowej. Takich okazji, żeby się zaprezentować, ale też spotkać z innymi pilotami i grupami, nie przepuszczają członkowie The Flying Bulls. Do położonego około 100 km na południe od Warszawy miasta przylatują dwoma helikopterami i dwoma odrzutowcami. Do austriackiej floty dołączy jeden samolot z Polski.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW Radom zapowiadane są jako największe tego rodzaju wydarzenie nie tylko w kraju, ale też w Europie Środkowej. Takich okazji, żeby się zaprezentować, ale też spotkać z innymi pilotami i grupami, nie przepuszczają członkowie The Flying Bulls. Do położonego około 100 km na południe od Warszawy miasta przylatują dwoma helikopterami i dwoma odrzutowcami. Do austriackiej floty dołączy jeden samolot z Polski.

Międzynarodowe Pokazy Lotnicze AIR SHOW Radom zapowiadane są jako największe tego rodzaju wydarzenie nie tylko w kraju, ale też w Europie Środkowej. Takich okazji, żeby się zaprezentować, ale też spotkać z innymi pilotami i grupami, nie przepuszczają członkowie The Flying Bulls. Do położonego około 100 km na południe od Warszawy miasta przylatują dwoma helikopterami i dwoma odrzutowcami. Do austriackiej floty dołączy jeden samolot z Polski.

Maszyna absolutnie wyjątkowa to śmigłowiec Bell Cobra 209/AH-1F. Ten egzemplarz amerykańskiego, bojowego helikoptera został wyprodukowany w 1967 roku. W 2019 rozpoczęło się jego odrestaurowywanie, modyfikowanie na potrzeby The Flying Bulls oraz starania formalne o możliwość sprowadzenia go do Europy. W Salzburgu, gdzie na co dzień można go oglądać wraz z innymi perłami awiacji w Hangarze 7, zjawił się dopiero w marcu 2021 roku. Obecnie jest to jedna z dwóch latających Cobr na naszym kontynencie. W pokazach dynamicznych jej możliwości zaprezentuje

„Blacky” w Radomiu latał kilkukrotnie - za sterami Bolkowa BO105, którym kręcił w powietrzu niezwykłe akrobacje. To właśnie za sterami tego śmigłowca, zastąpi go tegoroczny radomski debiutant, czyli