Atutowy puszcza nam swoje ulubione bity

Atut/DJ Funky „W przerwie(T.R.O.Y.)”

Miły ATZ „Czarny swing”

i - jak to mam w zwyczaju - słuchałem w pętli moich ulubionych numerów, które miały znaleźć się na jego debiucie. Zauważyłem, że kompletnie nie wracam do tytułowego numeru. Zdałem sobie sprawę, że to dlatego, że bit, na którym zrobiliśmy pierwotną wersję, nie był dostatecznie charakterystyczny. Fart chciał, że kilka dni wcześniej zrobiłem bicior, który wydawał mi się idealny i mógł go zastąpić. Od razu przypomniałem sobie, że gdy puszczałem Miłemu owy podkład w studiu, to się nim zajarał. Zadzwoniłem więc do niego, powiedziałem, jak wygląda sytuacja i uznaliśmy, że możemy spróbować. Jakiś czas później pojechaliśmy do mnie, do Dąbrowy Górniczej. Zrobiliśmy tam sobie azyl. Po przyjeździe włączył nam się „diesel power” i wiadomo - chciałem na raz zaprezentować wszystkie moje podkłady. Chciałem też mu pokazać moją okolicę, więc następnego dnia zabrałem go nad jeziorko i chyba nieźle go przewiało, bo kolejnego dnia chłopak coś się dziwnie czuł. Nie przejęliśmy się tym jednak zbytnio i zaczęliśmy nagrywać wokale w moim domowym laboratorium. Chwilę po ich wgraniu Miłego kompletnie rozłożyło i był wyautowany. A to był właściwie pierwszy dzień naszej pracy na wyjeździe. Na szczęście daliśmy sobie z wszystkim radę i ostatecznie udało nam się zamknąć prace nad singlem. Reszta dni także nie została zmarnowana, bo rzeźbiliśmy nowe kawałki, które ostatecznie weszły na jego zeszłoroczny krążek.

Ten Typ Mes „Kanapa”

i naprawdę nie mogłem uwierzyć w to, że to właśnie on do mnie napisał! W końcu, nie bez powodu, znam na pamięć całą jego dyskografię. Fakt, że razem współpracowaliśmy spowodował, że pewnie nie będę już na jego koncertach krzyczał, by zagrał „Jak to?”. (śmiech) Wracając do wiadomości – Mes zapytał, czy mam jakąś paczkę bitów, a że w sumie nie miałem, bo cały czas uczestniczę w sesjach studyjnych, zaproponowałem mu, by się określił i powiedział, co mu chodzi po głowie. Rzucił więc hasłem: „2step”. Wysłałem więc pętlę i ta mu się spodobała. Ale dopiero kiedy podesłał mi wokale, dotarło do mnie, że działamy razem nad kawałkiem! Postanowiłem wtedy zrobić najlepszy aranż, jaki tylko potrafię. Cały dzień siedziałem nad nim w studiu, robiąc przy tym naprawdę porządne cardio. Po paru zmianach szybko doszliśmy do wersji finalnej, z której obaj jesteśmy zadowoleni.

OIO „Moonwalk”

Podczas pracy nad tym materiałem padł pomysł, by wyjechać gdzieś i porobić muzę. Zebraliśmy się więc całą ekipą i ruszyliśmy w drogę. Klimat od samego początku sprzyjał pracy twórczej. Rozłożyliśmy się ze sprzętem i po zaaklimatyzowaniu i zrobieniu kilku bitów na rozgrzewkę wpadła melodia, którą finalnie słychać w „Moonwalku”. Standardowo chciałem zrobić coś, co będzie bardziej skomplikowane, ale Phunk’ill powiedział, że jest dobrze i że warto w to iść. No i muszę przyznać, że rzeczywiście jest coś wyjątkowego w tej melodii. Kiedy mieliśmy już ułożoną pętlę, szukałem jeszcze czegoś charakterystycznego do dogrania. Kiedy próbowałem użyć chopów wokalnych, Igi akurat siedział obok mnie i nacisnął klawisz w dolnym rejestrze, a ja akurat grałem... Nagle wszyscy spojrzeliśmy na siebie i wiedzieliśmy, że to jest to! Dopełniłem formalności z bitem i przyszedł czas na woksy. „Moonwalk” jest kosmicznym numerem i tak też powstawał. Chłopaki płynnie przechodzili od pisania linijek w telefonie, po wyrzucanie ich na bieżąco przed mikrofonem. Kilka razy myślałem, że to wcześniej przygotowane linijki, ale okazało się, że to czysty freestyle. Szacunek! Nad kawałkiem pracowaliśmy do rana, ale koniec końców - od pomysłu do realizacji nie minęła doba. Ta noc dała nam potężnego kopa do dalszej pracy.

Kaz Bałagane „Nowe szklane domy”

Współpraca z Bersonem

Dobrze się dobraliśmy. Pamiętam, jak na imprezie organizowanej przez polski Def Jam, przecięliśmy się i praktycznie mnie nie znając, powiedział: „Frosti mówił, że można ci zaufać – działajmy”. No i zaczęliśmy działać. Berry nagrał materiał już wcześniej, trzeba było więc zrobić tylko naprawdę mocne bity. Na pierwszy ogień wzięliśmy „Gattuso”, który pierwotnie był wolniejszy o chyba 10 bpm i był typowym afrotrapem. Kawałek był mocny, ale moim zdaniem nie na tyle, jak bardzo na to zasługiwał. Wtedy coraz szybciej do naszego kraju zbliżał się drill, którym Berry się jarał i do czego namawiać go nie musiałem. Chciałem, by utwór się wyróżniał i był mocnym wpie*dolem. Bit oparłem więc na jednym z najstarszych, jeśli w ogóle nie jednym z pierwszych,

Undadasea „Zapalniczka”