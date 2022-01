Dakar in progress. 75% completed… Dzieje się w Saudi!

wkracza w decydującą fazę. Uczestnicy 44. edycji najtrudniejszego rajdu świata pokonali trzy czwarte dystansu i od mety w Dżuddzie dzielą ich już tylko dwa odcinki specjalne. Podczas gdy jedni mogą już przymierzać się do mistrzowskich zdjęć ze złotym Beduinem, inni przeżywają dramaty, albo walczą o przetrwanie. Niestety, pech nie ominął także

Powódź, przeniesiony biwak, odwołany etap maratoński, bunt zawodników i etapowe zwycięstwo samochodu z napędem hybrydowym – to tylko niektóre fakty, które wyróżniają tę edycję. Kiedy wydawało się, że po dniu odpoczynku w Rijadzie, sytuacja nieco się uspokoi, duchy pustyni postanowiły zaśmiać się z tych oczekiwań. Trzy kolejne etapy przyniosły niesamowicie interesujące i nierzadko przewrotne rozstrzygnięcia!

Zacięta do granic możliwości walka na sekundy i częste zmiany w klasyfikacji generalnej charakteryzują raczej motocyklistów, ale trzy ostatnie etapy przyniosły mnóstwo wrażeń także w klasie samochodów. Krótko po tym, jak swoje pierwsze etapowe zwycięstwo odniósł Henk Lategan, na listę sław wpisał się także Mattias Ekstrom. Szwed był bezkonkurencyjny na 8. oesie i został 94. kierowcą samochodu w historii, który wygrał etap Dakaru. Ekstrom, wygrywając napędzanym hybrydowo audi,

Przygoński na starcie do pechowego 9. etapu

Po wspomnianym 8. oesie na 4. miejsce w klasyfikacji generalnej awansował Kuba Przygoński. To była, jak dotąd, najwyższa pozycja Polaka, który już dwukrotnie w karierze kończył rajd na tym miejscu. Niestety, we wtorek „Przygon” zajął 33. miejsce na odcinku specjalnym i spadł na 6. w generalce.

