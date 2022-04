Emocje w Formule 1: Pamiętny "czarny weekend" na Imoli

uszkodził przednie skrzydło, w wyniku czego stracił docisk w najmniej odpowiednim momencie. Z prędkością niemal 300 km/h czołowo uderzył w betonową ścianę. Siła impaktu była tak duża, że jego aorta oderwała się od serca, powodując niemal natychmiastową śmierć z wykrwawienia. Jakby tego było mało, Austriak złamał podstawę czaszki, co również jest bardzo często śmiertelne w skutkach. Kolejne godziny były dla wszystkich trudne do zniesienia, ale i tak miały być jedynie przykrym preludium przed niedzielą.

Sobotnie kwalifikacje były już – całkiem dosłownie – tragiczne. Rozpoczynający swoją karierę w Formule 1 Roland Ratzenberger uszkodził przednie skrzydło, w wyniku czego stracił docisk w najmniej odpowiednim momencie. Z prędkością niemal 300 km/h czołowo uderzył w betonową ścianę. Siła impaktu była tak duża, że jego aorta oderwała się od serca, powodując niemal natychmiastową śmierć z wykrwawienia. Jakby tego było mało, Austriak złamał podstawę czaszki, co również jest bardzo często śmiertelne w skutkach. Kolejne godziny były dla wszystkich trudne do zniesienia, ale i tak miały być jedynie przykrym preludium przed niedzielą.

Sobotnie kwalifikacje były już – całkiem dosłownie – tragiczne. Rozpoczynający swoją karierę w Formule 1 Roland Ratzenberger uszkodził przednie skrzydło, w wyniku czego stracił docisk w najmniej odpowiednim momencie. Z prędkością niemal 300 km/h czołowo uderzył w betonową ścianę. Siła impaktu była tak duża, że jego aorta oderwała się od serca, powodując niemal natychmiastową śmierć z wykrwawienia. Jakby tego było mało, Austriak złamał podstawę czaszki, co również jest bardzo często śmiertelne w skutkach. Kolejne godziny były dla wszystkich trudne do zniesienia, ale i tak miały być jedynie przykrym preludium przed niedzielą.

Uderzył w nią z prędkością ok. 210 km/h tak nieszczęśliwie, że uderzyło go przednie koło, a następnie jeden z elementów zawieszenia przebił wizjer kasku i uszkodził jego głowę. Podobnie jak Ratzenberger, Senna również w wyniku nagłego zahamowania doznał złamania podstawy czaszki, jednak nie miał żadnych obrażeń poza rejonem głowy. Choć śmierć Brazylijczyka ogłoszono dopiero kilka godzin później, niektórzy twierdzą, że zmarł jeszcze na torze. Wobec braku niezbitych dowodów prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy.

Uderzył w nią z prędkością ok. 210 km/h tak nieszczęśliwie, że uderzyło go przednie koło, a następnie jeden z elementów zawieszenia przebił wizjer kasku i uszkodził jego głowę. Podobnie jak Ratzenberger, Senna również w wyniku nagłego zahamowania doznał złamania podstawy czaszki, jednak nie miał żadnych obrażeń poza rejonem głowy. Choć śmierć Brazylijczyka ogłoszono dopiero kilka godzin później, niektórzy twierdzą, że zmarł jeszcze na torze. Wobec braku niezbitych dowodów prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy.

Uderzył w nią z prędkością ok. 210 km/h tak nieszczęśliwie, że uderzyło go przednie koło, a następnie jeden z elementów zawieszenia przebił wizjer kasku i uszkodził jego głowę. Podobnie jak Ratzenberger, Senna również w wyniku nagłego zahamowania doznał złamania podstawy czaszki, jednak nie miał żadnych obrażeń poza rejonem głowy. Choć śmierć Brazylijczyka ogłoszono dopiero kilka godzin później, niektórzy twierdzą, że zmarł jeszcze na torze. Wobec braku niezbitych dowodów prawdopodobnie nigdy nie dowiemy się prawdy.