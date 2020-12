B-Boy Axel: Nie wyobrażam sobie życia bez tańca

Jak ważną rolę w twoim życiu odgrywa breaking?

B-Boy Axel: Breaking jest dla mnie tak naprawdę wszystkim. Gdybym miał ci teraz zacząć wymieniać, co mi dał, to przypuszczam, że brakłoby nam czasu. (śmiech) Odpowiem więc na to pytanie w skrócie. Pozwolił mi odkryć siebie, poznać wspaniałe środowisko, inspirujących ludzi, bratnie dusze w postaci Coolkids Flavour, poznać muzykę, czy podróżować po świecie - przyznaję, że do zwiedzania świata ciągnęło mnie od zawsze. Naprawdę nie wyobrażam sobie życia bez tańca i bez ludzi, którymi się dzięki niemu otaczam. Mam tutaj prawdziwych przyjaciół i marzenia. Nie wiem, kim bym teraz był, gdyby nie breaking. Jestem z siebie dumny, że mimo kryzysu, który miałem kilka lat temu, nadal tańczę na dość zadowalającym mnie poziomie.

ABC... Breakingu

Twój styl to coś, z czego jesteś zadowolony?

Mój styl to głównie kreowanie różnych przejść, ruchów, blow upów i łączenie tego wszystkiego w całość. „Flow first”. Staram się też wprowadzać moją oldschoolową flavę - jednak nim efekt będzie odpowiedni, minie zapewne jeszcze trochę czasu. Bardzo się cieszę, że kilka osób już ją zauważyło. Raz uznano nawet, że nawiązuję do B-Boyingu z lat 2000. Doceniam to, ale uważam, że nie zasługuję na te słowa, bo dużo mi jeszcze brakuje. Uważam natomiast, że moją mocną stroną jest muzykalność. Na samych walkach jestem w 99 procentach freestyle'owcem, a jeden jeden to drop, którym wiem, że chcę zejść na walce. Dzieje się to dopiero od niedawna. Zawsze chciałem freestyle'ować na bitwach, ale musiałem się tego nauczyć. Lubię spontaniczność nie tylko w tańcu, ale nim to wprowadziłem, musiałem się z tym na dobre obyć. Teraz z dumą mogę przyznać, że tak naprawdę niczego sobie nie układam, poza wspomnianymi wcześniej go downs. Moją jedną z naprawdę niewielu inspiracji jest B-Boy Stripes z Flipside Kinds, więc zainteresowanym powinno to mówić wszystko.

Domyślam się, że wiele inspirujących rzeczy zobaczyłeś na Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich?

Zdecydowanie! Przyznam jednak szczerze, że na początku byłem dość sceptycznie nastawiony do tego wydarzenia. Zachęcili mnie do niego rodzice, znajomi i inni B-Boye. Ostatecznie zdecydowałem się wystartować i śmiało mogę powiedzieć, że była to dobra decyzja, bo przeżyłem przygodę mojego życia! By dostać się do finałów w Buenos Aires, trzeba było przejść aż trzy etapy. Był to więc intensywny czas, szczególnie między zawodami w Essen i Kawasaki. Uważam, że w ciągu całego cyklu trwania olimpiady zrobiłem bardzo duży postęp, poznałem kilku naprawdę wartościowych znajomych z całego świata, uwierzyłem w siebie oraz zacząłem inspirować inne osoby do działania - a to dla mnie największe osiągnięcie! Dzięki tej imprezie zmieniło się moje życie. Uświadomiłem sobie tam naprawdę wiele rzeczy. Świetnie wspominam ten czas i cieszę się, że wszystko wypaliło. Jestem z siebie zadowolony.

Jakie wrażenie zrobiła na tobie stolica Argentyny?

Nie ma co ukrywać, ale Buenos Aires jest dość ubogim miastem – jest kompletnym przeciwieństwem tego, co zobaczyłem w Japonii. Na miejscu, z pomocą naszego dobrego kolegi Argentyńczyka, mogliśmy się lepiej oswoić z tym miastem, poznać ważne strony tamtejszej kultury oraz poznać jego sekrety. Jeśli miałbym być szczery to... miasto dało się polubić, ale nie zrobiło na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Poza zwiedzaniem Buenos Aires skupiałem się na codziennych treningach, które odbywały się w salce niedaleko wioski olimpijskiej i integrowaniu ze znajomymi z całego świata. Po całym dniu tańca lubiliśmy sobie np. wyskoczyć całą międzynarodową ekipą na pyszne meksykańskie jedzonko. Same zawody przeprowadzone były bez zbędnych przedłużeń czy niedogodności. Czułem się jak na normalnych zawodach breakingowych. Ludzie na trybunach nie mieli za dużo wspólnego z tańcem, ale na nasze wyczyny reagowali żywiołowo - na każdej walce słyszałem ogromny hype. Publiczność doceniała nie tylko powery, ale i małe detale. Nie ukrywam, że pozytywnie mnie to zaskoczyło. Muszę jeszcze wspomnieć, że nikt nigdy nie robił sobie ze mną tylu zdjęć po zawodach, ile robili tamtejsi ludzie. Naprawdę było ich mnóstwo!

Wspomniałeś o Japonii. Jakie ona zrobiła na ciebie wrażenie?

Wszystko, co tam zobaczyłem, otworzyło mi szeroko oczy: kuchnia, technologia, widok oświetlonych ulic nocą oraz sami ludzie. Tam wszyscy pędzą i nie zwracają na ciebie uwagi. To był jeden z najważniejszych tripów w moim życiu, uwielbiam ten kraj. Panuje tam totalnie inny klimat. Same zawody miały miejsce w Kawasaki. Po udanych eliminacjach byłem dobrej myśli. Jednak, kiedy dowiedziałem się, z kim będę walczył, trochę się przejąłem. Na szczęście udało mi się wygrać wszystkie walki wynikiem 2:0, a więc zaskoczyłem nawet samego siebie. W dobrym stylu zyskałem awans do Buenos Aires z trzecim wynikiem, co było dla mnie szokiem. Następnie, pewny już awansu, walczyłem w top 8 z Bad Mattym z Włoch. Jednak na tę walkę nie byłem przygotowany prawidłowo. Nie zmieniło to jednak wiele w mojej przygodzie z zawodami i spokojnie mogłem oglądać walki finałowe. Co ciekawe - w Buenos Aires zrewanżowałem się Bad Mattiemu i wygrałem z nim w ćwierćfinale.

Jak rodzima scena breakingowa zareagowała na twoje czwarte miejsce na Igrzyskach?

Bardzo dużo osób mi gratulowało - w moim kierunku poleciało naprawdę sporo ciepłych, motywujących słów. Spora część ludzi dopiero wtedy doceniła moją pracę. Szczególnie w głowie utkwiły mi słowa B-Girl Pauliny , która powiedziała, że tańczę bardzo dojrzale, jak na swój wiek i wyróżniam się na tle innych. A trzeba przyznać, że walczyłem np. z Bumblebee czy Shingekixem, czyli typami, którzy na scenie międzynarodowej osiągnęli bardzo dużo. [ Shigekix to nowy mistrz świata Red Bull BC One 2020 – przyp. red.] Miłych komentarzy nie brakowało, ale słowa krytyki także do mnie docierały zewsząd, nie tylko od Polaków. (śmiech) Dotyczyły one głównie rozkładania energii i bycia nieco bardziej charakternym i agresywnym w tańcu.

B-Boy Kleju powiedział nam kiedyś w rozmowie , że breaking „w kategorii zawodów zmierza w kierunku profesjonalnego sportu wyczynowego”. Ty jaki widzisz dla niego kierunek rozwoju?

To temat rzeka. Myślę, że ja już skorzystałem ze swojej szansy i to chyba na tyle, jeśli chodzi o mój breaking na igrzyskach. Byłem, zobaczyłem, ale to nie jest to, czego szukam. Nie mam potrzeby zaistnienia na tej imprezie, nie jest ona moim celem. Wykonałem swój plan. Kleju ma rację, jest szansę na profesjonalizację, ja wolę jednak to undergroundowe, hiphopowe piękno pochodzące ze Stanów Zjednoczonych i surowe polskie jamy, za które pokochałem breaking. Każdy oczywiście wybierze własną drogę, ja uznałem, że pozostanę w stu procentach przy swojej kulturze. Nie mam zamiaru krytykować igrzysk, szczególnie że jest to tak dobrze zorganizowana impreza, ale uważam, że breaking to bardzo indywidualna dziedzina i każdy tancerz z osobna decyduje o tym, po co tutaj jest.

Każdy tancerz może cały czas brać udział w Red Bull BC One.

To pierwsze międzynarodowe zawody, o których kiedykolwiek usłyszałem. Pojawiało się na nich naprawdę wiele inspiracji: B-Boye Roxrite, Neguin , Luigi czy Cloud. Jako dziecko marzyłem, by walczyć kiedyś na światowych finałach BC One... Nadal o tym tak naprawdę marzę. (śmiech) Impreza towarzyszy nam od dawna i ma ogromną wartość. Jest zakorzeniona na naszej scenie od 2004 roku, czyli jest niemalże w... moim wieku. W 2019 roku zostałem zaproszony do top 8 polskiego Cyphera i bardzo się tym jarałem. Chciałem dobrze wypaść, ale... chyba aż za dobrze, przez co zapomniałem o dobrej zabawie. Był to mój pierwszy występ i dopiero teraz, po pewnym czasie, nasuwają mi się odpowiednie wnioski. Liczę na to, że kolejne edycje będą dla mnie, i mojej ekipy Coolkidz Flavour, bardziej udane.