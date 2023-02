Bartek z Wągrowca: Breaking nigdy nie przestanie mnie zaskakiwać

Ja przedstawiłbym się jako entuzjastę muzyki i tańca. Może też jako tanecznego dowcipnisia. Lubię żartować na scenie i zauważyłem, że jest to rownież dobrze odbierane przez publikę. Może dlatego, że jest to tak rzadkie zjawisko. Zarówno b-boys, jak i b-girls wchodząc na scenę, wchodzą również w tak zwany „battle mode”, a przecież nie każdy, nie każda z nich jest typem wojownika. Na co dzień mogą być zupełnie innymi ludźmi, więc według mnie nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Na dłuższą metę będzie to niewygodne zarówno dla tańczącego, jak i obserwatora.

Ja przedstawiłbym się jako entuzjastę muzyki i tańca. Może też jako tanecznego dowcipnisia. Lubię żartować na scenie i zauważyłem, że jest to rownież dobrze odbierane przez publikę. Może dlatego, że jest to tak rzadkie zjawisko. Zarówno b-boys, jak i b-girls wchodząc na scenę, wchodzą również w tak zwany „battle mode”, a przecież nie każdy, nie każda z nich jest typem wojownika. Na co dzień mogą być zupełnie innymi ludźmi, więc według mnie nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Na dłuższą metę będzie to niewygodne zarówno dla tańczącego, jak i obserwatora.

Ja przedstawiłbym się jako entuzjastę muzyki i tańca. Może też jako tanecznego dowcipnisia. Lubię żartować na scenie i zauważyłem, że jest to rownież dobrze odbierane przez publikę. Może dlatego, że jest to tak rzadkie zjawisko. Zarówno b-boys, jak i b-girls wchodząc na scenę, wchodzą również w tak zwany „battle mode”, a przecież nie każdy, nie każda z nich jest typem wojownika. Na co dzień mogą być zupełnie innymi ludźmi, więc według mnie nie ma sensu udawać kogoś, kim się nie jest. Na dłuższą metę będzie to niewygodne zarówno dla tańczącego, jak i obserwatora.

Wróćmy jeszcze do Krakowa na cypher sprzed roku. Byłeś tak blisko biletu na finał Red Bull BC One w Nowym Jorku… Jak to wspominasz?

Wróćmy jeszcze do Krakowa na cypher sprzed roku. Byłeś tak blisko biletu na finał Red Bull BC One w Nowym Jorku… Jak to wspominasz?

Wróćmy jeszcze do Krakowa na cypher sprzed roku. Byłeś tak blisko biletu na finał Red Bull BC One w Nowym Jorku… Jak to wspominasz?

. Cieszę się, że to on pojechał na finał do Nowego Jorku, bo uważam, że nikt nie zrobiłby tak dobrej roboty jak on. Propsy dla tego szefa!

ma to do siebie, że budzi u wielu osób ogromną presję. Jest to contest, który otwiera pewne możliwości. Przynosi prestiż, a z nim także inne możliwości, np. okazję sędziowania bitew czy prowadzenia warsztatów. Myślę, że niektórzy mogą go traktować na tyle serio, że przestają się bawić tańcem i myślą tylko o wyniku, a to nie wpływa dobrze na flow. Każdy tancerz wie, że najlepiej się prezentuje, gdy jest skupiony na tu i teraz, na tej muzyce i tych dźwiękach, które chce wyrazić poprzez ruch. Jednak gdy stawka jest tak wysoka zaczyna wkradać się stres, a gubi się flow. W moim przypadku było tak, że nie oczekując żadnej wygranej. pokonałem czołówkę polskiej sceny, poza oczywiście najmocniejszym zawodnikiem -