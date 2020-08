B-Boy Greku: Czasem ciężko zachować zdrowy rozsądek

Polskee Flavour to skład, który powstał w 2007 roku z połączenia trzech ekip: Lajony Kingz, w której wtedy byłem, Funky Masons i Kingz Of Warsaw. Na polskiej ziemi mocno ze sobą rywalizowaliśmy i zazwyczaj jedna z tych ekip wygrywała w tamtym czasie każdą imprezę w naszym kraju. Z kolei, gdy jeździliśmy na imprezy za granicę, nasze składy wyjazdowe były okrojone i zazwyczaj były to dwie-trzy osoby z każdej z tych ekip. Często decydowaliśmy się na łączenie sił. Pokazywaliśmy się poza granicami kraju coraz więcej i szybko staliśmy się prawdziwą ekipą ze wspólnymi celami i zajawką na reprezentowanie polskiego stylu na całym świecie. Śmiejemy się, że Polskee Flavour to ekipa drugich miejsc. Mamy na koncie trochę osiągnięć, ale jeśli chodzi o te najważniejsze eventy, to szukaj nas pod numerem drugim. (śmiech) Nie ukrywam, że ciągle to trochę boli, że przykładowo na tak prestiżowej imprezie, jak Freestyle Session World Finals, dwa razy byliśmy w finale, ale nie potrafiliśmy postawić ostatniego kroku i wygrać tych bitew. Tak czy inaczej, wygrywanie imprez nigdy nie było samo w sobie naszym głównym celem. Stawialiśmy zawsze przede wszystkim

, pokazywanie go na świecie i zdobywanie szacunku od pionierów tego tańca. Udało nam się to, bo Polskee Flavour to marka rozpoznawalna na całym globie.