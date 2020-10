Jak zostać najlepszym tancerzem? B-Boye Junior i Majid podpowiadają

Poniższe podpowiedzi pochodzą od dwóch, światowej renomy tancerzy. Pierwszy z nich to reprezentant Red Bull BC One All Star,

to z kolei dwukrotny mistrz Juste Debout i zwycięzca wielu innych bitew na całym świecie. Tańczy od ponad 16 lat i nie wyobraża sobie, że mógłby inaczej. A teraz zaprasza do trenowania breakingu każdego, kto też chce fajnie i aktywnie spędzać swój wolny czas.

B-Boy Majid to z kolei dwukrotny mistrz Juste Debout i zwycięzca wielu innych bitew na całym świecie. Tańczy od ponad 16 lat i nie wyobraża sobie, że mógłby inaczej. A teraz zaprasza do trenowania breakingu każdego, kto też chce fajnie i aktywnie spędzać swój wolny czas.

B-Boy Majid to z kolei dwukrotny mistrz Juste Debout i zwycięzca wielu innych bitew na całym świecie. Tańczy od ponad 16 lat i nie wyobraża sobie, że mógłby inaczej. A teraz zaprasza do trenowania breakingu każdego, kto też chce fajnie i aktywnie spędzać swój wolny czas.

1. Tańcz z miłości do tańca, nie do trofeów

, bo z miejsca myślą o byciu sławnymi. A sława sama do nich przyjdzie, gdy tylko rozwiną się do właściwego poziomu. „Ja zaczynałem tańczyć jeszcze przed dużymi konkursami, które organizuje się dzisiaj. To mi pomogło rozwinąć właściwy sposób myślenia o tańcu. Bo jeśli sam taniec nie jest dla ciebie wystarczającym powodem, by to robić, przestań najlepiej już teraz” – mówi.

2. Znajdź swojego mentora

lub używa kanałów internetowych, by dzielić się swoją wiedzą i na przykład można go podpatrywać na Facebooku czy YouTube, ale równie dobrze może to być twój bardziej doświadczony kolega z podwórka.

Przez wieki ludzie uczyli się swojego rzemiosła od nauczycieli. Dziś co prawda niebywale łatwo jest zdobyć informacje i wiedzę przez odpowiednie słowa kluczowe wpisywane w internecie, ale nadal istnieje potrzeba uczenia się od kogoś lepszego. Od drugiego człowieka. Warto więc znaleźć taką osobę, od której można czerać dobre wzorce – może być to ktoś z najwyższej półki,

Od początków z breakingiem po wygraną w Groove Session – B-Boy Gieras opowiada o swojej miłości do tańca i o tym, jak motywuje innych do działania.

Od początków z breakingiem po wygraną w Groove Session – B-Boy Gieras opowiada o swojej miłości do tańca i o tym, jak motywuje innych do działania.

3. Nie spiesz się

Są dwie rzeczy, których mocno potrzebujesz jako tancerz: doświadczenie i pewność siebie. Doświadczenie pozwoli ci zachować spokój w trudnej sytuacji, pewność siebie zmotywuje cię do radzenia sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Nad jednym i drugim musisz cały pracować, a na to potrzebujesz czasu. Dlatego bądź cierpliwy, bądź cierpliwa i stawiaj przed sobą kolejne wyzwania – od małych po coraz większe i buduj swoją pozycję.

Są dwie rzeczy, których mocno potrzebujesz jako tancerz: doświadczenie i pewność siebie. Doświadczenie pozwoli ci zachować spokój w trudnej sytuacji, pewność siebie zmotywuje cię do radzenia sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Nad jednym i drugim musisz cały pracować, a na to potrzebujesz czasu. Dlatego bądź cierpliwy, bądź cierpliwa i stawiaj przed sobą kolejne wyzwania – od małych po coraz większe i buduj swoją pozycję.

Są dwie rzeczy, których mocno potrzebujesz jako tancerz: doświadczenie i pewność siebie. Doświadczenie pozwoli ci zachować spokój w trudnej sytuacji, pewność siebie zmotywuje cię do radzenia sobie z najtrudniejszymi wyzwaniami. Nad jednym i drugim musisz cały pracować, a na to potrzebujesz czasu. Dlatego bądź cierpliwy, bądź cierpliwa i stawiaj przed sobą kolejne wyzwania – od małych po coraz większe i buduj swoją pozycję.

4. Zacznij od głowy

Co jest twoim wielkim atutem w tańcu? Oczywiście, że twoja głowa! Ona musi pracować już od pierwszych lekcji breakingu. „Najpierw pomyśl, potem wykonaj” – mówią doświadczeni B-Boye. Trudno od początkującego tancerza oczywiście oczekiwać, by miał świadomość na poziomie zawodnika, który na scenie jest już od wielu lat, ale jeśli zaczniesz od mądrego planowania swojego rozwoju, to już połowa sukcesu. Wyznacz sobie cele, które chcesz osiągnąć i konsekwentnie idź po swoje. Miej świadomość swoich mocnych stron i wzmacniaj je jeszcze bardziej.

Co jest twoim wielkim atutem w tańcu? Oczywiście, że twoja głowa! Ona musi pracować już od pierwszych lekcji breakingu. „Najpierw pomyśl, potem wykonaj” – mówią doświadczeni B-Boye. Trudno od początkującego tancerza oczywiście oczekiwać, by miał świadomość na poziomie zawodnika, który na scenie jest już od wielu lat, ale jeśli zaczniesz od mądrego planowania swojego rozwoju, to już połowa sukcesu. Wyznacz sobie cele, które chcesz osiągnąć i konsekwentnie idź po swoje. Miej świadomość swoich mocnych stron i wzmacniaj je jeszcze bardziej.

Co jest twoim wielkim atutem w tańcu? Oczywiście, że twoja głowa! Ona musi pracować już od pierwszych lekcji breakingu. „Najpierw pomyśl, potem wykonaj” – mówią doświadczeni B-Boye. Trudno od początkującego tancerza oczywiście oczekiwać, by miał świadomość na poziomie zawodnika, który na scenie jest już od wielu lat, ale jeśli zaczniesz od mądrego planowania swojego rozwoju, to już połowa sukcesu. Wyznacz sobie cele, które chcesz osiągnąć i konsekwentnie idź po swoje. Miej świadomość swoich mocnych stron i wzmacniaj je jeszcze bardziej.

5. Rób dobry trening