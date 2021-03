B-Boy Kleju: Breaking jest moim biletem do życia

Jedni mówią, że z tańcem trzeba się urodzić, inni, że można się go nauczyć. Jak było z tobą?

B-Boy Kleju: Wydaje mi się, że u mnie wszystko potoczyło się bardzo naturalnie i nie było takiego jednego momentu, w którym postanowiłem, że będę się czegoś uczyć. Przez lata to u mnie ewoluowało. Pierwsze sytuacje z breakingiem to były obozy harcerskie, które organizowała moja mama i na które jeździłem jako dzieciak. Zawsze na tych obozach były pamiętne dyskoteki kolonijne i tam pojawiał się moment, gdy wszyscy robili kółeczko i ktoś wskakiwał do środka. Może ciężko to było nazwać breakingiem, ale zawsze ktoś zrobił jakąś falkę czy coś, i ja też tak zaczynałem. Wskakiwałem do kółeczka i to były u mnie pierwsze zalążki. Potem takie sytuacje powtarzały się w szkole, na różnych dyskotekach i imprezkach, gdzie też wyskakiwałem, stawałem na rękach i robiłem falę. Tak to u mnie wyglądało na samym początku. A później jakoś naturalnie poszło. Pamiętam, że w domu kultury zobaczyłem ekipę, która zrobiła pokaz, i od razu się w tym zakochałem. Potem okazało się, że moi kuzyni też już gdzieś ćwiczą, ktoś gdzieś robił warsztaty, więc tak od warsztatu do warsztatu zacząłem trenować coraz więcej.

Byłeś w takim razie ruchliwym, ale i odważnym dzieckiem.

Po prostu czułem taniec na dyskotekach i wchodziłem w to, ale na co dzień nie byłem typem dzieciaka, który specjalnie garnął się do poznawania ludzi. Na pewno lubiłem ruch. Często moja mama opowiada historyjki o tym, jak to z kuchni do pokoju przechodziłem jakimiś dziwnymi ruchami. Wiesz, całym swoim ciałem wyrażałem non stop swoją ekspresję ruchową.

No dobrze, ale dlaczego breaking? Twoja ekspresja mogłaby się sprawdzić na pewno też w innym rodzaju tańca, a może i sporcie.

Nie do końca już wszystko dzisiaj pamiętam, ale mam takie flashbacki, w których breakingowe akcje przewijają się czy to w telewizji, czy w internecie. Kojarzę, że u mojego kuzyna obczajałem z ciekawością komputer i wtedy zobaczyłem u niego fajny film z breakingiem . Spodobała mi się forma tego tańca. To było dla mnie strasznie cool. A ja też chciałem być cool, po prostu. Myślę, że stąd to się wzięło. Podobnie miałem z jazdą na snowboardzie – już od trzeciego roku życia jeździłem na nartach, ale jak zobaczyłem deskę, to oszalałem. Dla mnie ona była czymś zajebistym, a narty, wiesz, były takie zwykłe... Tak samo miałem z breakingiem – ten taniec wyglądał mi na mega świeży i mega cool. Musiałem tego spróbować.

Po latach możesz powiedzieć, co dał ci breaking?

Był, i dalej jest, moim biletem do życia, do bycia sobą. Breaking na pewno dał mi poczucie wolności i pozwolił wyrażać siebie. Pomógł też zrozumieć świat. Dzięki niemu miałem możliwość podróżowania, poznawania różnych kultur, co bardzo otwierało mi głowę. Nauczył mnie też tego, że tak naprawdę wszystko jest możliwe. Zacząłem w końcu tańczyć zupełnie nie myśląc o tym, że będę za chwilę podróżować w najdalsze zakątki świata i że będę zarabiać pieniądze. A to się wydarzyło i choć te pieniądze nie były olbrzymie, to jednak pozwalały mi fajnie żyć. Im więcej się uczyłem i zdobywałem kolejne sukcesy, tym bardziej dostrzegałem, że mogę więcej. Tak stawiałem przed sobą następne cele i marzenia. Na pewno jednym z tych największych było pojawienie się na finałach Red Bull BC One. I to też mi się udało.

Kleju vs Marcio - Red Bull BC One World Final 2010 w Tokio

Historyczny World Final w Tokio, w 2010 roku. Pierwszy Polak w światowym finale Red Bull BC One.

Dla mnie ten występ był mega sukcesem. Potem miałem dużo kontuzji, czułem, że żeby zacząć wygrywać duże turnieje muszę bardziej przycisnąć. I tak też zrobiłem, zacząłem trenować z trenerem personalnym, starałem się trzymać dietę i cisnąłem. Niestety kolejny światowy finał, w 2016 roku w Nagoi , okazał się dla mnie o tyle niefortunny, że byłem wcześniej 10 dni na Hawajach i tam mnie złapał jakiś wirus. Do Japonii przyleciałem więc chory. Cały tydzień starałem się zwalczyć chorobę i o ile na samych walkach nie byłem już chory, to jednak bardzo osłabiony. Czułem, że to nie jest dla mnie dobry moment. Trafiłem też w pierwszej rundzie na Victora, który nie tylko wygrał finał Red Bull BC One rok wcześniej , ale zdaje się, że też pięć innych największych eventów. Umówmy się – ciężko było z nim tam wygrać, po prostu.

Kleju vs Victor - Red Bull BC One World Final 2016

Miałeś okazję zrewanżować mu się już bez tej niedyspozycji?

Spotkałem się z nim na kilku innych imprezach i jedną bitwę udało mi się wygrać. Victor był na pewno jedną z tych osób, które motywowały mnie do pracy. Nie bezpośrednio, ale gdzieś z tyłu głowy chciałem go pokonać. Także dlatego, że był na topie i wygrywał duże eventy. To była dla mnie duża motywacja – oglądać sukcesy innych b-boys i dążyć do tego, by wygrywać z nimi bitwy. Zwłaszcza na tym etapie, gdy miałem już na swoim koncie sukcesy i nie musiałem sam sobie niczego udowadniać.

A wcześniej, zanim jeszcze dotarłeś do wspomnianego topu, co cię najbardziej napędzało do tańca?

Na samym początku była to po prostu świeża zajawka. Mega mi się to podobało i sprawiało wielką radość. Trening nigdy nie był dla mnie czymś ciężkim – nawet jak spędzałem na sali po 5-6 godzin i moje ciało się męczyło, to jednak odczuwałem wielką przyjemność. Myślę, że to był ten mój klucz. Nie musiałem traktować tego w formie wyrzeczenia, to była dla mnie czysta przyjemność.

Oczywiście, po jakimś czasie pojawiły się różne dylematy, że może powinienem robić coś innego – bo tańczyć z czasem już mi się tak nie chciało, pojawiały się też kontuzje i malała zajawka – ale wtedy mówiłem sobie, że jeszcze nie. Że warto przycisnąć i dalej robić swoje. Co mi się opłaciło, bo po jakimś czasie zaczęły się pojawiać na moim koncie kolejne fajne sukcesy.

Jesteś w stanie powiedzieć, który z nich jest dla ciebie najważniejszy?

Najbardziej dumny jestem z tego, że dzięki breakingowi zwiedziłem cały świat. Oraz z tego, że ludzie kojarzą mnie, znają i szanują poprzez taniec właśnie. Miałem okazję podróżować i występować na świecie czy to w roli zawodnika, sędziego, czy prowadzącego warsztaty, a dzisiaj jest tak, że nawet jak gdzieś polecę na typowe wakacje, i zamelduję się np. na Instagramie, to dostaję zawsze co najmniej kilka odpowiedzi od lokalnych b-boys, którzy chcą się spotkać i gdzieś mnie zabrać. Ostatnio kiedy byłem z siostrą we Włoszech, typowo turystycznie, odezwali się do mnie tancerze i kilka dni jeździliśmy z nimi, zwiedzaliśmy i robiliśmy foty. W moim życiu to jest już takie bardzo naturalne.

Kleju podczas Red Bull BC One World Final 2016 w Nagoi © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Kiedyś powiedziałeś: „Żeby móc w pełni cieszyć się wolnością tego tańca nie wystarczy poznać podstawowe ruchy, ale trzeba również poznać podstawy muzyki”. Inni tancerze podzielają twoje zdanie?

Nie chcę mówić za innych, ale muszę przyznać, że dla mnie fascynujące jest to, że gdy oglądam różnego rodzaju eventy, to widzę na nich 90 procent b-boys i b-girls, którzy nie kumają o co chodzi i wciąż nie tańczą, tylko robią schematy i wyuczone ruchy. Dla mnie to jest fenomen!

Jak myślisz, dlaczego tak jest? Przecież breaking zrodził się z muzyki.

Nie mam pojęcia, dlaczego tak jest. Sam jestem przykładem na to, że ludzi do breakingu przyciągają przede wszystkim trudne ruchy i akrobatyczne rzeczy. Ja też dopiero po czasie zacząłem bardziej skupiać się na samym tańcu. Breaking to dla mnie połączenie sztuki tańca ze sportem i w takim balansie jest najbardziej efektowny, jednak wciąż obserwuję wielu tancerzy, którzy nie chcą tańczyć, a tylko wykonywać swoje figury.

Niedługo zobaczymy b-boys i b-girls w programie igrzysk olimpijskich . Jak oceniasz zaproszenie breakingu na takie sportowe salony?

Mówiąc szczerze sądzę, że gdyby takie możliwości pojawiły się dużo wcześniej, moja kariera mogłaby się potoczyć jeszcze bardziej profesjonalnie. Myślę, że dla młodszych b-boys i b-girl to jest bardzo fajna opcja i nowe możliwości, by żyć z breakingu i układać pod niego swoje życie. Dla mnie włączenie tego tańca w program olimpijski to duża szansa środowiska, ale z drugiej strony wciąż niejasne są kwestie, jak wyglądać będzie sędziowanie na igrzyskach. Sam byłem sędzią wiele razy na zawodach – i międzynarodowych, i różnego innego formatu – i dla mnie ocenianie jest bardzo subiektywne.

Nie lubię, gdy ktoś mówi, że sędziowanie powinno być obiektywne. Wiadomo, są różne kryteria, które zawsze biorę pod uwagę, gdy sędziuję, ale mimo wszystko to zawsze jest moja ocena i dlatego też na zawodach breakingowych sędziowie są znani w środowisku, ponieważ uczestnicy biorąc udział świadomie zgadzają się na ich subiektywne opinie. To nie jest taki sport, jak np. piłka nożna, gdzie pada gol i można to rzeczywiście obiektywnie ustalić, są od tego nie tylko sędziowie, ale dziś już takie odpowiednie narzędzia. Breakingu nie da się natomiast sprowadzić do sztywnych reguł. Tutaj ważne są też emocje i bardzo często jest tak, że niesamowitych jest dwóch tancerzy, ale wygrywa tylko jeden, bo decydują naprawdę niewielkie detale.

W danej bitwie jedna osoba jest lepsza od kogoś innego, ale też jest lepsza tylko w danym momencie. Często zdania sędziów są podzielone i to też jest bardzo piękne w tym tańcu. Ja sam nauczyłem się w swojej karierze, że jeśli przegrywam na jakimś evencie to OK, ktoś inny wygrywa, ale to wcale nie znaczy, że jestem gorszy od tego drugiego b-boya. Nie. Przegrywam z kimś tu i teraz, ale nie czuję się przegrany.

Może być też tak, że wygrasz finał olimpijski, ale nie wygrasz uznania środowiska. To ostatnie chyba wciąż determinować będą cyphery.

Szacunek, jeśli chodzi o środowisko, buduje się jednak przez lata i myślę, że olimpiada będzie do tego dodatkiem. Ale jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Oglądałem igrzyska młodzieżowe i byłem pod wrażeniem. Miałem duży szacunek do dzieciaków, które tam wystąpiły.

A jak wygląda pod tym względem polska scena? Widzisz dużo fajnych dzieciaków tańczących breaka?

Tak, wydaje mi się, że w Polsce jest już trochę dzieciaków, którzy fajnie tańczą od paru lat. Są też tacy, którzy mają taki level, że mówi się o nich na świecie. Na przykład CoolKids Flavour – oni mają już taką pozycję, że starsi b-boye często przegrywają z nimi na bitwach. Wierzę też, że igrzyska będą działać na inne dzieciaki dodatkowo mobilizująco.

Red Bull BC One All Star Tour Poland: Kleju podczas Dance Jam w Barbakanie © @gniewkoglogowski

Wróćmy jeszcze do ciebie. Jakie stawiasz przed sobą teraz cele?

Powoli wychodzę teraz z kontuzji i operacji barku, którą miałem dwa lata temu. Przez ten czas dałem sobie dużo luzu, nie miałem wielkiego ciśnienia, żeby brać udział w zawodach, ale powoli czuję, że wraca mi zajawka. W 2020 roku wystartowałem po raz pierwszy, po dłuższej przerwie, w zawodach. Mimo że nie czułem, że jestem w maksymalnej formie to jednak chciałem to zrobić, bo tańczyliśmy tam z całą ekipę Polskee Flavour, a dawno nie udało nam się w pełnym składzie zebrać. Wprowadziłem też ostatnio treningi EMS, czyli stymulację mięśni prądem, zapisałem się też na karate, żeby moje ciało jeszcze inaczej się rozwijało, więc jak widzisz, staram się być cały czas aktywny. Na pewno nie zatrzymuję się jako b-boy. Staram się też działać w środowisku i dbać o jego rozwój. Już od ponad 10 lat organizuję razem z moją ekipą międzynarodowy obóz taneczny Catch The Flava, na który przyjeżdża ok. 500 tancerzy z całego świata. Trenuję też osobiście młodych b-boys i b-girls oraz przygotowuję aktualnie breakingowy kurs online.

Interesują mnie jednak również inne rzeczy. Głównie muzyka. Moja siostra jest wokalistką, śpiewa już 20 lat, i szkolę się u niej z wokalu, bo staram się znaleźć swoje miejsce w muzyce jako piosenkarz. Celuję w karierę muzyczną, ale wciąż tańczę. Breaking na pewno cały czas fajnie trzyma mnie w formie, odmładza moje ciało. Dzięki niemu czuję się po prostu lepiej i nie zamierzam nigdy przestać tańczyć.