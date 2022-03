B-Boy Menno: 20 lat wielkiej pasji

Wyłączam się z tego, co się dzieje dookoła. Zazwyczaj wizualizuję sobie bitwę, odtwarzam wszystkie ruchy. I zawsze pamiętam rady, których udzieliła mi moja najlepsza przyjaciółka. Powiedziała kiedyś: w momencie skrajnego zmęczenia, kiedy nogi stają się jak spaghetti, wyobraź sobie, że dzwoniła do ciebie żona i powiedziała, że złodzieje włamali się do twojego domu, a ona bardzo bała się o siebie i dzieci. Wyobraź sobie cały swój gniew, całą wewnętrzną energię, która mobilizuje się w tobie w tym danym momencie. I właśnie to robię, staram się wyrzucić całą tę paletę uczuć na parkiet. Inną ważną kwestią jest to, że taniec dla mnie jest zawsze improwizacją. Więc improwizuję. Nawet jak idę do sklepu to nie mam ze sobą konkretnej listy zakupów, tylko kupuję to, co lubię. A potem freestyle’uję w kuchni. Kiedy gotuję, robię wszystko, co przychodzi mi do głowy. Lubię zresztą porównywać gotowanie i breaking. Czasami prosta technika na scenie, tak jak w kuchni, jest o wiele lepsza niż coś bardziej skomplikowanego, ale zrobionego w niewłaściwym czasie. Pizza margherita może być znacznie smaczniejsza niż ta z wieloma różnymi, wyszukanymi składnikami. Najważniejszą rzeczą przy robieniu pizzy jest ciasto, tak jak w tańcu najważniejszy jest fundament.