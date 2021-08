Jak zostałem mistrzem świata Red Bull BC One: B-Boy Omar

Kiedy Omar Davili dorastał, rodzice niezbyt rozumieli jego zamiłowanie do breakingu. Być może właśnie dlatego on sam poświęca dzisiaj sporo czasu i uwagi młodszym tancerzom, którym śnią się wielkie taneczne pojedynki, rywalizacja na najwyższym poziomie i być może także mistrzowski pas Red Bull BC One. Omar był pierwszym b-boyem, który go wygrał. W 2004 roku, podczas

„Mój ojciec patrzył na to, co robię, ze zdziwieniem. Udało mi się odnieść sukces bez jego wsparcia, ale uważam, że rodzice muszą rozumieć, jak ważną i pozytywną rzeczą dla młodych ludzi jest breaking i ile może zrobić dla nich dobrego” - mówi.

Kiedy mianowano go pierwszym mistrzem świata Red Bull BC One, miał ledwie 18 lat. Blisko dwie dekady później, wraz ze swoimi mentorami i długoletnimi przyjaciółmi, Rogerem Davisem i Romeo Navarro, stworzył Hope 4 Hip Hop – kolektyw, który wprowadza kolejne pokolenie tancerzy

, a potem wprowadził nas na treningi organizowane w South Austin Recreation Center. To tam spotkałem ludzi, którzy byli naprawdę dobrzy w tym tańcu. Wtedy też zacząłem zdawać sobie sprawę, że robienie tego, to coś więcej niż moda. Breaking trzymał mnie z dala od problmeów i z czasem byłem w nim coraz lepszy. Zacząłem go traktować naprawdę poważnie. Miałem wokół siebie dobrych nauczycieli, od których mogłem wiele się nauczyć i nabrać pewności siebie.

Miałem przyjaciela Roberta, który przeprowadził się z Chicago do Teksasu. Był b-boyem, który przedstawił mnie swojemu starszemu bratu Mike'owi. Nazywaliśmy go „plastikowym człowiekiem” – pochodził z dobrej ekipy breakingowej z Chicago. Razem z nią poleciał

Zostałeś pierwszym mistrzem świata Red Bull BC One w historii. Czy rozumiałeś wtedy, co to znaczy?

