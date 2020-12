Oto i on: B-Boy Shigekix, najmłodszy mistrz świata Red Bull BC One

Najmłodszy uczestnik i mistrz światowego finału Red Bull BC One

W 2020 roku na reprezentanta Japonii nie było już mocnych. Pochodzący z Osaki B-Boy na swojej drodze po mistrzowski pas pokonał Kida Karama, Vero oraz – w finale – B-Boya Alkolila. Już po wszystkim jedna z jurorek, B-Girl Movie One, mówiła: „Nikt nie był w stanie go dzisiaj powstrzymać. Przebijała z niego niesamowita pewność siebie”.

Jeden z pierwszych medalistów olimpijskich w breakingu

Shigekix zanim wygrał Red Bull BC One był jednym z B-Boyów, którzy też przeszli do historii biorąc udział w Młodzieżowych Igrzyskach Olimpijskich 2018 w Buenos Aires. Shigekix zdobył tam brązowy medal, stając się jednocześnie jednym z pierwszych tancerzy, wprowadzających breaking na olimpijskie salony (srebrny medal zdobył B-Boy Martin z Francji, złoty – Bumblebee z Rosji).

