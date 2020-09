Sunni: poznaj niezniszczalnego B-Boya

Niepowtarzalna okazja, by potrenować z najlepszymi B-Boyami na świecie – do Polski przyjeżdżają reprezentanci składu BC One All Stars: Menno, Lilou, Junior i Sunni. Zapisz to sobie w kalendarzu!

On sam, kiedy był dzieckiem, robił z nią cyrkowe akrobacje. „Gdybym nie miał żadnych innych zajęć, chodziłbym z nią pewnie do pracy” – wspomina. Zabawy z mamą przydadzą mu się później – już po przeprowadzce do Londynu najmie się w szkole Circus Space, w której będzie uczył ogólnych umiejętności cyrkowych. Wcześniej jednak, spróbuje jeszcze innych zajęć – mając 9 lat pójdzie na pierwsze warsztaty taneczne, a w wieku 12 uplasuje się w pierwszej trójce zawodów wspinaczkowych British Regional Youth Climbing Series, w kategorii wiekowej do lat 15.

„Patrząc teraz na to wszystko wstecz muszę powiedzieć, że to było szalone, ale wtedy nie zastanawiałem się nad tym dwa razy” – mówi B-Boy Sunni. „Po prostu robiłem to, na co miałem ochotę”.

Ten sukces będzie go potem trochę kosztować. Jako 15-latek nie udźwignie presji środowiska, która stanie się dla niego nie do zniesienia. Kiedy jego rówieśnicy bawią się w najlepsze na imprezach, on zostaje rzucony na głęboką wodę, lata po świecie i śpi po hotelach, choć nie zawsze ma na to ochotę. W końcu przestaje tańczyć na rok, żeby poukładać swoje nastoletnie życie.

