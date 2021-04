B-Boy Thomaz: B-boying to walka charakterów

Jak wspominasz swoje b-boyowe początki?

B-Boy Thomaz: Moje początki sięgają około 2002-2003 roku. Breaking po raz pierwszy zobaczyłem chyba na jakimś obozie. Byliśmy w dyskotece, gdzie znajomy robił „bary” - czyli po prostu kręcił się na barkach na parkiecie. W podobnym czasie zobaczyłem b-boyów w teledysku , na który trafiłem przez przypadek w telewizji. Z czasem zauważyłem także, że niektórzy moi koledzy ze szkoły próbują swoich sił w breakingu . Uznałem, że ta forma spędzania czasu jest na tyle ciekawa, że postanowiłem poszukać miejsca, w którym będę mógł zacząć swoją przygodę z tańcem. Pewnego dnia, przechodząc obok lokalnego Domu Kultury zobaczyłem wywieszoną kartkę z informacją, że w środku odbywają się treningi. Oczywiście poszedłem. Okazało się, że faktycznie się tam zajęcia breaka, ale w dość, nazwałbym to, luźnej formie.

B-Boy Thomaz: Dance City Guide po Krakowie

To znaczy?

Wiadomo, że świadomość tego tańca była wówczas zupełnie inna niż teraz. Więc właściwie na treningach wszyscy wymienialiśmy się swoimi dotychczasowymi, małymi doświadczeniami. Nie było trenera, nikt nam nie pokazywał odpowiednich ruchów, a nazewnictwo figur i trików właściwie nie istniało... To znaczy istniało, ale sami sobie te wszystkie, nierzadko śmieszne nazwy, wymyślaliśmy. (śmiech) Panował bardzo surowy klimat. Pamiętam, że na pierwszym treningu zapytałem chłopaków, co właściwie mam robić - usłyszałem, że mam stanąć na rękach. Nikt mi nie pokazał, jak to mam zrobić, więc metodą prób i błędów sam do tego doszedłem. Chodziłem tam raz w tygodniu i podpatrywałem, co robią inni. Później wracałem do domu i zgłębiałem nabytą wiedzę, by na kolejnych treningach robić już coś nowego. Byłem zdeterminowany.

Od kogo wtedy czerpałeś najwięcej wiedzy? Kto najbardziej inspirował cię do działania?

Na początku na pewno dużo czerpałem i chłonąłem od chłopaków, z którymi trenowałem we wspomnianym wcześniej Domu Kultury, którzy tworzyli grupę RHB. W późniejszych latach taką inspiracją na pewno była dla mnie grupa Kingz of Warsaw, z która później bardzo rywalizowaliśmy o miano najlepszej ekipy w stolicy. Było to w czasach, kiedy założyliśmy Rocka Fellaz Crew. Po drodze pojawiło się naprawdę wiele osób, którym dużo zawdzięczam i które dały mi niemało wskazówek. Przypuszczam, że wymienianie ich wszystkich, zajęłoby mi dłuższą chwilę. (śmiech) Ale skoro już pytasz, to na pewno musiałbym wymienić B-Boya Laosa z Francji czy pionierów z Rock Steady Crew.

ABC... Breakingu

Wspomniałeś o tej waszej rywalizacji z Kingz of Warsaw...

Chłopaki, jak sama nazwa wskazuje, uważali się za królów Warszawy. No więc wiadomo, że każdy b-boy chciał im udowodnić, że nie mają racji. Chcieliśmy ich trochę przytemperować. Spotykaliśmy się niejednokrotnie na różnych jamach, cypherach i pokazywaliśmy, kto ma większe umiejętności. Oczywiście nasza rywalizacja odbywała się nie tylko na polu czysto tanecznym. Pamiętam, że zdarzało nam się crossować ich tagi. (śmiech) Wszystko jednak zazwyczaj odbywało się w ramach zdrowej rywalizacji. Była może była jedna czy dwie „dziwne” akcje, ale te spory były szybko łagodzone. Wszystko zależało od tego, jak wybuchowe charaktery na siebie trafiły. Umówmy się - b-boying to w dużym stopniu walka charakterów.

W takim razie, jakie walki uważasz za największy sukces Rocka Fellaz?

Ciężkie pytanie. Grupa jest tak naprawdę zlepkiem mniejszych ekip, które podupadały, więc w odpowiednim momencie postanowiliśmy połączyć swoje siły. Nim grupa oficjalnie się związała, wystąpiliśmy na jednych zawodach jako... New Shit Connection. Pojechaliśmy gdzieś na Śląsk, chyba do Skoczowa i zgarnęliśmy bodaj nagrodę publiczności. Było to o tyle fajne wyróżnienie, bo wówczas mało kto kojarzył jakieś ekipy z Warszawy, które jeżdżą i pokazują się na imprezach w całej Polsce. Byliśmy pierwsi. Sukcesem na pewno było też to, że na prawie każde zawody jeździliśmy w komplecie, a przypomnę, że tańczyliśmy w dziewięć osób. Musiałbym jeszcze wspomnieć np. o wygraniu jako grupa jamu w Irlandii.

Z Irlandii przenieśmy się do Warszawy, bo tam chyba po raz pierwszy spotkałeś się z imprezą Red Bull BC One?

Tak, to był chyba 2011 rok i eliminacje do europejskich finałów w Stambule, które odbywały się podczas Warsaw Challenge . Fajne było to, że tego dnia przyszło naprawdę dużo osób - myślę, że spokojnie kilka tysięcy. Zazwyczaj na b-boyowych jamach pojawia się dużo mniej osób. Tak liczna publika rewelacyjnie na nas działała. Gdy tylko ktoś zrobił coś szalonego na parkiecie, to wszyscy od razu szaleli, co napędzało nas do dalszej rywalizacji. Taka trochę transakcja wiązana - im więcej zrobisz, tym więcej otrzymasz od ludzi, którzy na ciebie patrzą.

Red Bull BC One Cypher Poland 2011 - zobacz, co się działo

Jeszcze fajniejsze doświadczenie zdobyłem na finałach w Rzymie. Nigdy wcześniej nie byłem na evencie, na którym dookoła mnie było pełno ludzi i tylko jedno miejsce, w którym pokazujesz wraz ze swoim przeciwnikiem wszystko to, co najlepsze. Czuć było w powietrzu, jak publika bardzo czekała na taki pojedynek, a później, jak bardzo go przeżywała. Na finałach każdy zawodnik jest perfekcyjnie przygotowany i traktuje je niemalże jak mistrzostwa świata. Trzeba więc dać z siebie więcej niż sto procent, by te walki wygrywać. To bardzo intensywny i inspirujący czas. Pamiętam, jak się poczułem, gdy przyjechaliśmy na otwarcie imprezy do Rzymu i zobaczyłem tę kolejkę ludzi z całego świata, czekających na otwarcie bram. To naprawdę robiło wrażenie.

Thomaz vs Alkolil - Red Bull BC One World Final 2015

Wrażenie zrobiła pewnie na tobie też Japonia, do której poleciałeś rok później na kolejny światowy finał Red Bull BC One.

Z Japonii, jak i z Indii, do których też poleciałem na finał , mam masę fajnych wspomnień. W każdym z tych miejsc spędziłem tydzień i absolutnie nie mogę powiedzieć, że się nudziłem. Organizatorzy zadbali o to, by przy okazji zawodów organizowane były także panele dyskusyjne, warsztaty i dodatkowe zawody. Te wszystkie wydarzenia dawały dużą dawkę inspiracji, bo można było m.in. porozmawiać twarzą w twarz z naprawdę konkretnymi zawodnikami, reprezentującymi najwyższy poziom.

Jesteś jedną z osób, które wygrywały krajowe cyphery. Jak zapamiętuje się takie dni?

Czasami jest tak, że chce się wygrać zawody za wszelką cenę, i koniec. Ja podczas turnieju miałem nieco inne cele. Oczywiście, że chciałem być najlepszy, bo ciężko trenowałem i wiedziałem, że zwycięstwo jest w moim zasięgu, ale przede wszystkim zależało mi na tym, by się dobrze bawić, łapać muzykę i czerpać z niej radość. Nie chciałem, by było to suche robienie kolejnych figur . Myślę, że mi się to udało.

Thomaz vs Nikita - Red Bull BC One Cypher Poland 2019

Co polskiej sceny da fakt, że światowy finał Red Bull BC One 2021 odbywa się w Polsce ?

Przede wszystkim jest to super okazja do zdobycia doświadczenia i pokazania swoich umiejętności przez polskich zawodników na międzynarodowej imprezie. Mają szansę, by obcować z zawodnikami i sędziami z innych kontynentów. Wydaje mi się, że dobrze nam zrobi fakt, że cały b-boyowy świat skupi się w tych dniach na naszym kraju. Możemy naprawdę dużo na tym zyskać. Na pewno obserwatorzy z innych krajów będą się bardziej przyglądać naszym stylom, charakterom i ogólnie naszym tancerzom. To wydarzenie spowoduje, że wykrystalizują się u nas b-boye, którzy są młodzi, mają jakieś doświadczenie, ale dzięki tej imprezie otrzaskają się trochę na arenie międzynarodowej i za jakiś czas będziemy mieli z nich dużo radości. A zapewniam wszystkich, że mamy kilku aspirujących, którzy już za chwilę wypłyną na szerokie wody. Wierzę w to. A gdybym miał odpowiedzieć z perspektywy mojej osoby, to oczywiście cieszę się, że będziemy gospodarzami, ale w żadnym stopniu ta sytuacja mnie nie stresuje, nie paraliżuję i nie czuję presji. Wiem, że jeśli w finale pojawi się jakiś Polak, to będzie miał naprawdę ogromne wsparcie.