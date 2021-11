B-Boy Thomaz przed finałem Red Bull BC One: Pokażę oryginalny, polski styl

Red Bull BC One Last Chance Cypher: zobacz, kto … Kto weźmie udział w Red Bull BC One Last Chance …

. Oczywiście od razu w głowie pojawiły się myśli, że będzie presja, że trzeba będzie coś komuś udowodnić, ale podchodzę do tego z nastawieniem, jak do każdych innych zawodów – chcę przede wszystkim odnaleźć siebie na scenie. Pokazać się od jak najlepszej strony. Gdzieś ta presja z tyłu oczywiście będzie, wszyscy w końcu wiedzą, że finał Red Bull BC One to największe wydarzenie, ale ja chcę przede wszystkim skupić się na tym, by pokazać, kim jestem na scenie i pokazać się z jak najlepszej strony.

rozwinąłem się jako tancerz w różnych kierunkach – czy to obserwując inne style, czy obserwując różne sporty i sprawdzając, jak one wpływają na to, jak tańczę. W Gdańsku będę totalnie inną osobą. Mój występ będzie wyglądał zupełnie inaczej, będzie bardziej inspirowany wolnością w tańcu. Przez lata nauczyłem się wielu różnych rzeczy i będę chciał to wykorzystać.