B-Boy Wigor: Tańcz breaking i bądź jak najlepszą wersją siebie

Breaking to jest coś, co sprawia mi mega przyjemność i jest po prostu wielką zajawką. Właśnie dlatego go tańczę, a nie ze względu na to, że osiągam coraz większe sukcesy.

Breaking to jest coś, co sprawia mi mega przyjemność i jest po prostu wielką zajawką. Właśnie dlatego go tańczę, a nie ze względu na to, że osiągam coraz większe sukcesy.

Breaking to jest coś, co sprawia mi mega przyjemność i jest po prostu wielką zajawką. Właśnie dlatego go tańczę, a nie ze względu na to, że osiągam coraz większe sukcesy.

Poczułem to tak naprawdę wtedy, kiedy na imprezie Outbreak dotarłem do top8 tancerzy i zacząłem dostawać bardzo dużo zaproszeń do występów za granicą. To było właśnie to, o czym zawsze marzyłem. Pierwsze zaproszenia to były mniejsze eventy we Francji, ale dla mnie to już było wtedy niesamowite, że ktoś opłaca mi przelot i pobyt, żebym mógł sobie potańczyć.

Poczułem to tak naprawdę wtedy, kiedy na imprezie Outbreak dotarłem do top8 tancerzy i zacząłem dostawać bardzo dużo zaproszeń do występów za granicą. To było właśnie to, o czym zawsze marzyłem. Pierwsze zaproszenia to były mniejsze eventy we Francji, ale dla mnie to już było wtedy niesamowite, że ktoś opłaca mi przelot i pobyt, żebym mógł sobie potańczyć.

Poczułem to tak naprawdę wtedy, kiedy na imprezie Outbreak dotarłem do top8 tancerzy i zacząłem dostawać bardzo dużo zaproszeń do występów za granicą. To było właśnie to, o czym zawsze marzyłem. Pierwsze zaproszenia to były mniejsze eventy we Francji, ale dla mnie to już było wtedy niesamowite, że ktoś opłaca mi przelot i pobyt, żebym mógł sobie potańczyć.

Esencją breakingu są dla mnie treningi, jammy i spotykania z kumplami. Zawody to trochę dodatek, coś, co sprawia, że jestem w stanie z tego żyć. Natomiast momenty, które są dla mnie wyjątkowe w tym wszystkim, to właśnie zawody z chłopakami i wspólne treningi. Ogólnie, jest bardzo dużo pięknych rzeczy w breakingu. Na pewno środowisko. Cała nasz kultura jest niesamowita. To, że wszyscy są sobie równi. Ja też to poczułem wchodząc na scenę światową. Ci wszyscy ludzie z breakingowej topki są dla mnie bardzo otwarci. I to jest piękne, że każdy na scenie widzi drugiego jako równego sobie.

Esencją breakingu są dla mnie treningi, jammy i spotykania z kumplami. Zawody to trochę dodatek, coś, co sprawia, że jestem w stanie z tego żyć. Natomiast momenty, które są dla mnie wyjątkowe w tym wszystkim, to właśnie zawody z chłopakami i wspólne treningi. Ogólnie, jest bardzo dużo pięknych rzeczy w breakingu. Na pewno środowisko. Cała nasz kultura jest niesamowita. To, że wszyscy są sobie równi. Ja też to poczułem wchodząc na scenę światową. Ci wszyscy ludzie z breakingowej topki są dla mnie bardzo otwarci. I to jest piękne, że każdy na scenie widzi drugiego jako równego sobie.

Esencją breakingu są dla mnie treningi, jammy i spotykania z kumplami. Zawody to trochę dodatek, coś, co sprawia, że jestem w stanie z tego żyć. Natomiast momenty, które są dla mnie wyjątkowe w tym wszystkim, to właśnie zawody z chłopakami i wspólne treningi. Ogólnie, jest bardzo dużo pięknych rzeczy w breakingu. Na pewno środowisko. Cała nasz kultura jest niesamowita. To, że wszyscy są sobie równi. Ja też to poczułem wchodząc na scenę światową. Ci wszyscy ludzie z breakingowej topki są dla mnie bardzo otwarci. I to jest piękne, że każdy na scenie widzi drugiego jako równego sobie.

, na pewno byłoby to dla mnie coś niesamowitego. Jak chyba dla każdego olimpijczyka było to za pierwszym razem. Wiem, że na pewno będzie ciężko, bo taką szansę otrzyma tylko 16 osób z całego świata, ale zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby to się spełniło. Jak nie w tym roku to za następne cztery lata. Na pewno chcę to przeżyć w moim życiu i chcę tego doświadczyć na własnej skórze.

Zobacz, co się działo podczas Exhibition Battle między: Red Bull BC One All Stars vs CoolKidz Mob. Do spotkania doszło jesienią 2020 roku, przy okazji ed Bull BC One All Stars Tour po Polsce.