B-Boy Zawisza walczy o finał Red Bull BC One: „Chcę wypaść jak najlepiej”

Red Bull BC One Last Chance Cypher: zobacz, kto … Kto weźmie udział w Red Bull BC One Last Chance …

Wszystko, co musisz wiedzieć przed Red Bull BC One … Zaczynamy 4 listopada startem Red Bull BC One …

Przygotowywałeś się jakoś specjalnie przed Last Chance Cypher, czyli ostatnim przystankiem na drodze do ścisłego finału Red Bull BC One?

Przygotowywałeś się jakoś specjalnie przed Last Chance Cypher, czyli ostatnim przystankiem na drodze do ścisłego finału Red Bull BC One?

Przygotowywałeś się jakoś specjalnie przed Last Chance Cypher, czyli ostatnim przystankiem na drodze do ścisłego finału Red Bull BC One?

Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. Cały czas trenuję, regularnie i staram się być cały czas dobrze przygotowanym. Dbam o siebie, chodzę na masaż, pływam. Nie miałem więc jakiegoś specjalnego treningu przygotowawczego pod finał w Gdańsku. Jedynie o czym warto wspomnieć, to może o tym, że tydzień przed imprezą zwiększyłem jeszcze poziom regeneracji. Chodziłem więcej na basen, bo miałem problemy z barkiem, ale to mi pomogło.

B-Boy Zawisza: Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. Cały czas trenuję, regularnie i staram się być cały czas dobrze przygotowanym. Dbam o siebie, chodzę na masaż, pływam. Nie miałem więc jakiegoś specjalnego treningu przygotowawczego pod finał w Gdańsku. Jedynie o czym warto wspomnieć, to może o tym, że tydzień przed imprezą zwiększyłem jeszcze poziom regeneracji. Chodziłem więcej na basen, bo miałem problemy z barkiem, ale to mi pomogło.

B-Boy Zawisza: Nie przygotowywałem się jakoś specjalnie. Cały czas trenuję, regularnie i staram się być cały czas dobrze przygotowanym. Dbam o siebie, chodzę na masaż, pływam. Nie miałem więc jakiegoś specjalnego treningu przygotowawczego pod finał w Gdańsku. Jedynie o czym warto wspomnieć, to może o tym, że tydzień przed imprezą zwiększyłem jeszcze poziom regeneracji. Chodziłem więcej na basen, bo miałem problemy z barkiem, ale to mi pomogło.

B-Boy Zawisza na drodze do finału Red Bull BC One: Warto było trenować! Od przypadkowego treningu przed telewizorem po …

Zadebiutowałeś w światowym finale Red Bull BC One w 2017 roku, w Amsterdamie, biorąc też tam udział w Last Chance Cypher. Pamiętasz z niego naukę, którą chciałbyś wykorzystać w Gdańsku?

Zadebiutowałeś w światowym finale Red Bull BC One w 2017 roku, w Amsterdamie, biorąc też tam udział w Last Chance Cypher. Pamiętasz z niego naukę, którą chciałbyś wykorzystać w Gdańsku?

Zadebiutowałeś w światowym finale Red Bull BC One w 2017 roku, w Amsterdamie, biorąc też tam udział w Last Chance Cypher. Pamiętasz z niego naukę, którą chciałbyś wykorzystać w Gdańsku?

Nauka, jaką wyniosłem z Amsterdamu to na pewno to, żeby jeszcze bardziej pokazać siebie i swój styl. Stawiać na swoje charakterystyczne ruchy i mocniej bawić się tańcem. Po Amsterdamie staram się iść właśnie w tym kierunku.

Nauka, jaką wyniosłem z Amsterdamu to na pewno to, żeby jeszcze bardziej pokazać siebie i swój styl. Stawiać na swoje charakterystyczne ruchy i mocniej bawić się tańcem. Po Amsterdamie staram się iść właśnie w tym kierunku.

Nauka, jaką wyniosłem z Amsterdamu to na pewno to, żeby jeszcze bardziej pokazać siebie i swój styl. Stawiać na swoje charakterystyczne ruchy i mocniej bawić się tańcem. Po Amsterdamie staram się iść właśnie w tym kierunku.

Red Bull BC One Cypher Poland 2021: Zawisza vs Wigor

Jak myślisz, co będzie kluczowe podczas twojego występu na Last Chance Cypher w Gdańsku?

Jak myślisz, co będzie kluczowe podczas twojego występu na Last Chance Cypher w Gdańsku?

Jak myślisz, co będzie kluczowe podczas twojego występu na Last Chance Cypher w Gdańsku?

Na pewno będę chciał pokazać siebie na sto procent. Swoje flow, ruchy, oryginalność i muzykalność. Myślę, że są to kluczowe elementy, zwłaszcza w eliminacjach. Myślę, że nie trzeba dowalać na maksa nie wiadomo jakich numerów, ale należy pokazać swój styl i oryginalność. Sądzę, że to będzie najważniejsze.

Na pewno będę chciał pokazać siebie na sto procent. Swoje flow, ruchy, oryginalność i muzykalność. Myślę, że są to kluczowe elementy, zwłaszcza w eliminacjach. Myślę, że nie trzeba dowalać na maksa nie wiadomo jakich numerów, ale należy pokazać swój styl i oryginalność. Sądzę, że to będzie najważniejsze.

Na pewno będę chciał pokazać siebie na sto procent. Swoje flow, ruchy, oryginalność i muzykalność. Myślę, że są to kluczowe elementy, zwłaszcza w eliminacjach. Myślę, że nie trzeba dowalać na maksa nie wiadomo jakich numerów, ale należy pokazać swój styl i oryginalność. Sądzę, że to będzie najważniejsze.

Wspominałeś w wywiadzie z nami, że będąc na światowym finale w Amsterdamie, któregoś dnia trenowałeś w salce i był tam też B-Boy Menno. Powiedziałeś mu wtedy, że życzysz powodzenia i że pewnie wygra tę imprezę. Menno tylko się uśmiechnął i powiedział: „zobaczymy”. Chwilę później okazało się, że to on zgarnął pierwsze miejsce podczas finału w Amsterdamie. Skoro jesteś tak dobry w przepowiadaniu przyszłości, może czas zacząć takie rzeczy mówić do siebie?

Wspominałeś w wywiadzie z nami, że będąc na światowym finale w Amsterdamie, któregoś dnia trenowałeś w salce i był tam też B-Boy Menno. Powiedziałeś mu wtedy, że życzysz powodzenia i że pewnie wygra tę imprezę. Menno tylko się uśmiechnął i powiedział: „zobaczymy”. Chwilę później okazało się, że to on zgarnął pierwsze miejsce podczas finału w Amsterdamie. Skoro jesteś tak dobry w przepowiadaniu przyszłości, może czas zacząć takie rzeczy mówić do siebie?

Wspominałeś w wywiadzie z nami, że będąc na światowym finale w Amsterdamie, któregoś dnia trenowałeś w salce i był tam też B-Boy Menno. Powiedziałeś mu wtedy, że życzysz powodzenia i że pewnie wygra tę imprezę. Menno tylko się uśmiechnął i powiedział: „zobaczymy”. Chwilę później okazało się, że to on zgarnął pierwsze miejsce podczas finału w Amsterdamie. Skoro jesteś tak dobry w przepowiadaniu przyszłości, może czas zacząć takie rzeczy mówić do siebie?