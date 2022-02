Młodzi, zdolni, taneczni! B-boys i b-girls, których warto mieć na oku

. Czuję, że jestem w stanie je wygrać. Bardzo w to wierzę i ciężko na ten sukces pracuję. W najbliższym czasie chcę pokazać się na eventach na całym świecie. Mam nadzieję, że za kilkanaście miesięcy już każdy będzie znał moją ksywę”. A kiedy ta ksywa się zrodziła? „Pierwszy raz breaka zobaczyłem już w przedszkolu. Mój kolega pokazał mi podstawowe kroki. Duży wpływ na mój rozwój miał mój trener, B-Boy Wilczek. On ukształtował moje spojrzenie na breaking i nauczył mnie bardzo wielu rzeczy. Muszę też wspomnieć o rodzicach, którzy od zawsze wspierali mnie w tym, co robię”. Myśliwy na swoim koncie ma tytuł Mistrza Polski do lat 16, który zdobył na evencie w Łomży czy zwycięstwo na słoweńskiej imprezie Break the Floor. O zeszłorocznych Mistrzostwach Polski wypowiada się w następujący sposób: „Tańczyło mi się tam naprawdę bardzo lekko i przyjemnie. Czułem, że to mój dzień”.

. Dużo energii czerpię także od ludzi, z którymi trenuje. „Widzę, że chłopaki ciężko pracują. To mnie napędza i motywuje do dalszego rozwoju”. Do pracy napędza go także polska scena b-boyowa. Myśliwy twierdzi, że jej poziom jest naprawdę wysoki i jest na niej w tej chwili bardzo wielu utalentowanych tancerzy.