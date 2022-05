B-boys vs Mr Krime Live Band: zobacz, jak wygląda breaking z muzyką na żywo

Za muzykę graną na żywo odpowiadał skład dowodzony przez cenionego muzyka, producenta i didżeja w jednej osobie, czyli

. Jak wspominał

, Krime współtworzył ekipę MSC, Market Square Crew, czyli pierwszą krakowską, hiphopową załogę. Jako pierwszy w Polsce grał wtedy – razem ze swoim bratem MK Feverem – z gramofonów i zawsze z muzyką był „do przodu”. Zus wspominał: „Mogłem przywieźć ze Stanów super mixtape’y i kawałki, być na krakowskim Rynku cool, ale to Krime zawsze miał wszystko. W momencie, gdy go poznałem, on już podsuwał mi niesamowitą muzykę. To on jako pierwszy pielęgnował w nas hiphopową zajawkę. Dzięki Krime’owi i jego bratu, Feverowi, mieliśmy mnóstwo świetnej muzyki i to była nasza przewaga. Na każdej imprezie, na której grali, pojawiały się brzmienia, których nikt wtedy nie grał w Polsce”.