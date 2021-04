B-Girl AGT: Na bitwę wchodziłam po czerwonym dywanie

Słucham się specjalistów. Szukam osób, które wiedzą więcej ode mnie. Ja chcę się skupić tylko na tańczeniu. To jest dla mnie luksus, nie muszę wiedzieć wszystkiego. Bardzo się cieszę, że buduję zaplecze profesjonalistów, którzy pracują ze mną na mój sukces. Jesteśmy ekipą, która ma jeden wspólny cel - co zrobić, abym była jak najbardziej efektywna. Aktualnie cały czas pracuję nad problemami gastrycznymi i zaczęłam współpracę ze wspaniałym dietetykiem, który prowadzi zawodników np. MMA. Daje radę z różnymi nietypowymi przypadkami. Mam ułożoną specjalną dietę pode mnie, wyliczone kalorie. I co najważniejsze - ułożoną suplementację pod wyniki badań. Pierwszy raz podeszłam do tego tak poważnie. Konsekwencją jest to, że dużo czasu zajmuje mi przygotowywanie samych posiłków, bo wszystkie produkty są wysokiej jakości. Opłaca się, bo już widzę, że czuję się o wiele lepiej. Jeśli dodać do tego czas spędzony na treningach, to okazuje się, że zlatuje mi pół dnia. Do tego oczywiście systematyczna fizjoterapia. Poza breakingiem

, mobilność i

. Mam trenerkę personalną, która pomaga mi układać

. Dzięki niej nauczyłam się, czym jest regeneracja i jak funkcjonować w okresie startowym. Świetna jest również medytacja i praca z moją psychiką i koncentracją. Te wszystkie elementy składają się na drogę ku zdrowiu, tak aby moje ciało było w stanie zaprezentować to, co chcę. A jestem bardzo ambitna. (śmiech) Muszę też dodać, że nie każdy tego potrzebuje. Warto szukać swojej drogi i tego, co jest dla nas najlepsze.