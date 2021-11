B-Girl Mery Berry walczy o finał Red Bull BC One: „Trzymajcie kciuki!”

Po wygranej w krajowym Cypherze, pytana o najbliższe plany, mówiłaś nam: „Mój pierwszy cel to powrót do pełnej sprawności i zdrowia, ponieważ w Krakowie, podczas Red Bull BC One Cypher Poland, byłam lekko kontuzjowana. Moim kolejnym, najważniejszym celem jest maksymalnie najlepsze przygotowanie na światowy finał Red Bull BC One World Final w Gdańsku”. Jak ci poszło?

B-Girl Mery Berry: Kontuzja naprawiona! (uśmiech) Po dwóch miesiącach z pomocą osteopaty odniosłam sukces, jednocześnie najważniejsze jest to, że od tej pory już nic nie wróciło! (uśmiech) Kamień spadł mi z serca, jak tylko przestało boleć. Tym samym był to sygnał, że mogę przyspieszyć tempo i skupić się na realizacji kolejnego celu, czyli przygotowaniach do finału Red Bull BC One w Gdańsku. Do przygotowań podeszłam bardzo profesjonalnie, jak nigdy w życiu. Po pierwsze zaczęłam współpracować z trenerami odpowiedzialnymi za różne aspekty mojego przygotowania. Pracowałam online z B-Boy Kostkiem oraz B-Boyem Fonem. Kostek przygotował mnie od strony breakingowej: pracowaliśmy nad techniką, dynamika oraz akrobatyką, dodatkowo dawał mi bardzo duże wsparcie i motywacje. Fon rozpisał mi z kolei cały plan treningowy, który skupiał się na sile, dynamice, wydolności i kondycji. Oprócz tego raz w tygodniu miałam treningi personalne z Rafałem Barejem od przygotowania motorycznego. Pracowałam z nim nad elementami gimnastycznymi, koncentracją, mocą i elementami plyometrycznymi.

Po drugie wprowadziłam odpowiednią dla sobie dietę – tak, aby zaspokajać zapotrzebowanie kaloryczne i suplementy przy dużej ilości jednostek treningowych. Po trzecie zadbałam o rozwój osobisty: medytacja, yoga, słuchanie podcastów. Przygotowałam się mentalne dzięki współpracy z B-Boyem Xakiem. Chciałam się maksymalnie przygotować – na tyle, na ile tylko moje ciało i czas na to pozwolą. Każdy z wymienionych aspektów wymagał ode mnie dużego poświęcenia, ponieważ mam full-time job, więc było naprawdę intensywnie! (uśmiech)

Red Bull BC One Cypher Poland 2021: Mery Berry vs AGT

Jak wyglądały twoje treningi? Nad czymś jednak pracowałaś najbardziej?

Red Bull BC One Cypher Poland wygrałam na początku lipca, więc dwa miesiące później miałam bardzo luźny okres z powodu kontuzji. Trenowałam to, na co mi ciało pozwalało, nie mogłam robić żadnych powermovesów i freezów. Skupiłam się na footworkach i toprokach oraz na feelingu i ogólnym wzmocnieniu organizmu.

Natomiast po dwóch miesiącach wróciłam do zdrowia i zaczęłam solidne przygotowania. Pierwszym etapem był obóz zorganizowany przez mojego trenera B-Boya Kostka w Rybniku. Następnie, gdy wróciłam do Warszawy, rozpoczęłam plan treningowy rozpisany przez Fona, który zawierał około 9-8 jednostek treningowych w tygodniu (breaking + siłownia), Na siłowni skupiłam się nad siłą, dynamiką i poprawą podstawowych wzorów ruchomych, oraz nad elementami gimnastycznymi. Trening breaka miał z kolei na celu dopracowanie moich najmocniejszych ruchów, technik, detali i muzykalności.

Popracowałam też nad doświadczeniem. Mam świadomość, że na finałach Red Bull BC One będę rywalizować z zagranicznymi b-girls, dlatego postanowiłam pojechać na imprezy Outbreak oraz Unbreakabke. Był to również dla mnie trening i sprawdzenie samej siebie – tego, jak czuje się na międzynarodowej scenie.

B-Girl Mery Berry podczas Red Bull BC One Cypher Poland 2021 © Gniewko Głogowski

Przy okazji wygranej na krajowym Cypherze mówiłaś też wtedy, że jesteś „bardzo głodna i zmotywowana”. Co najbardziej pomaga w ciągłej pracy nad sobą?

Cel i to, że kocham to, co robię oraz że robię to każdego dnia na 100 procent. Dodatkowo wiem, że największą motywacja dla do ciągłej pracy nad sobą jestem ja z wczoraj, czy sprzed pół roku temu albo z czasów, gdy zaczynałam tańczyć breaka 12 lat temu. Bo wiem, że wykorzystałam każdy dzień na maxa, zrealizowałam plan. Gdy patrząc wstecz, przypominam sobie najtrudniejsze momenty, gdy ciało odmawiało posłuszeństwa, a głowa chciała przestać. Ale z czystym sumieniem mogę powiedzieć, że zawsze walczyłam. Pokonywanie barier i wymówek jest najlepszym sposobem na zaufanie sobie samej. Dodatkowo mobilizująco działa medytacja wdzięczności, akceptacja swoich mocnych i słabych stron, nastawienie i dystans do siebie oraz ludzie, którzy mnie otaczają: ekipa, przyjaciele, trenerzy i partner Johnny, który mimo odległości, zawsze był przy mnie. Wszyscy oni dawali mi niesamowite wsparcie. Wszystko to ma i miało kluczowe znaczenie w mojej motywacji i moich małych sukcesach.

Red Bull BC One Cypher Warsaw 2021: B-Girl Mery Berry vs B-Girl Darion

Jak myślisz, co będzie kluczowe podczas twojego występu na Last Chance Cypher?

Obecność i bycie tu i teraz. Chciałabym być obecna sercem, duszą i ciałem, tak jakby nic innego nie istniało. Chcę też, aby każdy moment tych zawodów został ze mną na zawsze. Podczas występu na Last Chance Cypher chcę po prostu dobrze się bawić, czuć radość i dać z siebie wszystko. Zamierzam przekazać to, co mam najpiękniejszego: moją energię, serce, flow. I jak bardzo kocham to, co robię. A co się stanie, tego nie wiem, ale co by nie było, będzie git. Chcę po prostu mieć z tego fun, także trzymajcie kciuki! (uśmiech)

Będziemy! Ostatnie pytanie – dla formalności – tylko zwycięstwo?

Oczywiście, że nie. (śmiech) Ale fajne by było! A tak serio, to mam świadomość, że ja już wygrałam. Zwycięstwo w krajowym Cypherze i przejście do walki o światowy finał Red Bull BC One to dla mnie naprawdę coś! Tym bardziej, że były przy tym różne momenty, ale ja zawsze walczę do końca. Oczywiście zwycięstwo jest ważne, to taka wisienka na torcie całej drogi, jaką przebyłam, ale nie jest dla mnie najważniejsze i mam nadzieję, że nigdy nie będzie. (uśmiech)