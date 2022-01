B Girl Yell: Chcę być najlepsza, pomimo wszystko

Kim Ye-ri aka B-Girl Yell, szybko stała się najbardziej znaną b-girl z Korei Południowej. W niecałe pół dekady zdobyła brązowy medal na Igrzyskach Młodzieżowych 2018 w Buenos Aires, w 2019 roku wygrała Red Bull BC One South Korea Cypher, a w 2020 zajęła drugie miejsce w Red Bull BC One E-Battle i walczyła z dziką kartą

5 niesamowitych bohaterów finału Red Bull BC One w … Ze światowego finału Red Bull BC One w Gdańsku …

Red Bull BC One World Final w Gdańsku to był ŚWIAT! Historia działa się na naszych oczach. Największe …

Co to był za wieczór! Zobacz film o Red Bull BC One World Final 2021

Ale to nie jedyne jej osiągnięcia, z których może być dumna. Yell zdobyła też bilet Igrzyska Azjatyckie w Hangzhou, wygrywając w listopadzie inauguracyjny Breaking Project Korea. Poza zwycięstwami w bitwach, Yell zdobyła sławę jako uczestniczka telewizyjnego show Street Women Fighter, reprezentując tam załogę YGX. „Odkąd pojawiłam się w tym programie, jestem wszędzie rozpoznawana. To dość szalone” – mówi tancerka.

Ale to nie jedyne jej osiągnięcia, z których może być dumna. Yell zdobyła też bilet Igrzyska Azjatyckie w Hangzhou, wygrywając w listopadzie inauguracyjny Breaking Project Korea. Poza zwycięstwami w bitwach, Yell zdobyła sławę jako uczestniczka telewizyjnego show Street Women Fighter, reprezentując tam załogę YGX. „Odkąd pojawiłam się w tym programie, jestem wszędzie rozpoznawana. To dość szalone” – mówi tancerka.

Ale to nie jedyne jej osiągnięcia, z których może być dumna. Yell zdobyła też bilet Igrzyska Azjatyckie w Hangzhou, wygrywając w listopadzie inauguracyjny Breaking Project Korea. Poza zwycięstwami w bitwach, Yell zdobyła sławę jako uczestniczka telewizyjnego show Street Women Fighter, reprezentując tam załogę YGX. „Odkąd pojawiłam się w tym programie, jestem wszędzie rozpoznawana. To dość szalone” – mówi tancerka.

, moi rodzice nie lubili tego, co robię. Mama była nauczycielką w szkole i chciała, żebym robiła coś podobnego. Nie chciała, żebym była b-girl. Nie dostałam więc zgody na to, by iść do porządnej szkoły tańca. Od 15. roku życia ćwiczyłam więc codziennie na placu zabaw przed moim domem. Któregoś dnia mama w końcu zobaczyła, jak tańczę i tak jej się to spodobało, że zapisała mnie na zajęciach w profesjonalnym studiu”.

Niedługo potem Yell dołączyła do czołowej południowokoreańskiej ekipy Gamblerz i jej kariera nabrała rozpędu. Było to o tyle imponujące, że po drodze musiała stoczyć jeszcze inną, szalenie ważną bitwę. Już jako dziecko, zaczęła tracić słuch. Kiedy była w trzeciej klasie szkoły podstawowej nagle poczuła, że coś jest nie tak. Ale to jej nie złamało i nie zburzyło młodzieńczych marzeń. Musiała się jednak nauczyć z tym żyć. A potem także tańczyć.

Niedługo potem Yell dołączyła do czołowej południowokoreańskiej ekipy Gamblerz i jej kariera nabrała rozpędu. Było to o tyle imponujące, że po drodze musiała stoczyć jeszcze inną, szalenie ważną bitwę. Już jako dziecko, zaczęła tracić słuch. Kiedy była w trzeciej klasie szkoły podstawowej nagle poczuła, że coś jest nie tak. Ale to jej nie złamało i nie zburzyło młodzieńczych marzeń. Musiała się jednak nauczyć z tym żyć. A potem także tańczyć.

Niedługo potem Yell dołączyła do czołowej południowokoreańskiej ekipy Gamblerz i jej kariera nabrała rozpędu. Było to o tyle imponujące, że po drodze musiała stoczyć jeszcze inną, szalenie ważną bitwę. Już jako dziecko, zaczęła tracić słuch. Kiedy była w trzeciej klasie szkoły podstawowej nagle poczuła, że coś jest nie tak. Ale to jej nie złamało i nie zburzyło młodzieńczych marzeń. Musiała się jednak nauczyć z tym żyć. A potem także tańczyć.