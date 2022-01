Baauer: w poszukiwaniu nowych brzmień i dźwięków

, czyli szybka dystrybucja piosenki czy klipu po sieci. Dzięki niemu gwiazdą możemy stać się niemal z dnia na dzień i to bez wychodzenia z domu. Wystarczy odpowiednio dobry kawałek wrzucić do netu, wykorzystać jej zasięgowe możliwości i… gotowe. Tak przynajmniej było z Baauerem, młodym producentem ze Stanów, który w 2013 roku zasłynął w świecie numerem „Harlem Shake”. Jego kawałek został wykorzystany jako podkład do zabawnego, tanecznego klipu, który szybko podchwyciły miliony ludzi.

to w dzisiejszych czasach łatwizna. Czysta przyjemność. Takiej rzeczywiście można doświadczyć, ale wcześniej trzeba przedrzeć się przez tłum konkurentów i wypracować sobie nazwisko na scenie. Szczęściarzom udaje się to na kilka sposobów. Przydaje się oczywiście talent, warsztat, przydają kontakty, ale w dzisiejszych czasach sprawdza się też

– popularnego trendu, w który wpisują się producenci pracujący w domu, z dala od dużych studiów, ale w duchu DIY (do it yourself – zrób to sam).

„To zdecydowanie było dziwne” – mówił w jednym z w wywiadów. „Ale ogólnie rzecz biorąc, kiedy patrzę na to wstecz, traktuję całą sytuację jako naprawdę fajne doświadczenie. OK, nic tu nie było pod moją kontrolą, mój numer był wykorzystywany na miliony sposobów, ale wiele mnie też nauczył. Na przykład tego, by nie dać się złapać w pułapkę”.

Co dokładnie miał na myśli? Szufladkowanie, z którego po sukcesie „Harlem Shake” chciał się wymiksować. Raczej żaden muzyk czy artysta nie lubi być szufladkowany, jakkolwiek może to być pomocne dla fanów szukających nowej muzyki. Ale po tym, jak po globalnym viralu ze swoim udziałem został uznany przez wszystkich za producenta trapów, Baauer szybko chciał udowodnić, że nie tylko takie brzmienia go interesują.

Bardzo fajny instrument z Japonii! Używany w muzyce zwanej gagaku, która jest starożytną cesarską muzyką dworską z Kraju Kwitnącej Wiśni. Był używany do zabawiania rodziny królewskiej. Brzmi niesamowicie i wygląda szalenie – jak coś z Marsa, jak jakiś instrument z Kosmosu. Do tego brzmi jak kościelne organy.

