baddyG: Wygranie East Surge'a to dopiero pierwszy krok

To była całkowita deklasacja. Team Acend nie pozostawił złudzeń co do tego, kto powinien awansować do turnieju Ascension, pewnie triumfując w dwóch tegorocznych splitach VALORANT Challengers 2023 East: Surge.

Kamil "baddyG" Graniczka, zawodnik Acend: Dzięki, ale szczerze mówiąc, to od samego początku taki właśnie był nasz cel. Budując obecny roster wiedzieliśmy, że to nie będzie szczyt naszych możliwości. Chcieliśmy wejść do Ascension i tam również zwyciężyć. Wygranie East Surge’a było tak naprawdę jedynie pierwszym krokiem do celu.

Moim zdaniem są one dość duże. Mamy niezłą grupę [Acend zagra z Dsyre, CGN Esports, Digital Athletics oraz SAW, przyp.red.] i myślę, że powinniśmy awansować do fazy LAN-owej, w której zagrają cztery najlepsze zespoły.

Wiadomo, końcowym celem każdego w zespole jest powtórzenie sukcesu “starxo” i “zeek’a”. Jak jednak wyglądają realistyczne plany na na kolejny rok czy dwa? Myślę, że przede wszystkim jest to awans do VCT i na turniej Masters. To według mnie cel, który jest w naszym zasięgu. Oczywiście przed nami też bardzo dużo pracy, ale mam nadzieję, że będziemy się powoli piąć w rankingu najlepszych drużyn.

Szczerze mówiąc, ja podchodzę dość krytycznie do tego tematu. Wydaje mi się, że polska scena, polskie drużyny, ogólnie polscy zawodnicy, od jakiegoś czasu stoją na tym samym poziomie. Zdarzały się jednostki, pokazujące się na scenie europejskiej, a gdy im się nie udało, wróciły do polski i tak jak grały na polskiej scenie rok czy dwa lata temu, tak grają dzisiaj. Nie widzę tu progresu i niestety to widać na serwerze. Albo głowa nie dowodzi, albo są podejmowane złe decyzje… Niestety, ja pomimo tego, że staram się zawsze przyglądać polskim drużynom, to podczas dwóch ostatnich splitów East Surge’a nie miałem za bardzo co oglądać pod tym względem.

O sukcesie w funkcjonowaniu organizacji można mówić, gdy cała polska ekipa może sobie pozwolić na grę full-time bez patrzenia czy z miesiąca na miesiąc starczy im środków do życia bez podejmowania żadnej innej pracy. Jeżeli to jest zapewnione, to pole do rozwoju jest.

I tutaj większość już zależy od tego, jak sami zawodnicy trenują razem, jaki jest trener, czy mają na przykład wsparcie psychologa… Wydaje mi się, że dziś, jeżeli chodzi o takie podstawowe środki do tego, aby ta polska scena się rozwijała, to w przypadku najlepszych zawodników one są.

Ja akurat zawsze starałem się mówić to co myślę. Nie ważne czy dana opinia jest krytyczna czy pozytywna. Staram się zawsze, aby ona była przede wszystkim szczera. To już nie jest etap, gdzie na polskiej scenie powinniśmy sobie mydlić oczy i wmawiać, że wszyscy jesteśmy najlepsi na świecie, że to po prostu świat jest przeciwko nam. Musimy się wziąć w garść jako zawodnicy i stale progresować.

Żeby jednak nie było tylko tak negatywnie, trzeba wspomnieć o sukcesie “PROFKA”, który został wybrany Rookie of the Split. Jak oceniasz ten wybór i czy sam “PROFEK”, o którym rok temu mówiono jako o tym jedynym “świeżaku” w Incognito, może być wzorem jak fajnie, harmonijnie iść do góry?

Szczerze mówiąc, gdy po raz pierwszy zobaczyłem, że “PROFEK” razem z “paTiTkiem” dołączają do Diamant, to od razu miałem wrażenie, że to może być ciekawy projekt. Nie spodziewałem się jednak, że zagrają aż tak dobrze.

Na pewno może on być dobrym przykładem dla graczy, którzy starają się pokazać, grając od najniższych szczebli rozgrywkowych. Dokładnie tak to powinno wyglądać. Mam nadzieję, że dalej będzie się tak samo rozwijał. Trzeba też przyznać, że Diamant był dobrym polem dla niego do jeszcze lepszej poprawy gry, zwłaszcza, że spotkał też tam fajnego trenera w osobie “pakko”.

Wydaje mi się, że wskazałbym “jasa”. To był bardzo solidny sezon w jego wykonaniu. Zaimponował mi niektórymi akcjami. Myślę, że gdyby oszlifować go pod dobrym trenerem, to ten gameplay mógłby być jeszcze czystszy.

Uważam, że mimo wszystko mamy zawodników, na których można zwrócić uwagę, którzy potrzebują tylko dobrego trenera czy bardziej doświadczonej osoby w drużynie. Tak by nakierowywać ich na ten wyższy tier rozgrywek. Bo to jednak duża różnica. Wielu graczy nawet nie zdaje sobie z tego sprawy jak bardzo. To w jaki sposób trenujesz, wszystko to co robisz poza grą, co jesz, jak śpisz… Właśnie w takich małych aspektach trzeba progresować, aby na dłuższą metę się rozwijać.

To pytanie słyszę bardzo często w różnych wywiadach. W rzeczywistości to jednak trudny temat. Trzeba by też wziąć pod uwagę choćby to, czy dopasują się dane charaktery. Czy jednak możliwe byłoby osiągnięcie tej topki na świecie? Myślę, że nie.

Oczywiście nie ma żadnego beefu. Z “benjyfishym” w rzeczywistości jesteśmy dobrymi znajomymi i mamy bardzo dobre relacje, lubimy się razem pośmiać. Chodziło tylko o to, aby wprowadzić troszkę humoru czy to na Twitchu czy na Twitterze. W zasadzie znikąd pojawiło się hasło, że będę go łowił i później już w każdym meczu, w którym gramy naprzeciwko siebie, lubię sobie zarzucić lekkiego baicika na Twitterze który jest też dla mnie dodatkową motywacją. Bo głupio później przegrać.

Natomiast po samym finale Surge’a, całą drużyną podpisaliśmy specjalnie dla niego bluzę. Niestety wiele osób nie załapało, o co chodziło, a miało to być odniesienie do słynnej akcji, gdy Zlatan Ibrahimović odesłał podpisaną koszulkę Lebronowi Jamesowi.

