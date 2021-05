Bargiel jako pierwszy zdobył Yawash Sar II i zjechał ze szczytu na nartach!

Wyprawa w składzie Andrzej Bargiel, Jędrek Baranowski, Darek Załuski, Kuba Gzela i Bartłomiej Pawlikowski

Cały ten czas poświęcili na podróż samolotami do Pakistanu, busem z Islamabadu wzdłuż Karakoram Highway do Gilgit, a następnie jeepami do Shimshal - najwyżej położonej miejscowości w rejonie Hunza - gdzie rozpoczęli kilkudniowy trekking do bazy pod Yawash Sar II.