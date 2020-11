5 pytań do Bartka Milczarka dotyczących Nervous z okazji 20. urodzin marki

Tak! W 2000 roku pracowaliśmy razem z Jarkiem Pijewskim w Metropolis w Łodzi i którejś zimy, kiedy były długie wieczory zaczęliśmy rozmawiać o tym, by założyć coś swojego i robić rzeczy, jakie się chce. Sprzedawaliśmy wtedy tony rzeczy od R Pure Denim, dla której jeździliśmy we trójkę z Tomkiem Frantem, który to miał sklep. Pomyślałem, że skoro ludzie przychodzą i proszą o te rzeczy, bo my je reprezentujemy, to równie dobrze byłoby przelać swoje pomysły i ideały na produkty. Inspirowaliśmy się wtedy firmami Foundation, Zero, Pig wheels, Toy Machine, Emerica i Black Label.

Wizja była taka, że skoro siedzimy w skate biznesie i mamy jakieś znajomości, to zaczniemy to rozprowadzać po całej Polsce. Tak mniej więcej minęły pierwsze dwa lata. Jak wspomniałem wcześniej, chcieliśmy żeby to była firma produkująca hardware i akcesoria, a ciuchy jako dodatek. Później poszło w produkcję desek, kiedy to mój najlepszy przyjaciel Bartek "Jester" Błażejewski wyemigrował do USA i współpracowaliśmy razem pomimo dużej odległości. Stąd się wziął kontakt do fabryki desek, która – jak się okazało – miała wyłączność dla Jamie Thomasa z ZERO. I na dobre wyszło, bo oni odesłali nas do Generator z Costa Mesa i tam zaczęła się produkcja desek w 2002 roku. Dla mnie zresztą to najlepsze deski ever.

