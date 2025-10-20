Nie wszystko można rozpisać w planie treningowym. W bieganiu liczy się flow

Jego pierwsze starty na arenie międzynarodowej w biegach górskich, dla wielu stały się inspiracją, od której zaczęła się ich fascynacja biegami w terenie. Po wielu latach rywalizacji na dystansach do 42 km - a nawet na 400 metrów, kiedy w 2020 wygrał Red Bull 400 w Zakopanem - postawił na ultra. To dla niego kolejny krok w rozwoju biegowym. I znowu jest w międzynarodowej czołówce. I po raz kolejny wielu ludzi wchodzących w świat biegania po górach może się nim inspirować.

Czy pamiętasz, jak zaczęła się twoja przygoda z bieganiem?

Moja przygoda z bieganiem zaczęła się jeszcze w czasach szkolnych, w rodzinnym mieście – Głuchołazach. To małe miasteczko w województwie opolskim, tuż przy granicy z Czechami, otoczone górami Jesenikami – jednymi z wyższych pasm górskich w Czechach. Już w szkole podstawowej brałem udział w wielu zawodach sportowych i zawsze byłem bardzo aktywny – lubiłem ruch. W Głuchołazach działał klub lekkoatletyczny Juvenia Głuchołazy, do którego trafiłem po tym, jak trener zwrócił na mnie uwagę podczas zawodów. W klubie trenowało wielu moich kolegów, więc szybko stało się to naszym wspólnym miejscem spotkań – po szkole spędzaliśmy tam mnóstwo czasu. Treningi były dla nas nie tylko sportowym wyzwaniem, ale też świetną zabawą. Oczywiście każdy chciał biegać szybciej, ale przede wszystkim traktowaliśmy to jako przygodę. Tak to trwało przez całe gimnazjum. Po trzech latach nauki postanowiłem pójść do szkoły średniej we Wrocławiu – do Liceum Ogólnokształcącego Mistrzostwa Sportowego. Była to klasa wspierana przez Polski Związek Lekkoatletyki i Ministerstwo Sportu, dzięki czemu uczniowie mieli zapewniony internat i profesjonalne szkolenie. Już w pierwszym roku nauki zdobyłem srebrny medal Mistrzostw Polski Juniorów Młodszych na dystansie 2000 metrów z przeszkodami, a z czasem zacząłem się specjalizować właśnie w biegach przeszkodowych. Kolejne lata przyniosły następne sukcesy – srebrny medal na 3000 metrów z przeszkodami i później na 5000 metrów.

Po ukończeniu szkoły średniej wiedziałem jednak, że choć mam na koncie kilka medali Mistrzostw Polski, to nie będę w stanie utrzymywać się wyłącznie z biegania. Zrozumiałem, że mój poziom sportowy nie pozwoli mi regularnie startować na mistrzostwach Europy czy świata. Dlatego postanowiłem pójść do Szkoły Pożarniczej w Poznaniu. Chciałem połączyć pracę strażaka z dalszym trenowaniem. Dlatego, gdy rozpocząłem pracę w straży w 2016 roku, postanowiłem skupić się wyłącznie na biegach górskich. Już wcześniej, jeszcze w czasach Juvenii Głuchołazy, zauważyłem, że w tego typu zawodach radzę sobie lepiej niż na bieżni – wygrywałem nawet z zawodnikami, którzy byli ode mnie mocniejsi na stadionie. Po prostu czułem, że to jest „mój klimat”: zmienny teren, większe wyzwania i dużo większa satysfakcja. Z czasem zacząłem startować również w mistrzostwach Europy i świata w tej dyscyplinie, spełniając swoje sportowe marzenia.

Bartek Przedwojewski © Colin Olivero Po zaledwie półtora roku regularnych treningów w górach stanąłem na podium jednego z najbardziej prestiżowych biegów na świecie. Wtedy już wiedziałem, że jestem na właściwej drodze. Bartek Przedwojewski

I już zostałeś, prawie na 10 lat w biegach górskich, licząc, że oficjalnie zacząłeś startować w górach w 2016 roku.

Od początku czułem, że w biegach górskich radzę sobie lepiej – ten teren, zmienność, wysiłek i emocje po prostu mi odpowiadały. Co ciekawe, kiedy zaczynałem, w Polsce biegi górskie nie były jeszcze aż tak popularne. W pewnym momencie zrozumiałem, że w lekkiej atletyce osiągnąłem już wszystko, co mogłem. W szkole średniej trenowałem jak profesjonalista, byłem na zapleczu kadry narodowej i doszedłem do poziomu, którego – jak wiedziałem – nie przeskoczę. Jednocześnie cały czas czułem, że biegi górskie są moim naturalnym środowiskiem. Wiedziałem, że dobrze sobie w nich radzę, i chciałem wreszcie sprawdzić, jak daleko mogę w nich dojść, jeśli poświęcę się im w pełni. Chciałem spróbować czegoś nowego, skupić się tylko na górach i przekonać się, czy faktycznie jestem w nich tak dobry, jak przeczuwałem.

Pod koniec 2016 roku wróciłem do Wrocławia i postanowiłem, że kolejny sezon poświęcę w pełni na starty w Polsce. Rok 2017 miał być dla mnie czasem nauki i rozwoju – chciałem startować jak najczęściej, analizować każdy bieg, wyciągać wnioski i systematycznie poprawiać swoje przygotowanie. Ten plan zadziałał. Wygrałem wiele prestiżowych zawodów w kraju i dla wielu osób byłem wtedy nową twarzą, która „pojawiła się znikąd” – nagle zacząłem wygrywać z Marcinem Świercem i bić rekordy tras.

Właśnie wtedy zostałem zauważony przez Team Salomon, do którego dołączyłem w 2017 roku. To był dla mnie ogromny krok naprzód – nowe możliwości, wsparcie sprzętowe, ale też kontakt z międzynarodowym środowiskiem biegowym. Kolejny cel, który sobie postawiłem, był prosty: w 2018 roku chciałem sprawdzić się za granicą, w najbardziej prestiżowych zawodach trailowych. W tym samym czasie powstała seria Golden Trail World Series – cykl, który miał połączyć najlepszych biegaczy górskich świata. O istnieniu serii dowiedziałem się właśnie od zespołu Salomona. Pomogli mi zdobyć numer startowy na kultową Zegamę, jeden z najbardziej kultowych biegów górskich na świecie. To był moment, o którym wcześniej nawet nie marzyłem – wcześniej oglądałem relacje z tego biegu, szukając inspiracji i motywacji, a nagle sam stanąłem na jego starcie. Zegama była moim pierwszym startem w cyklu i od razu zakończyła się ogromnym sukcesem – zająłem trzecie miejsce. Po zaledwie półtora roku regularnych treningów w górach stanąłem na podium jednego z najbardziej prestiżowych biegów na świecie. Wtedy już wiedziałem, że jestem na właściwej drodze.

Z perspektyw czasu, jak oceniasz swoją drogę do stania się profesjonalnym biegaczem?

Zacząłem trenować w wieku około dwunastu lat, więc od początku byłem częścią sportowego środowiska – najpierw jako młodzik, potem junior. Miałem co prawda dwuletnią przerwę, kiedy byłem w szkole pożarniczej – tam życie wyglądało trochę jak w wojsku, więc trudno było regularnie trenować. Jednak nawet wtedy traktowałem to raczej jako okres przejściowy, a nie rezygnację ze sportu - trening od zawsze był czymś poważnym, naturalną częścią życia. Co ciekawe, nigdy też nie planowałem zostać zawodowym sportowcem. Moim celem było po prostu mieć stabilną pracę – właśnie dlatego wybrałem szkołę pożarniczą – i po godzinach trenować biegi górskie.

Ale miałeś plan!

Kiedy w 2017 roku dołączyłem do Teamu Salomon, nie miałem żadnego kontraktu finansowego. Dopiero w kolejnych latach zespół sam zaproponował współpracę na takich zasadach, a z czasem te kontrakty stawały się coraz bardziej profesjonalne i rozbudowane. W pewnym momencie wspólnie doszliśmy do wniosku, że mogę całkowicie poświęcić się bieganiu – zrezygnować z pracy w straży i skupić się tylko na sporcie. Patrząc z perspektywy, myślę, że moja kariera rozwijała się równolegle z rozwojem samej dyscypliny i wzrostem znaczenia biegów górskich na świecie. Miałem szczęście znaleźć się w idealnym momencie – na styku epoki amatorskiego podejścia i profesjonalizacji trail runningu.

Ciekawa jestem o treningi, jak się zmieniały u ciebie, szczególnie porównując obecne czasy, kiedy trenowanie jest napędzane danymi i cyferkami.

Mój obecny trener Andrzej Orłowski pojawił się w moim biegowym życiu w pierwszym roku startów w cyklu Golden Trail World Series. Wtedy zrozumiałem, że moje bieganie zaczyna się robić poważne i potrzebuję kogoś, kto spojrzy na mój trening z boku, pomoże mi go uporządkować i odpowiednio poprowadzić. Odezwałem się więc do Andrzeja, a on zgodził się na współpracę – od tamtej pory trenujemy razem.

Bartek przedstartowo © Jordi Saragossa / @the.adventure.bakery

Jeśli chodzi o sam trening, to z roku na rok bardzo się on zmieniał. Na początku nie mieliśmy zbyt wielu źródeł wiedzy – nie było opracowań, badań czy książek o przygotowaniu do biegów górskich. Wszystkiego uczyliśmy się metodą prób i błędów: sprawdzaliśmy różne rozwiązania, wyciągaliśmy wnioski i w kolejnym sezonie modyfikowaliśmy plan.

Golden Trail Series też wymuszała elastyczność. Co roku zmieniały się trasy i lokalizacje, więc trzeba było dostosowywać przygotowania do profilu biegów. Jeśli sezon obejmował szybkie, łatwiejsze trasy, skupialiśmy się na szybkości i wytrzymałości szybkościowej. Gdy w kalendarzu pojawiały się biegi w trudnych, technicznych terenach – jak w Norwegii – pracowaliśmy nad siłą i wytrzymałością siłową. W biegach górskich nie ma jednego uniwersalnego planu – wszystko zależy od tego, do jakich zawodów się przygotowujesz. Dzisiaj, oczywiście, mamy znacznie więcej danych – pomiarów, analiz, aplikacji i zegarków. To pomaga, ale czasami też… trochę odbiera radość z biegania. Kiedyś trenowaliśmy bardziej „na flow”, intuicyjnie, i to miało swój urok. Dziś często mówi się, że wszystko musi się zgadzać w Excelu, ale ja wiem, że to nie gwarantuje sukcesu. W biegach liczy się też intuicja, doświadczenie i samopoczucie – i staram się o tym pamiętać. Dlatego, kiedy współpracuję teraz z innymi zawodnikami, zawsze podkreślam, że cyferki nie są najważniejsze. Interesuje mnie, jak się ktoś czuł podczas biegu – nie czy biegł po 4:00, czy po 4:15. Bo to właśnie czucie swojego ciała i radość z biegania dają najwięcej – i to jest coś, czego nie da się zmierzyć żadnym urządzeniem.

A jak podsumujesz ostatni sezon startów?

Ten sezon był dla mnie wyjątkowo trudny. Już na samym początku okresu przygotowawczego pojawiły się problemy zdrowotne – zdiagnozowano u mnie przewlekły stan zapalny zatok. Próbowaliśmy różnych metod leczenia farmakologicznego, ale okazało się, że jedynym skutecznym rozwiązaniem będzie operacja. Wspólnie z lekarzem i moim zespołem zdecydowaliśmy, że wykonamy ją dopiero po starcie w CCC (festiwal UTMB) , żeby nie przerywać sezonu.

Z perspektywy czasu wiem, że to nie była najlepsza decyzja. Stan zapalny był na tyle zaawansowany, że praktycznie cały czas czułem się źle – miałem problem z regeneracją, często chorowałem i nie byłem w stanie trenować tak, jak bym chciał. Dlatego trudno mi ten sezon podsumować w kontekście sportowym – po prostu nie mogłem w pełni wykorzystać swojego potencjału. Były dwa biegi, z których byłem zadowolony, ale też dwa, z których musiałem zejść, właśnie przez problemy zdrowotne. Chciałem jednak spróbować, bo wiedziałem, że operacja w sezonie wiązałaby się z roczną przerwą – dlatego dopiero we wrześniu przeszedłem operacje.

Z trasy CCC musiałeś niestety zejść.

CCC to dla mnie zawsze najważniejszy start w sezonie. To impreza kluczowa zarówno z perspektywy moich sponsorów, jak i całego mojego kalendarza startowego. Zawsze zależy mi, żeby tam się pokazać z jak najlepszej strony. W tym roku jednak sytuacja była wyjątkowa – pojechałem na CCC chory, będąc na antybiotyku. Wiedziałem, że może być różnie, że mogę mieć problemy podczas biegu. Podobnie było na początku sezonu – wtedy też miałem start, na który dotarłem z gorączką. Czułem się fatalnie, ale skoro już byłem na miejscu, postanowiłem spróbować.

Jak oceniasz takie momenty, jak DNF? Czy byłeś na nie przygotowany?

Mój DNF nie był dla mnie zaskoczeniem. Już wcześniej dopuszczałem taką możliwość. Oczywiście, to nigdy nie jest łatwe, ale mając świadomość, że powodem był stan zdrowia, łatwiej było mi to zaakceptować. Inaczej niż kilka lat temu, kiedy DNF zdarzył mi się przez upadek podczas biegu, w momencie, gdy byłem na drugim miejscu. Wtedy to bolało o wiele bardziej – wiedziałem, że jestem w świetnej formie i że to mógł być naprawdę dobry wynik.

Tutaj jednak musiałem po prostu przyjąć sytuację taką, jaka była. Mimo wszystko po biegu byłem mocno przybity. Przez trzy tygodnie kompletnie odciąłem się od sportu – nie oglądałem zawodów, nie śledziłem wyników, nie chciałem mieć z tym nic wspólnego.

Dałem sobie przestrzeń, żeby przeżyć te emocje, być świadomym smutku i żałoby. Sezon był trudny ze względu na problemy zdrowotne, dlatego te kilka tygodni pozwoliły mi trochę „poużalać się” nad sobą. Byłem smutny i przygnębiony. Podobnie było po operacji, kiedy dochodzenie do siebie było bardzo ciężkie. Kiedy jednak moje zdrowie zaczęło wracać do normy, wróciła też energia i motywacja. Chcę znów trenować intensywnie, ale zdaję sobie sprawę, że muszę jeszcze stopniowo odbudowywać formę. Musiałem od tego odpocząć, złapać dystans i dopiero po 3-4 tygodniach wróciła chęć do treningu i myślenia o kolejnych startach.

Trzymamy kciuki za zdrowie! A jak mentalnie podchodzisz do treningów i startów na tak wysokim poziomie?

Duże wsparcie daje mi trening mentalny z psychologiem sportowym – uczę się tam przygotowania nie tylko fizycznego, ale także mentalnego do zawodów. Przygotowuję się nie tylko do samego biegu, ale też do kilku dni przed startem. Zawodnicy przyjeżdżają 3–4 dni wcześniej, a to właśnie czas największego obciążenia. Są wywiady, konferencje prasowe, rozmowy z innymi zawodnikami – jesteś wtedy na świeczniku. To wszystko trenuję mentalnie, by umieć sobie z tym radzić. Nie ma jednego prostego sposobu na takie przygotowanie – to skomplikowany proces. Codziennie diagnozuję swoje odczucia i dopasowuję je do swojej analizy, działając zgodnie z wypracowanymi mechanizmami.

A jakie kolejne plany w bieganiu i startach?

Patrząc jednak w przyszłość, już powoli myślę o kolejnym etapie kariery. Po siedmiu latach startów w Golden Trail Series, gdzie dominowały biegi do 42 km – szybkie, dynamiczne, bardzo intensywne – czuję potrzebę nowego wyzwania. Dlatego teraz chcę skupić się na dłuższych dystansach, w granicach 50–100 km. Potrzebuję nowej motywacji i świeżego bodźca. Chcę też mieć pewność, że po zakończeniu kariery nie będę żałował, że czegoś nie spróbowałem. Biegi ultra to dla mnie kolejny krok – zarówno sportowo, jak i mentalnie.

Meta to prawdziwy test – mięśnie odmawiają posłuszeństwa, to chyba największy wysiłek, jaki kiedykolwiek miałem do wykonania w tak krótkim czasie Bartek o Red Bull 400

Jesteś nie tylko zawodnikiem, ale też trenerem. Jak wygląda twoja praca z biegaczami i co daje ci największą satysfakcję w tej roli?

Nazywam to opieką trenerską. Współpraca z nimi daje mi ogromną satysfakcję, bo mogę obserwować ich rozwój, pomagać w treningu i przygotowaniu mentalnym oraz widzieć, jak rosną ich umiejętności i motywacja. Przygotowuję program treningowy dla danej osoby, oparty na wcześniejszych rozmowach, wywiadzie, możliwościach i dotychczasowych startach. Staram się, żeby był dopasowany do stylu życia, pracy i celów sportowych danej osoby. Kiedy program jest już gotowy, zaczynam opiekować się zawodnikiem – proponuję konkretne treningi do realizacji, udzielam zaleceń i szkolę, aby wiedzieli, jak prawidłowo wykonywać poszczególne ćwiczenia. Regularnie spotykam się z nimi online, by sprawdzać, jak się czują i jak przebiega realizacja programu. Bardzo cenię sobie kontakt i komunikację – staram się być opiekunem i przewodnikiem, który wdraża elementy treningowe i daje poczucie przynależności do społeczności.

Po 5 latach wróciła impreza Red Bull 400, czyli bieg na szczyt Wielkiej Krokwi. W 2020 wygrałeś z rekordowym czasem. Czy pamiętasz swój start?

Tak, pamiętam ten start dosyć dobrze. Pojechałem wcześniej do Zakopanego i specjalnie wynająłem miejsce z widokiem na skocznię, żeby mentalnie przygotować się do wysiłku. Red Bull 400 to ekstremalny wysiłek na bardzo krótkim dystansie – krótko, szybko, intensywnie – i chciałem oswoić swój organizm z takim wysiłkiem. Byłem jednak bardzo zaskoczony stromizną Wielkiej Krokwi. W niektórych momentach nie da się już biec, trzeba wspinać się rękami, jak najszybciej pokonując trasę po linach. Meta to prawdziwy test – mięśnie odmawiają posłuszeństwa, to chyba największy wysiłek, jaki kiedykolwiek miałem do wykonania w tak krótkim czasie. Czy polecam to innym biegaczom? Zdecydowanie tak. To doświadczenie dla każdego – nie trwa długo, więc nie wymaga godzin biegania po górach. Bycie na skoczni narciarskiej, na której zimą większość ludzi ogląda skoki, to naprawdę przeżycie.

Dołożyłeś sporą cegiełkę w promowanie biegania górskiego w Polsce. Co według ciebie jeszcze dobrego przed nami?

Myślę, że moja konsekwencja i dążenie do celu bardzo mocno inspirowały. W Golden Trail World Series, który wymagał udziału w pięciu–sześciu zawodach w ciągu roku, regularnie pokazywałem się na trasach, co kilka tygodni przypominając, że trwa rywalizacja i że jest coś wyjątkowego w biegach górskich. Dawałem emocje i wydaje mi się, że to spodobało się – zaczęli oglądać, startować, a także opowiadać innym o tej dyscyplinie. Wcześniej też nie było nikogo, kto tak regularnie stawałby na wysokich miejscach w międzynarodowych imprezach. W tym cyklu biegowym brałem udział 33 razy przez 7 lat. Dodatkowo ludzie, trochę zmęczeni klasycznymi biegami ulicznymi, zaczęli szukać nowych wyzwań – bardziej przygodowych, bliższych naturze, nastawionych na pokonywanie własnych granic. Takie były tego początki.

Jakie rady dałbyś biegaczom i biegaczkom zaczynającym przygodę w biegach górskich?

Przede wszystkim radzę, żeby próbowali i startowali w zawodach z lepszymi od siebie. To pozwala ocenić, gdzie się znajdują, nad czym muszą pracować i na czym się skupić. Starty w lokalnych biegach i wygrywanie wśród rówieśników są fajne, ale nie dają rozwoju. Druga rada – cierpliwość i pasja. Trzeba naprawdę lubić to, co się robi, bo bez prawdziwej pasji ciężko będzie utrzymać regularne treningi i rozwijać się w tej dyscyplinie.

Bartek Przedwojewski © Golden Trail World Series

Dzięki Bartek za rozmowę!

Bartłomiej Przedwojewski - biegacz górski reprezentujący Team Salomon. Zwycięzca cyklu GTWS w 2020 roku. Reprezentant kraju na arenie międzynarodowej.