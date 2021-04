Wywiad: Bartek Woliński i Slopestyle'owa (R)ewolucja

Maciej Świerz: Bartek, robisz zdjęcia już parę dobrych lat. Czy w trakcie swojej kariery zaobserwowałeś coś, co ja nazywam "slopestyle’ową rewolucją"? Wiesz o co chodzi - dawniej na jednej hopie zawodnicy robili flipa, na innej 360-tkę, na kolejnej whipa i wygrywali zawody. Teraz Johansson potrafi połączyć te 3 sztuczki w jedną i jeszcze coś dołożyć. To jest jakaś abstrakcja!

Bartek Woliński: Tak, widać to gołym okiem. Pamiętam jeszcze, jak jeździliśmy z chłopakami na zawody Vienna Air King. Tam wystarczyło zrobić flipa, dołożyć jakąś “prostą” sztuczkę z dropa, kombo z trójką i wygrywało się zawody. Teraz jest zupełnie inaczej.

Myślę, że jednym z głównych powodów tej zmiany są tory, które stały się bardzo nudne. Był taki czas, gdy FMB chciało bardzo ujednolicić przeszkody, bo miało to olbrzymi wpływ na bezpieczeństwo zawodników. Podobnie jest przecież w freestyle motocrossie, gdzie odległość od hopy do lądowania zawsze jest praktycznie taka sama. To w pełni zrozumiałe, bo dzięki temu zawodnicy są w stanie zbudować sobie przeszkody w domu i do oporu trenować niektóre sztuczki.

Trzeba mieć jednak świadomość zagrożeń, jakie się z tym wiążą. FMX jako sport w zasadzie się skończył. Zostały już tylko pokazy bo zawodnicy sięgnęli sufitu. Osiągnęli limit i tylko raz na jakiś czas w sieci pojawia się coś nowego, zazwyczaj mocno porąbanego, ale zawody jako takie, praktycznie nie istnieją. W slopestyle’u zaczęło się robić bardzo podobnie. Wielu riderów pobudowało sobie backyardy z hopami, które są doskonałym odwzorowaniem przeszkód przygotowywanych na zawody. Ci goście przyjeżdżają na zawody i czują się jak u siebie. Dochodzi kilkadziesiąt tysięcy kibiców, ale wiesz… Hopy są takie same.

Teraz mamy erę akrobatyki rowerowej.

Nastała era "rowerowej akrobatyki" © Bartek Woliński

Kiedyś, jak zawodnicy wpadali na zawody Red Bull Joyride to mieli do wyboru dużo różnych linii przejazdu. Co przeszkodę, każdy miał do wyboru 2 lub 3 opcje. To było naprawdę super, bo wszyscy musieli wykazać się kreatywnością. Riderzy robili proste sztuczki na różnych przeszkodach. Rozmiar hop się zmienił. Stały się naprawdę ogromne, a triki stały się tak skomplikowane, że czasem ciężko to ogarnąć. Takie sztuczki są zdecydowanie bardziej widowiskowe, ale jak powiedziałeś - chodzi bardziej o liczbę flipów, obrotów rowerem, kierownicą, czy złożoność jakiegoś kombosa.

Był jakiś taki charakterystyczny moment, który zapoczątkował ten "przewrót"?

Chyba zaczęło się od sezonu, w którym Semenuk i Rheeder zaczęli ze sobą rywalizować o to, kto ogarnie lepsze triki w opo. (rotację lub trik w przeciwny do naturalnego kierunku) Katowali się na każdych zawodach, a dla mnie jako fotografa było to mega słabe. Ciężko jest zrobić dobre zdjęcie triku, który jest wykonywany w przeciwnym kierunku, bo zazwyczaj po prostu źle to wygląda. Wolę bardzo proste i stylowe triki, bo one po prostu dobrze prezentują się na zdjęciach.

One at a Time

Staram się zrozumieć to podejście. Wiem, że coś takiego robi większe wrażenie na widzach i w jakimś sensie jest bezpieczniejsze. Fajnie się to ogląda, ale sądzę, że przez 10 tysięcy obrotów w każdym przejeździe, zwykli śmiertelnicy nie do końca są w stanie ogarnąć ten sport. To czy dany trik wykonany został jako "regular" czy "oppo" są w stanie rozróżnić tylko sędziowie i najbardziej wkręceni zajawkowicze. Szary Kowalski widzi tylko, że rider najpierw machnął rowerem w jedną stronę, potem w drugą. Nie do końca jest w ogóle świadomy tego czym to się różni i prawdopodobnie nie ma to dla niego większego znaczenia. Cashroll czy twister, to już inna bajka. Są niezwykle widowiskowe i są kolejnymi sztuczkami na drodze rowerowej ewolucji.

Trochę się boję, ale muszę o to zapytać. Powiedziałeś, że FMX rozwijał się i rozwijał, aż w końcu pojawił się “sufit”. W europie organizuje się coraz więcej pokazów rowerowych, a zawody, lekko przyhamowały. Rowerowy freestyle też kiedyś się “skończy”?

Myślę, że niestety jest to bardzo prawdopodobne. Jeśli organizatorzy imprez nie będą budować bardziej kreatywnych torów na zawody, to prędzej czy później zawodnicy poszukają swojego miejsca na pokazach. Jest to dużo bezpieczniejsze i to z wielu powodów. Znika presja, riderzy robią to co chcą, a nie walczą o to, by przebić wynik rywala. Dodatkowo lądowania często wyłożone są poduchą lub jakimś rezi. Ludzie przychodzą na pokazy, płacą za bilety - wszyscy na tym korzystają.

Wracając jeszcze do zawodów… Pamiętasz momenty, w których powstawały np. cashroll czy twister?

Pamiętam, że przez kilka dni nie wiedziałem jak to w ogóle możliwe.

No właśnie. Ale, jak ktoś odlokował taką sztuczkę, to momentalnie wszyscy zaczynali się jej uczyć. Zawodnik, który potrafił odjechać taki “nowy trik”, wygrywał zawody. Zobacz jak to wygląda teraz. Przestrzeń na wykonanie nowych sztuczek, których nikt wcześniej nie wylądował skurczyła się do bardzo niewielkich rozmiarów. Oczywiście jest jeszcze kilka opcji, które się nie wydarzyły, ale ten nasz “sufit”, o którym już wspominaliśmy, jest dużo bliżej niż 10 lat temu.

4 tailwhipy Dawida Godźka , to dla mnie limit jeśli chodzi o kręcenie whipów.

Noooo, myślę, że jakby była duża hopa, to pięć jest jeszcze do zrobienia. (śmiech)

Dobra, to musimy go podpuścić.

Zdecydowanie (śmiech)

Wracając jeszcze do naszego sufitu. Myślisz, że jak wystarczająco mocno w niego wlecimy to uda się go przebić?

Myślę, że rozwiązaniem tego problemu są bardziej kreatywne tory . Trzeba je budować tak, by każda linia przejazdu dawała szansę na zwycięstwo. To niby teraz tak działa, ale wiesz jak wyglądają tory na zawodach w Kanadzie... Dwie możliwości przejazdu, ale jedna z większą hopą, umożliwiającą zrobienie dużo grubszego triku. To nie działa. Te przeszkody muszą dawać takie same możliwości, zawodnicy muszą wiedzieć, że na różnych przeszkodach, będą mogli powalczyć o podobne punkty. To na pewno nie jest łatwe, ale jeśli sport ma się rozwijać, a nie cofać, to myślę, że trzeba czegoś takiego spróbować.

Może zawody dziewczyn trochę zmieniłyby podejście organizatorów? Ciekawe czy zobaczymy w końcu zawodniczki na torach do slopestyle'u.

Byłoby świetnie. W ostatnich latach zrobiły niesamowity progres i myślę, że to tylko kwestia czasu jak przesiądą się na największe skocznie.

W ubiegłym sezonie pokazały pazur w zawodach Speed & Style. Myślę, że wszyscy czekali na taką zmianę. Mam jeszcze jeden pomysł. Co gdyby duże rowery wróciły na X-Games?

W sensie MTB?

Tak dokładnie. Gdzieś po środowisku krążyła informacja, że szykuje się wielki powrót, ale muszę przyznać, że nie wiem jak to się ostatecznie skończyło.

Kojarzę temat. Chyba chodzi o te edity publikowane w internecie.

A tak, widziałem że między innymi B-Rage Vestavik miał coś nagrywać, ale chyba złamał stopę.

Gdyby sloopestyle jakimś cudem wrócił na X-Games, to byłoby naprawdę kozacko. Jedyne takie zawody odbyły się już parę dobrych lat temu w Monachium. Byłem wtedy na miejscu i pamiętam, że strasznie wiało, ale sam tor był jak na X-Games niesamowity. Oczywiście było kilka konkretnych hop, ale pojawiło się też mnóstwo nietypowych przeszkód, na których riderzy na pewno czuli się dość niekomfortowo. Na pewno nikt nie zbudował czegoś takiego w swoim ogródku, więc zawody były po prostu nieprzewidywalne.

No właśnie - może powrót MTB na X-Games to rozwiązanie naszego problemu?

Tak zdecydowanie! (śmiech) Mam wrażenie, że wystarczyłoby, trochę pokombinować, przebudować kilka przeszkód na Crankworxach, ale pewnie jest to bardziej skomplikowane niż się nam wydaje. W sezonie 2020 na zawody Red Bull Joyride zaplanowano budowę zupełnie nowego toru. Pandemia niestety pokrzyżowała plany organizatorów, ale jeśli wirus w końcu odpuści, to może dojdzie do jakiegoś przełomu.

Pewnie trzeba będzie pojechać w tym roku i sprawdzić.

Nie ma innego wyjścia!