Bartek Woliński - Zawód: Fotograf. Rowerowy

Maciej Świerz: Siema Bartek, co tam u Ciebie słychać?

Bartek Woliński: Cześć! Jestem obecnie w Bielsku, siedzę i chilluje.

Czyli teraz mały okres odpoczynku od fot?

Tak. Chwilę temu skończyliśmy realizować “Mafię” z Dawidziorem. Był to ostatni projekt, który miałem zaplanowany na ubiegły sezon, który jak wszyscy wiemy, był dosyć nietypowy. Zamiast regularnego Pucharu Świata, odbyły się tylko cztery wyścigi, które zorganizowano późną jesienią. Po drodze zrealizowałem kilka mniejszych projektów i to by było na tyle.

Dawid Godziek i jego czarny Mercedes sec 500 © Bartek Woliński

Na szczęście mamy nowy rok i nowy sezon. Styczeń, luty i marzec to miesiące, które staram się poświęcać na realizację swoich własnych projektów i często jeżdżę na tripy z Szymkiem i Dawidem . Byliśmy już w Utah, w Nowej Zelandii - zawsze bardzo aktywnie korzystaliśmy z przerwy między sezonami. Wiadomo, że w tym roku ze względu na panującą sytuację jest trochę gorzej, ale cały czas kombinujemy. Na razie próbujemy ogarnąć jakieś miniprojekty na miejscu i czekamy na kolejne decyzje dotyczące luzowania restrykcji.

No dobrze, a co robisz w zimie, jak jesteś na miejscu i rowery wszystkich ludzi trafiają na wieszaki na ścianach.

Przeprowadziłem się do Bielska, bo ostatnie kilka lat mieszkałem w Warszawie. Wcześniej był jeszcze Kraków, który był bardzo fajny, bo mogłem jeździć na rowerze i robić zdjęcia. Jednak im bardziej wkręcałem się w fotografię, tym większy problem miałem z podróżowaniem. Kraków stał się za mały, w szczególności jeśli chodzi o lotnisko i dostępne połączenia. Za dużo razy utknąłem w Warszawie na przesiadkach między lotami i stwierdziłem, że może zamieszkanie w stolicy to wcale nie jest taki głupi pomysł.

Fajnie mi się mieszkało, dopóki nie zaczęło mi brakować lasu i jazdy na rowerze. Ja też latam hopki i mam zajawę na rower, ale katowanie w kółko tej samej linii na kazoorce, to jednak nie do końca to co najbardziej podoba mi się w tym sporcie podoba. Najpierw pomyślałem, że jeśli nie Warszawa, to pewnie przeprowadzę się za granicę w jakieś ciekawe miejsce. W mojej głowie pojawiło się też rowerowe Bielsko, które z roku na rok bardzo fajnie się rozwijało. To była moja ostateczna decyzja i muszę przyznać, że nie żałuję, bo póki co bardzo fajnie się tu mieszka.

W bielsku jeżdżę na rowerze i na nartach. Teraz w zimie zacząłem chodzić na skitourach i bawić się w freeride i muszę przyznać, że jest to mega zajawka. W porównaniu do jazdy na rowerze jest to dużo bezpieczniejsza zabawa, a progres przychodzi zdecydowanie szybciej.

Ja w ogóle uważam, że statystycznie rzecz biorąc w Polsce, narciarstwo pozatrasowe jest bardziej bezpieczne niż jazda po stoku. Milion ludzi, na jednej trasie, słabe warunki…

Dokładnie!

Czy Ty jako fotograf potrzebujesz przerw od robienia zdjęć, tak jak zawodnicy robią sobie przerwy od uprawiania sportu?

I tak i nie. Krótsze przerwy są fajne, ale ja zdecydowanie nie lubię z tym przesadzać. Zamiast robić długie przerwy wolę skupić się na przykład na realizacji swoich pomysłów. To sprawia mi zdecydowanie większą radość niż odkładanie aparatu na półkę. Oczywiście czasem krótki urlop jest wskazany, ale przez ostatni rok, raczej czegoś takiego nie potrzebowałem.

Ostatni rok był jedną wielką przerwą.

Dokładnie tak.

Od razu robiłeś zdjęcia rowerzystów, czy zaczynałeś od czegoś innego?

Zaczynałem od różnych rzeczy. Robiłem zdjęcia kiecek, torebek, sesje produktowe, a nawet dwa wesela. To były pierwsze i ostatnie wesela, na których robiłem zdjęcia.

Rozumiem, że był to dla Ciebie za duży ciężar. Który to był mniej więcej rok?

Chyba 2009.

I wtedy kupiłeś aparat, czy robiłeś fotki i zaczynałeś na tym zarabiać?

Wtedy kupiłem aparat. Nie wiem czy pamiętasz, ale w tamtych latach organizowane były zawody skafunder bike fest. To była inicjatywa moja i braci Borek . W starej, rozpadającej się hali kolejowej, którą wynajęliśmy od miasta za złotówke, zbudowaliśmy naprawdę kozacki tor. Uderzyliśmy do najmocniejszych w Polsce sponsorów rowerowych i załatwiliśmy też wsparcie kilku lokalnych firm. Jak na to, że mieliśmy wtedy 17/18 lat, to była naprawdę konkretna impreza. Zawody organizowaliśmy rok w rok przez 3 lata. Działaliśmy we trójkę z braćmi Borek, a jako filmowiec dołączył do nas Kuba Klawikowski .

Czyli zacząłeś od eventówki?

Tak, później na drugiej edycji zacząłem też coś kręcić kamerą, pożyczoną od ziomka, którego tata kręcił wesela. Zajarałem się, ale nie było mnie stać na kamerę i ostatecznie kupiłem aparat. Okazało się nawet, że zdjęcia robi się łatwiej niż kręci filmy i w sumie to tak już zostało. (śmiech)

Miałeś taki moment że stwierdziłeś “To jest coś z czego da się żyć, i coś co chcę robić w życiu?”

Chyba zaczęło się od takiego pierwszego dużego zlecenia dla Dartmoora. Wtedy jeździł dla nich Szymon i tak się złożyło, że obaj wylądowaliśmy na studiach na polibudzie we Wrocławiu. Studiowałem, a na boku cały czas robiłem foty z Szymonem. Pierwsze zdjęcia zaczęły się sprzedawać, a ja zacząłem coraz mocniej inwestować w sprzęt. Kupiłem pierwsze lampy błyskowe, a to były jeszcze takie czasy, że mało kto w Polsce w ogóle wykorzystywał taki sprzęt do robienia fot. Po pewnym czasie zrozumiałem, że polibuda to chyba nie jest miejsce dla mnie i przeprowadziłem się do Krakowa, gdzie zacząłem chodzić na zajęcia do Akademii Fotografii. To była mała prywatna szkoła, która dopiero się otworzyła. Wykładało na niej mnóstwo aktywnych fotografów, którzy znali się na rzeczy. Bardzo dużo się tam nauczyłem.

A przed studiami jak uczyłeś się robić zdjęcia? Patrzyłeś na to jak wyglądają foty w magazynach sportowych, szukałeś informacji w internecie?

Bardzo dużo wyjaśnił mi kumpel. Ten sam, który przy organizacji zawodów pożyczył mi kamerę. Sporo czasu spędziłem na poszukiwaniu informacji na różnych forach i dalej już poszło. Początki były dość spontaniczne, ale chyba tak jest najlepiej.

Pełna zgoda. Co najbardziej lubisz w pracy fotografa?

W mojej pracy najbardziej lubię podróże i poznawanie nowych, niezwykłych miejsc. Jeśli chodzi już o sam proces fotografowania, to chyba najbardziej jara mnie współpraca z ludźmi, których spotykam w trakcie zleceń, poznawanie ich historii i spędzanie z nimi czasu. Często są to riderzy, których wcześniej oglądałem tylko w dużych produkcjach filmowych. Nagle okazuje się, że to są zwykli ludzie, często z małych miejscowości, którzy po prostu zapracowali sobie na to, co teraz robią.

Jak zrobić idealne zdjęcie? Co jest dla Ciebie najważniejsze?

Red Bull Illume 2016 - Autor Bartek Woliński © Bartek Woliński

Myślę, że kompozycja, światło i na pewno ostrość. Ja zawsze zwracam uwagę na to, żeby zdjęcie było ostre i muszę przyznać, że chyba mam na tym punkcie świra.

Pewnie dlatego robisz teraz foty na Pucharze Świata, a nie na zawodach rowerowych o puchar burmistrza Kipsznej Zdrój. Jak jesteśmy przy Pucharze Świata - Wolisz robić zdjęcia na zawodach zjazdowych, czy na Crankworxach?

Zdecydowanie na zawodach slopestyle’owych. Jest bardziej chillowa atmosfera, mniejsza liczba fotografów, no i to właśnie ten sport znam tak naprawdę od podszewki. Zaczynałem od zdjęć na dirtowych i slopestyle’owych zawodach. Później nawiązałem współpracę z Red Bullem i zacząłem robić foty na Pucharach Świata. Wtedy z zawodników kojarzyłem tylko Minnara, Hilla i Aarona Gwina, a o samym sporcie nie miałem bladego pojęcia. Wiedziałem tylko, że chłopaki jadą z góry na dół, ale to mi chyba wystarczyło. Dość szybko odnalazłem się w tym środowisku i muszę przyznać, że teraz mam też zajawę z fotografowania na zjazdowych zawodach.

Masz zawodników ziomali którym podpowiadasz? Byłem na Pucharze Świata i zastanawiałem się, czemu riderzy tak często zatrzymują się przy różnych fotografach. Dopiero potem zrozumiałem, że strzelając foty widzicie wszystkie linie przejazdu i możecie powiedzieć która jest szybka, a która wolna.

Zawsze podpowiadałem Łuaksikowi i Czermakowi jak ścigali się na zawodach. Na trasach jest tyle różnych możliwości, że czasem ciężko się w tym wszystkim połapać. Nawet najlepsi riderzy z pierwszej piątki bardzo często wybierają zupełnie różne rozwiązania. Czasem zdarzają się jednak miejsca, które jednym pasują, a innym nie. Wtedy trzeba przetestować różne opcje kilka razy, by ostatecznie wybrać najszybszą, najabrdziej optymalną linie przejazdu. To są ułamki sekund, ale to właśnie one decydują o tym, kto jest pierwszy, a kto dziesiąty. Często zatrzymuje się też przy mnie Loic Bruni, czy Finn Iles i pytają mnie kto, którędy przejeżdża. Tej dwójce zawsze chętnie podpowiadam.

Loïc Bruni w obiektywie Bartka © Bartek Wolinski

To w ogóle jest bardzo ciekawa sprawa, bo robienie zdjęć na zawodach downhillowych w niesamowity sposób odbiło się na mojej jeździe. Zupełnie inaczej rozkminiam linie, gdy sam jeżdżę na rowerze. Obserwacja techniki zawodników sprawiła, że coś przestawiło się w mojej głowie i po prostu zacząłem jeździć szybciej. Inna sprawa, że w tym roku trochę więcej czasu spędziłem na rowerze, ale mimo wszystko mam wrażenie, że to raczej kwestia analizy linii przejazdu i technika podejrzana w trakcie zawodów.

Czy to, że sam jeździsz na rowerze, ma wpływ na zdjęcia które robisz?

Myślę, że ma to kluczowe znaczenie. Czasem próbowałem robić zdjęcia snowboardzistów czy narciarzy i mimo, że wiem, co wygląda efektownie, to nie do końca znam się na wszystkich trikach. Coś co na mnie zrobi wrażnie, być może przez środowisko zostanie uznane za słabe. Na rowerze wiem jak fotografować poszczególne triki , a na snowboardzie czy nartach, czasem mam problem z rozróżnieniem wszystkich rotacji. Jest tego tak dużo, dochodzi jeszcze jazda na switchu, to jest zupełnie inna bajka.

Masz jakiś ulubiony projekt, który robiłeś z Dawidem lub Szymonem?

Zdecydowanie trip do Nowej Zelandii z Dawidem, Tadkiem i Kefirem. Zjeździliśmy wtedy obie wyspy, a przed wylotem zrobiliśmy tylko delikatny reasearch trailsowych miejscówek i skateparków, bo Dawid jeździł jeszcze wtedy na BMXie. Podróżowaliśmy takim minivanem z namiotem na dachu, w którym spaliśmy we czwórkę. Przez trzy tygodnie po prostu zjeździliśmy cały kraj wzdłuż i wszerz. Bez dokładnej mapy, bez wielkiego planu, było naprawdę kozacko. Decyzję o wylocie podjęliśmy generalnie bardzo szybko. Dawid dał znać, że odbywają się tam dwie wielkie imprezy rowerowe i w dwa tygodnie ogarnęliśmy wszystko.

Od lat jeździsz też z Szymonem na Rampage. Jak wygląda ta impreza z perspektywy fotografa?

Na pierwsze imprezy lataliśmy w sumie tylko we dwóch. Sami przygotowywaliśmy trasy i było to mega ciekawe przeżycie. Nie mieliśmy pojęcia jak i co budować. Próbowaliśmy podpatrywać innych zawodników, pytać innych diggerów jak się w ogóle za to zabrać. To jest bardzo specyficzny event, bo tak naprawdę masz tylko start i metę, a cała reszta, jest w Twoich rękach.

Dodatkowo zawodnicy raczej nie chcą się dzielić liniami. Gdy zaprosisz na swoją trasę innego ridera, ale on zrobi na Twojej przeszkodzie lepszy trik niż ty, to z automatu jesteś gorzej oceniany. Jeśli masz linie na wyłączność, to jesteś pewny, że tak się nie stanie.

To dlatego nikt nie buduje z Semenukiem.

Tak, on się raczej z nikim nie dzieli. Zauważ też, że zwycięskie linie są zazwyczaj od samej góry do samego dołu budowane przez jednego ridera i jego ekipę.

Na naszych pierwszych wyjazdach równolegle kopałem z Szymonem i robiłem zdjęcia. Było ciężko, ale muszę przyznać, że to chyba najlepsza możliwa opcja. Klimat panujący na miejscu w tygodniu przed zawodami to prawdziwa esencja tego czym jest Red Bull Rampage. Pokazanie całej karkołomności tych zawodów, ile to kosztuje czasu, energii i nerwów. Oglądając Rampage ludzie widzą tylko zawodników, którzy latają po wielkich hopach. Nikt nie wspomina o tym, że za nimi jest 7 dni kopania i trenowania od rana do nocy. Ci goście są naprawdę wycieńczeni, a muszą sobie poradzić z największymi przeszkodami po jakich kiedykolwiek jeździli rowerzyści.

Szymon Godziek - nagroda publiczności Red Bull Rampage 2019

Niesamowity jest też poziom stresu który czuć w powietrzu. Gdy przychodzi dzień zawodów, nagle w głowie pojawia się myśl. “Budowaliśmy przez ten tydzień coś mega pojebanego, ale teraz trzeba to rzeczywiście zjechać…” Stoisz tam i po prostu zastanawiasz się, czy to jest w ogóle możliwe.

Format zawodów też jest dość nietypowy. Rano zawodnicy mają dwie godziny treningów, potem przerwę, po której muszą wdrapać się na szczyt, a na koniec jadą to wszystko z bomby. Nie ma jakiejś sensownej rozgrzewki, wjeżdżania się w rower, to jest czysty hardcore.

Masz jakąś śmieszną historię zza kulis?

Tak i to niejedną. (śmiech) Najśmieszniej było chyba na naszym drugim tripie do Utah. Byliśmy już po treningach i wspinaliśmy się na szczyt, żeby Szymon mógł zaliczyć cały, płynny przejazd. On wziął rower, a ja plecak z aparatem i cały nasz sprzęt. Trochę pomagałem mu z wnoszeniem roweru i w połowie drogi zorientowałem się, że zapomnieliśmy o zbroi. Tam wszyscy mają pod jerseyami buzery, zbroje, ochraniacze, a Szymon postanowił, że wystartuje w bezrękawniku.

Pamiętam te zawody.

Patrzę się na niego i pytam: “Stary, gdzie ty masz zbroje?” Na co Szymon odpowiedział: “No, niewiem. W samochodzie?” Dopytałem jeszcze czy mam po nią zejść, ale Szaman uznał, że nie planuje się przewracać i odpuściliśmy. (śmiech)

No i się nie przewrócił! A masz swoją ulubioną fotę?

To jest generalnie dość skomplikowany temat, bo ja nie lubię swoich zdjęć.

Jesteś chyba jedynym riderem na świecie, który nie lubi zdjęć podpisanych “Wolisphoto”.

Pierwszy na świecie Cashroll double barspin uchwycony przez Bartka © Bartek Woliński

Nie no, znam jeszcze kilku takich. (śmiech)

No dobrze, ale skoro nie lubisz swoich zdjęć i podchodzisz do nich dość sceptycznie, to skąd wiesz, że zdjęcie jest dobre?

Jeśli światło, kompozycja i ostrość mi odpowiadają, to wiem, że zdjęcie jest spoko. Zawsze jednak patrząc na fotografię, czuje, że jest coś, co mogłem zrobić lepiej.

Perfekcjonizm jest gorszy od faszyzmu.

Tak. To jest idealny komentarz do tej przypadłości.

To na koniec ostatnie pytanie: Ulubiony zjazdowiec i slopestyle’owiec? Poza Godźkami.